Koleosница

И вроде бы дорого-богато, но типичные французские приколы в плане эргономики и просто мелкие недочеты вылезают и начинают бесить буквально через пару километров поездки. Оставим в стороне подрулевой пульт аудиосистемы, но то, что автоматический режим и подсветка есть только у водительской кнопки стеклоподъемника (в 2019 году!) — это грустно.

В подстаканники на центральном тоннеле не влезет ничего крупнее 0,2-литровых баночек с энергетиком, подогрев руля есть только в зоне правильного хвата (и сам по себе он слабенький и слишком быстро отключается, а кнопка включения — в слепой зоне под рулем), перещелкивающиеся кнопки включения круиз-контроля и ограничителя скорости находятся в самом неудобном месте за рычагом коробки передач (включать их вслепую за все время теста я так и не приспособился), пластик отделки салона жесткий, а подушка сиденья коротковата и не регулируется.