Семейное дело

Двести десять миллиметров дорожного просвета — это много. Особенно для универсала. С таким показателем Volvo V90 Cross Country становится на одну ступеньку с серьезными вседорожниками, но пусть вас не вводят в заблуждение обвес из неокрашенного пластика и псевдозащитные накладки «под металл». Тягаться с «серьезными парнями» этому автомобилю не под силу: углы въезда и съезда не достигают серьезных величин (19 и 21,3 градуса соответственно), примерно соответствуя показателями таких машин, как Kia Sorento Prime, почти трехметровая колесная база может доставить неприятности на перегибах, а масса в две тонны — на раскисшем и вязком покрытии.

Харкордное барахтанье в грязи — это не для него. Но, тем не менее, он справляется, а «зубастые» зимние «шиповки» Yokohama продолжают загребать мягкий грунт, продвигая машину вперед. Универсал двигается даже с вывешенными колесами, удачно имитируя блокировки и продолжая ползти вверх. И это даже без активации специального «внедорожного» режима.