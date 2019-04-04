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9:59

Koleosница

Длительный тест Renault Koleos: заново знакомимся с самым редким вседорожником марки в России

© Вячеслав Крылов
Ефим Репин
Кто бы мог подумать: Renault Koleos второго поколения, который появился на российском рынке два года назад, все еще с нами. Но признайтесь честно, как часто вы видите этот автомобиль на дорогах? Лично я в Москве за последние полгода видел два. Согласно статистике регистраций ГИБДД по всей стране за прошлый год поставили на учет 979 «Колеосов»! Так в чем же дело? Про кроссовер просто забыли или же есть какие-то другие причины? Мы взяли самую редкую вседорожную «реношку» в качестве очередного постояльца рубрики длительных тестов, чтобы попробовать разобраться с этими вопросами самим.

Столько проехал Renault Koleos за первые две недели теста

Для тех, кто забыл, что представляет собой Renault Koleos, вот краткая справка. Это почти 4,7-метровый кроссовер, построенный на агрегатах нынешнего Nissan X-Trail. От «японца» ему достались модульная платформа CMF-D, стойки McPherson спереди и многорычажка сзади, подключаемый полный привод с возможностью принудительной блокировки муфты, атмосферные бензиновые двигатели объемом 2,0 и 2,5 литра, а также вариатор. В общем, если кто-то скажет, что это та же самая машина, но просто с другим дизайном экстерьера и оформлением салона, то он нисколько не ошибется.

Внешне Koleos выглядит динамичнее, интереснее и привлекательнее «Икс-Трейла»: С-образные светодиодные ходовые огни, повторяющиеся хромированными элементами на крыльях и дверях, крупная решетка радиатора, сложные выштамповки на боковинах кузова, эффектные задние фонари.

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Назвать французский кроссовер уродом язык не повернется — автомобиль яркий и даже харизматичный, поэтому того же самого ждешь и от интерьера.

С первого взгляда — клево. Теслаподобный планшет на центральной консоли, «полуцифровая» приборка (большой дисплей тут только посередине, все остальное — аналоговое), коричневая кожа и гигантское количество вставок из черного «рояльного лака».

Для приборной панели предусмотрено четыре вариата дизайна, а также пять цветов подсветки и атмосферного осещения. Увы, но все цвета, кроме желтого, показались слишком ядовитыми

У нас автомобиль в топовой комплектации Premium, цены на которую начинаются от 2,17 миллиона рублей. Помимо мультимедийной системы с семидюймовым экраном и LED-фар, в оснащение версии входит камера заднего вида, аудиосистема Bose, подогрев руля, сидений и лобового стекла. В наш автомобиль также добавлена опциональная стеклянная крыша (39,9 тысячи рублей), автопарковщик, функция открытия багажника без рук, передние кресла с вентиляцией и подогрев задних сидений (пакет за 64,9 тысячи рублей). Итого — 2,3 миллиона рублей за кроссовер в «полном фарше».

Подстаканник крошечный, а смартфоны с 5,5-дюймовыми экранами не помещаются ни на полку под центральной консолью, ни в этот прямоугольный отсек рядом с подстаканником

И вроде бы дорого-богато, но типичные французские приколы в плане эргономики и просто мелкие недочеты вылезают и начинают бесить буквально через пару километров поездки. Оставим в стороне подрулевой пульт аудиосистемы, но то, что автоматический режим и подсветка есть только у водительской кнопки стеклоподъемника (в 2019 году!) — это грустно.

В подстаканники на центральном тоннеле не влезет ничего крупнее 0,2-литровых баночек с энергетиком, подогрев руля есть только в зоне правильного хвата (и сам по себе он слабенький и слишком быстро отключается, а кнопка включения — в слепой зоне под рулем), перещелкивающиеся кнопки включения круиз-контроля и ограничителя скорости находятся в самом неудобном месте за рычагом коробки передач (включать их вслепую за все время теста я так и не приспособился), пластик отделки салона жесткий, а подушка сиденья коротковата и не регулируется.

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Даже на панели приборов нет традиционной для многих автомобилей стрелочки, напоминающей с какой стороны находится бензобак. Вроде бы мелочь, но забывчивым людям это может быть важно.

Интерфейс мультимедийной системы придумали рептилоиды для пыток людей, а ее дизайн рисовал второклассник в «Пейнте». Хотите переключиться с радио на стрим музыки по Bluetooth? Всего-то пять действий и вы у цели. Найти нужный пункт меню, чтобы сменить ядовитую подсветку панели приборов на что-нибудь поспокойнее? Изучайте «мануал» или тратьте полчаса, чтобы добраться до него методом тыка. Иначе в запутанном меню его просто не найти.

Домашний экран мультимедийной системы можно настроить по собственному желанию, правда, выбор виджетов не очень большой. В основном, весь выбор сводится к тому, сделать ли блок с навигацией побольше или поменьше, а также в какой угол поставить виджет аудиосистемы

Для мультимедийного комплекса предусмотрен свой магазин приложений. Например, там можно скачать калькулятор, заставку в виде аквариума или за 19 евро купить путеводитель Michelin по Европе

Аудиосистема живет своей жизнью: после выключения двигателя порой она не запоминает, что до этого воспроизводилась музыка по Bluetooth, а иногда запоминает, но начинает играть с самого начала плейлиста, но не с того места, где вы остановились. А если вы используете какие-либо сторонние плееры, например, для аудиокниг, то шансов, что на следующий день вы продолжите прослушивание, нет никаких.

Придется снова совершать те самые пять нажатий, чтобы переключиться на Bluetooth, доставать телефон, открывать программу, заново запускать воспроизведение… Делать так каждый день — мука и наказание. Через пару дней хочется лишить разработчиков софта их запасов фуагра и вина на ближайшую пятилетку, заставив ходить в «Макдональдс» и пользоваться всю оставшуюся жизнь Windows 3.11.

Такая работа аудиосистемы особенно казалась странной после Volvo V90 Cross Country, в которой мультимедиа работала с любыми проигрывателями и запоминала все, что нужно, да и вообще никак не заставляла напрягаться.

Такой расход показал Renault Koleos в первые две недели теста

Первые впечатления о «Колеосе» — так себе. И все потому, что кроссовер неожиданно оказался не самым дружелюбным автомобилем для повседневный жизни, с которым каждый день будто знакомишься заново.

Но нет, в общем и целом не все так грустно. В следующей части мы расскажем о том, как едет Renault Koleos с бензиновым и дизельным двигателем, подсчитаем расходы, сравним кроссовер с конкурентами и подведем итоги. Не переключайтесь!

Технические характеристики Renault Koleos

Дизель 2.0
Тип двигателяДизель L4
Рабочий объем1995 см³
Макс. мощность, л.с./об/мин177/3750
Макс. момент, Нм/об/мин380/2000
Тип приводаПолный
ТрансмиссияВариатор
Передняя подвескаПружинная, McPherson
Задняя подвескаПружинная, многорычажная
ТормозаДисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади
Габариты (ДхШхВ), мм4672х1843х1586
Колесная база, мм2705
Масса, кг1742
Макс. скорость, км/ч201
Разгон 0–100 км/ч, с9,5
Расход топлива (комб.), л/100 км5,8
Емкость топливного бака, л60
Дорожный просвет, мм208
Объем багажного отделения, л538
Цена, рублей2 337 900
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