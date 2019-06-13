Первый тест Lada Granta Cross

У всех «кроссовых» Грант, кроме базовой за 555 тысяч, новый приятный на ощупь ключ с выкидным жалом, как у Весты. В салоне красуется оригинальная приборка с оранжевой подложкой и вестовским шрифтом, которая, увы, нещадно бликует на солнце. Еще рестайлинг добавил симпатичные рычажки открытия дверей, аккуратную рукоятку «ручника» и крохотную блестящую Х-вставку на центральной консоли вокруг дефлекторов.

О том, что Гранта лишилась мультимедийной системы с 7-дюймовым тач-скрином, можно не сожалеть. Да, нынешний единый для всех версий аудиокомплекс выглядит скромно, зато у него удобные крупные кнопки, есть USB-разъем, слот под SD-карту и поддержка Bluetooth для связи с телефоном, в том числе, для проигрывания музыки. А если что-то не устраивает — на рынке аксессуаров есть полноценные мультимедийки с Яндекс.Навигатором.