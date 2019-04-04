Koleosница

Для тех, кто забыл, что представляет собой Renault Koleos, вот краткая справка. Это почти 4,7-метровый кроссовер, построенный на агрегатах нынешнего Nissan X-Trail. От «японца» ему достались модульная платформа CMF-D, стойки McPherson спереди и многорычажка сзади, подключаемый полный привод с возможностью принудительной блокировки муфты, атмосферные бензиновые двигатели объемом 2,0 и 2,5 литра, а также вариатор. В общем, если кто-то скажет, что это та же самая машина, но просто с другим дизайном экстерьера и оформлением салона, то он нисколько не ошибется.
Внешне Koleos выглядит динамичнее, интереснее и привлекательнее «Икс-Трейла»: С-образные светодиодные ходовые огни, повторяющиеся хромированными элементами на крыльях и дверях, крупная решетка радиатора, сложные выштамповки на боковинах кузова, эффектные задние фонари.
Назвать французский кроссовер уродом язык не повернется — автомобиль яркий и даже харизматичный, поэтому того же самого ждешь и от интерьера.
С первого взгляда — клево. Теслаподобный планшет на центральной консоли, «полуцифровая» приборка (большой дисплей тут только посередине, все остальное — аналоговое), коричневая кожа и гигантское количество вставок из черного «рояльного лака».
У нас автомобиль в топовой комплектации Premium, цены на которую начинаются от 2,17 миллиона рублей. Помимо мультимедийной системы с семидюймовым экраном и LED-фар, в оснащение версии входит камера заднего вида, аудиосистема Bose, подогрев руля, сидений и лобового стекла. В наш автомобиль также добавлена опциональная стеклянная крыша (39,9 тысячи рублей), автопарковщик, функция открытия багажника без рук, передние кресла с вентиляцией и подогрев задних сидений (пакет за 64,9 тысячи рублей). Итого — 2,3 миллиона рублей за кроссовер в «полном фарше».
И вроде бы дорого-богато, но типичные французские приколы в плане эргономики и просто мелкие недочеты вылезают и начинают бесить буквально через пару километров поездки. Оставим в стороне подрулевой пульт аудиосистемы, но то, что автоматический режим и подсветка есть только у водительской кнопки стеклоподъемника (в 2019 году!) — это грустно.
В подстаканники на центральном тоннеле не влезет ничего крупнее 0,2-литровых баночек с энергетиком, подогрев руля есть только в зоне правильного хвата (и сам по себе он слабенький и слишком быстро отключается, а кнопка включения — в слепой зоне под рулем), перещелкивающиеся кнопки включения круиз-контроля и ограничителя скорости находятся в самом неудобном месте за рычагом коробки передач (включать их вслепую за все время теста я так и не приспособился), пластик отделки салона жесткий, а подушка сиденья коротковата и не регулируется.
Даже на панели приборов нет традиционной для многих автомобилей стрелочки, напоминающей с какой стороны находится бензобак. Вроде бы мелочь, но забывчивым людям это может быть важно.
Интерфейс мультимедийной системы придумали рептилоиды для пыток людей, а ее дизайн рисовал второклассник в «Пейнте». Хотите переключиться с радио на стрим музыки по Bluetooth? Всего-то пять действий и вы у цели. Найти нужный пункт меню, чтобы сменить ядовитую подсветку панели приборов на что-нибудь поспокойнее? Изучайте «мануал» или тратьте полчаса, чтобы добраться до него методом тыка. Иначе в запутанном меню его просто не найти.
Аудиосистема живет своей жизнью: после выключения двигателя порой она не запоминает, что до этого воспроизводилась музыка по Bluetooth, а иногда запоминает, но начинает играть с самого начала плейлиста, но не с того места, где вы остановились. А если вы используете какие-либо сторонние плееры, например, для аудиокниг, то шансов, что на следующий день вы продолжите прослушивание, нет никаких.
Придется снова совершать те самые пять нажатий, чтобы переключиться на Bluetooth, доставать телефон, открывать программу, заново запускать воспроизведение… Делать так каждый день — мука и наказание. Через пару дней хочется лишить разработчиков софта их запасов фуагра и вина на ближайшую пятилетку, заставив ходить в «Макдональдс» и пользоваться всю оставшуюся жизнь Windows 3.11.
Такая работа аудиосистемы особенно казалась странной после Volvo V90 Cross Country, в которой мультимедиа работала с любыми проигрывателями и запоминала все, что нужно, да и вообще никак не заставляла напрягаться.
Первые впечатления о «Колеосе» — так себе. И все потому, что кроссовер неожиданно оказался не самым дружелюбным автомобилем для повседневный жизни, с которым каждый день будто знакомишься заново.
Но нет, в общем и целом не все так грустно. В следующей части мы расскажем о том, как едет Renault Koleos с бензиновым и дизельным двигателем, подсчитаем расходы, сравним кроссовер с конкурентами и подведем итоги. Не переключайтесь!
Технические характеристики Renault Koleos
|Дизель 2.0
|Тип двигателя
|Дизель L4
|Рабочий объем
|1995 см³
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|177/3750
|Макс. момент, Нм/об/мин
|380/2000
|Тип привода
|Полный
|Трансмиссия
|Вариатор
|Передняя подвеска
|Пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|Пружинная, многорычажная
|Тормоза
|Дисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4672х1843х1586
|Колесная база, мм
|2705
|Масса, кг
|1742
|Макс. скорость, км/ч
|201
|Разгон 0–100 км/ч, с
|9,5
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|5,8
|Емкость топливного бака, л
|60
|Дорожный просвет, мм
|208
|Объем багажного отделения, л
|538
|Цена, рублей
|2 337 900