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9:48

Семейное дело

Длительный тест Volvo V90 Cross Country: считаем расходы и с неохотой расстаемся со шведским универсалом

© Кирилл Калапов
Ефим Репин
В прошлой части мы познакомились со шведским «сараем» Volvo V90 Cross Country и поездили на нем по городу. С автомобилем настолько быстро нашелся общий язык и взаимопонимание, будто встретил старого приятеля. Того самого «двести сорокового», который подкачался, приоделся и обзавелся всякими модными электронными гаджетами. Вот только у заднеприводного «старичка» с поездками вне асфальта были проблемы, а нынешний «Кросс Кантри» с увеличенными дорожным просветом, полным приводом и, вообще, строит из себя покорителя всяких «бах» и «трофи». Проверим, насколько «вседорожным» может быть самый вседорожный из универсалов Volvo?

Длительный тест Volvo V90 CC: часть первая

Двести десять миллиметров дорожного просвета — это много. Особенно для универсала. С таким показателем Volvo V90 Cross Country становится на одну ступеньку с серьезными вседорожниками, но пусть вас не вводят в заблуждение обвес из неокрашенного пластика и псевдозащитные накладки «под металл». Тягаться с «серьезными парнями» этому автомобилю не под силу: углы въезда и съезда не достигают серьезных величин (19 и 21,3 градуса соответственно), примерно соответствуя показателями таких машин, как Kia Sorento Prime, почти трехметровая колесная база может доставить неприятности на перегибах, а масса в две тонны — на раскисшем и вязком покрытии.

Харкордное барахтанье в грязи — это не для него. Но, тем не менее, он справляется, а «зубастые» зимние «шиповки» Yokohama продолжают загребать мягкий грунт, продвигая машину вперед. Универсал двигается даже с вывешенными колесами, удачно имитируя блокировки и продолжая ползти вверх. И это даже без активации специального «внедорожного» режима.

Столько проехал Volvo V90 CС за месяц теста

Если выбрать барабанчиком на центральном тоннеле режим Off-Road, то реакции на нажатие педали газа у «Кросс Кантри» станут мягче, чуть «расслабится» руль, включится ассистент спуска с горы, который автоматически будет притормаживать автомобиль, а на задние колеса электроника станет перекидывать чуть больше момента. Этот режим отключится сам при росте скорости, хотя он, как показалось, и не особенно нужен — универсал прекрасно справляется с бездорожьем даже в обычном «Комфорте».

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Проехать на пикник по раскисшей грязной дороге, снегу или гравию, либо забраться на небольшой косогор — не проблема. Надо лишь быть внимательнее к длинным свесам, чтобы ничего не зацепить.

Объем багажника V90 Cross Country

Для того чтобы доставить на этот самый пикник все необходимое для всей семьи, нужен большой багажник. И у «Кросс Кантри» он идеальный. Низкая погрузочная высота (68 сантиметров), правильная форма, ниши на боковинах, лючок для длинномеров, двухметровая площадка с ровным полом для перевозки груза (если сложить задние сиденья, для чего в багажнике предусмотрены отдельные кнопочки), подпол с небольшим органайзером и даже специальное отделение для пакетов, спрятанное за подъемной крышечкой. Очень круто, что доплата за топовую аудиосистему Bowers & Wilkins никак не отразится на объеме багажника — сабвуфер не виден и не мешается, поскольку именно ради этого был интегрирован в кузов.

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Но у главного конкурента «Кросс Кантри» — Mercedes-Benz E-Класс All Terrain — багажник еще больше! При поднятых сиденьях второго ряда объем грузового отсека на сто литров больше, чем у Volvo (640 литров), а при сложенных — почти на 300 литров (1820 литров)! Но вот цена… Базовый 195-сильный дизельный «Мерс» стоит на миллион рублей дороже 190-сильного «шведа» в стандартной комплектации.

Конкурент: Mercedes-Benz E-Класс All Terrain

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Вседорожный универсал Mercedes-Benz E-Class предлагается с полным приводом и двумя дизельными моторами мощностью 195 и 340 сил.

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Раньше среди конкурентов Volvo V90 Cross Country и Mercedes-Benz E-Класс All Terrain числился универсал Audi A6 allroad quattro, но модель недавно сменила поколение и для нее вседорожный вариант еще не представлен. Тем не менее, у дилеров еще можно найти предыдущие «олроуды» по цене 4,8-5,3 миллиона рублей. Конкуренция в этом сегменте, как мы видим, не очень большая. А Volvo, даже с учетом опций, может получиться выгоднее Мерседеса. Главное не переусердствовать с галочками в конфигураторе.

Теперь пришло время подсчитать стоимость владения «Кросс Кантри». Как обычно мы считаем расходы для москвича старше 22 лет, который за рулем уже больше трех лет и в среднем проезжает за год 20 000 километров. Страховка — средняя по рынку для компаний с рейтингом А+ и выше.

Расходы владельца Volvo V90 Cross Country в первый год эксплуатации

Расходы
ОСАГО13 309 р.
Каско97 560 р.
Транспортный налог14 250 р.
ТО28 857 р.
Топливо81 780 р.
Итого235 756 р.
Километр пробега (только топливо)4 р.
Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско)11,78 р.
Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско)6,9 р.
Гарантия на автомобиль — три года или 100 000 километров пробега.

Плановое техобслуживание проводится раз в год или 20 тысяч километров пробега. При этом в дилерских центрах рекомендуют через три месяца после покупки (или тысячу километров) приехать на «нулевое» ТО, причем бесплатное. На нем проверяют работу электрооборудования, омывателей, дворников, а также износ резины и давление в шинах, уровень эксплуатационных жидкостей.

Такой расход показал Volvo V90 CС за месяц теста

Как оказалось, у Volvo относительно недорогое Каско, а общая стоимость эксплуатации оказалась даже ниже, чем у маленького дизельного кроссовера BMW X2 и седана Genesis G70, которые недавно побывали на наших тестах.

Расход топлива Volvo V90 Cross Country ни разу не поднимался выше десяти литров на «сотню». Худший результат при исключительно городской эксплуатации — 9,6 литра. Лучший (с учетом трассы) — 8,4 литра.

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При этом мне достаточно мощности двигателя (для которого, кстати, есть официальная прошивка от Polestar), мне нравится комфорт и тишина в салоне, большой и удобный багажник (как и общая продуманность салона в целом), а также то, как на «Кросс Кантри» удобно ехать «на дальняк». В минусы, пожалуй, можно записать только подтупливающий «автомат», который постоянно хочется перевести в «спорт», чтобы хоть как-то взбодрить его нордический характер, да не самую веселую управляемость. И цены, конечно же.

С другой стороны, даже с учетом опций «Вольво» получится дешевле Mercedes-Benz E-Класс All Terrain. И Audi, когда наконец получит «вседорожный» вариант, тоже вряд ли станет доступнее нынешних машин. Из V90 Cross Country можно легко выкинуть все лишние «приблуды», сэкономив миллион рублей и снизив цену до 4,1-4,2 миллиона.

Если же не брать во внимание вопросы ценообразования и прочие связанные с ним вещи, то «Кросс Кантри» не разочаровал: я с удовольствием буду его вспоминать, как и свой первый Volvo — 240-й универсал. А V90 включу в личный рейтинг, как один из лучших семейных «гран туризмо» и вообще самых ненапряжных автомобилей для всей семьи. Мне кажется, он этого достоин.

Volvo V90 Cross Country

Нравится
Большой, высокий, комфортный универсал
Не нравится
Подтупливающий «автомат» и сумасшедшие цены
Вердикт
Идеальный автомобиль для семьи, если полноценный внедорожник — это слишком пошло
icon engine
1969 см³, I4, 190 л.с., 400 Нм
icon transmission
8АКП
icon speed
0-100 км/ч — 8,8 с, 210 км/ч
icon weightkg
1920 кг

Технические характеристики Volvo V90 Cross Country

Бензин 2.0
Тип двигателяДизель I4
Рабочий объем1969 см³
Макс. мощность, л.с./об/мин190/4250
Макс. момент, Нм/об/мин400/1750-2500
Тип приводаПолный
Трансмиссия8АКП
Передняя подвескаПружинная, на двойных поперечных рычагах
Задняя подвескаПружинная, многорычажная
ТормозаДисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади
Габариты (ДхШхВ), мм4939х1879х1543
Колесная база, мм2941
Масса, кг1920
Макс. скорость, км/ч210
Разгон 0-100 км/ч, с8,8
Расход топлива (комб.), л/100 км5,2
Емкость топливного бака, л60
Дорожный просвет, мм210
Объем багажного отделения, л560-1526
Цена, рублейот 3 486 000
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