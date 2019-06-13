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8:45

Первый тест Lada Granta Cross

Стал ли лучше самый доступный в России универсал повышенной проходимости?

© компаний производителей
Александр Тычинин
Если вы вдруг не в курсе, то прошлым летом все семейство вазовских малолитражек переименовали в Гранту и наградили лицом от Весты, а значит, появившаяся год спустя «кроссовая» версия — это более нарядная и более проходимая Granta в кузове универсал. Короче говоря, перед нами рестайлинг Калины Cross, которую мы знаем аж с 2014 года. Эх, снова придется терпеть тряскую подвеску и неудачную управляемость — думал я, пока не отправился на Cross-тест в солнечную Адыгею.

Стоило добавить в гамму Гранты хэтчбек с универсалом — и вуаля! Теперь это самая популярная модель России с результатом в 52 тысячи машин за пять месяцев нынешнего года. До объединения на пять проданных Грант приходилась одна единственная Kalina, но этого хватило, чтобы оставить позади Весту (46 тысяч), Rio (39) и Крету (28).

Вазовцы рассчитывают, что Granta Cross будет продаваться как минимум не хуже обычного универсала, хотя в отличие от последнего, у нее нет откровенно бедных и доступных версий. Очевидно, главное оружие в борьбе за покупателей — не столько увеличенный со 180 до 198 мм клиренс, сколько внешность, ведь получилась самая симпатичная Granta в семействе, особенно в новом ярко-рыжем цвете «Аурум». Однако проблемы все равно есть.

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Самая доступная Granta Cross с 87-сильным мотором стоит от 555 до 578 тысяч рублей. Версия с шестнадцатиклапанником (106 л.с.) и «механикой» — от 593 до 619 тысяч. Доплата за «робот» АМТ — 25 тысяч

Вестовский Х-фейс на маленькой мордашке смотрится немного мультяшно, радиатор открыт камням из-за больших отверстий в нижней секции бампера (ждите сетки от дилеров втридорога), металлическую защиту днища придется покупать отдельно, а новые фары с редкой двухнитевой лампой H19, судя по отзывам, светят неважно. Между прочим, в магазине автозапчастей вы такую, скорее всего, не найдете, но есть лайфхак: подойдет и обычная лампа H4, нужно только взять плоскогубцы и подогнуть ей пару маленьких усиков.

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На кузове сохранился знакомый обвес из неокрашенного пластика, на дверях — темные молдинги, из нового декора — зеркала со встроенными «поворотниками» (на Гранты их начали ставить еще до рестайлинга) и красивые 15-дюймовые диски. Кстати, серебристую Cross-накладку переднего бампера в случае чего можно поменять отдельно. Как и на остальных Грантах, тут немного изменилась форма передних крыльев и капота (форсунки омывателя спрятались под его кромку), а сзади наконец-то появилась электромеханическая кнопка открытия багажника и крупная надпись «LADA» вместо ладьи-логотипа.

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Дорожный просвет «кроссовой» версии увеличен во-первых, за счет модернизированных передних стоек и удлиненных задних амортизаторов, а во-вторых, за счет шин с более высоким профилем — 195/55 R15 против 185/55 R15

У всех «кроссовых» Грант, кроме базовой за 555 тысяч, новый приятный на ощупь ключ с выкидным жалом, как у Весты. В салоне красуется оригинальная приборка с оранжевой подложкой и вестовским шрифтом, которая, увы, нещадно бликует на солнце. Еще рестайлинг добавил симпатичные рычажки открытия дверей, аккуратную рукоятку «ручника» и крохотную блестящую Х-вставку на центральной консоли вокруг дефлекторов.

О том, что Гранта лишилась мультимедийной системы с 7-дюймовым тач-скрином, можно не сожалеть. Да, нынешний единый для всех версий аудиокомплекс выглядит скромно, зато у него удобные крупные кнопки, есть USB-разъем, слот под SD-карту и поддержка Bluetooth для связи с телефоном, в том числе, для проигрывания музыки. А если что-то не устраивает — на рынке аксессуаров есть полноценные мультимедийки с Яндекс.Навигатором.

Жаль, неудобные ограничители дверей с положениями «узко» и «слишком широко» остались без изменений, реле все так же убойно щелкают, повсюду виднеются саморезы, крышка бардачка страшно топорщится, а на одной из Грант у нас отказался включаться круиз-контроль. Конечно, от жесткого пластика в бюджетной машине не избавиться, но косяки, которым уже много лет, нужно исправлять.

Приятно, что примитивные оранжевые вставки на сиденьях заменили на симпатичный узор, причем можно выбрать и спокойный серый цвет. Сами сиденья тоже новые, с модифицированной начинкой. Боковой поддержки по-прежнему маловато, спинка немного выталкивает, но жить можно, и в дальней дороге не устаешь. Не верится, но все подголовники легко регулируются, и главное, что Гранту больше не надо выбирать задницей, как раньше — кресла ощущаются одинаковыми вне зависимости от конкретной машины.

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Чего не скажешь о ездовых дисциплинах. Но сначала о хорошем. Здорово, что оригинальную «кроссовую» подвеску с шинами 195/55 R15 (у обычной Гранты — 185/55 R15) наконец-то довели до ума, и больше не нужно жертвовать комфортом из-за увеличенного дорожного просвета. С любыми неровностями Granta Cross справляется на твердую пятерку: никаких ударов, пробоев и раскачки. Просто мчишь на все деньги и не обращаешь внимание на рельеф и глубину ям. Здорово! Вдобавок в Гранте стало заметно тише, особенно на скоростях до 100 км/ч.

Классический четырехступенчатый «автомат» Jatco для Гранты Cross, в отличие от обычного универсала, недоступен. Только «механика» или «робот» АМТ с новой прошивкой

Проверенные тольяттинские моторы объемом 1,6 л, за исключением новых «безвтыковых» поршней (теперь если порвется ремень ГРМ, не придется делать капремонт), не изменились. Суперэкономичного и вполне тяговитого восьмиклапанного двигателя мощностью 87 сил в Адыгее не было, так что я сосредоточился на шестнадцатиклапаннике, развивающем 106 лошадей. С пятиступенчатой «механикой» все было ясно практически сразу. Хорошо настроенный тросовый привод рычага, знакомое подвывание (неожиданно тихое) при переходе с третьей на вторую плюс укороченная главная пара — 3,9 вместо 3,7. В итоге динамика получается приемлемой.

Шестнадцатиклапанный мотор 21127 с коллектором переменной длины выдает 106 сил и 148 Нм. Средний расход по бортовому компьютеру при активной езде по горным дорогам Адегии — 9 л/100 км, причем вне зависимости от типа трансмиссии

Вот «робот» АМТ с новой прошивкой куда интереснее. Во-первых, у него появился так называемый «ползучий» режим, то есть машина, словно с классическим «автоматом», начинает движение как только убираешь ногу с педали тормоза. Во-вторых, благодаря новой программе актуаторы работают быстрее. В-третьих, добавили кнопку «Sport», сдвигающую точки переключений к более высоким оборотам и обостряющую отклики на газ. И коробка ожила!

По сути, единственный режим, в котором паузы при смене передач обращают на себя внимание и ты успеваешь кивнуть — это ускорение с педалью в полу. Во всех остальных ситуациях «робот» покладист и логичен, а доплата за него — всего 25 тысяч рублей. Granta с АМТ плавно крадется на пешеходной скорости, а на ходу коробка внятно переходит и вверх, и вниз. Еще бы исправить не слишком удобное управление тягой в режиме заднего хода, да поставить на Гранту Cross систему стабилизации с противооткатным помощником и электронной имитацией блокировки дифференциала.

А теперь о наболевшим. Да, усилие на руле с калужским электроусилителем наконец-то пришло в норму, но почему все машины поворачивают по-разному? Одна Гранта, будто старая «десятка», упрямо упирается на входе в вираж и не хочет возвращать руль в ноль после правой пологой дуги, а другая едет лучше и даже приятно ввинчивается внутрь поворота под сброс газа.

Та же история — и с тормозами. На одной из машин была жутко неудобная ватная педаль, а на другой дозировать замедление оказалось удобнее. Выходит, покупка нормальной Гранты — это лотерея? Ну, и в конце концов, почему при переходе на шины с более высоким профилем не удосужились перекалибровать спидометр? В итоге на «кроссовой» Гранте он показывает ровно то же значение скорости, что и GPS-навигатор.

С одной стороны, рестайлинг по «кроссовой» линии прошел удачно, и теперь, если вы присматриваете себе Гранту в кузове универсал в одной из верхних комплектаций, нет никаких причин отказываться от версии Cross, тем более, что стоит она, считай, столько же. С другой стороны, сама Granta безнадежно устаревает, и это не скроешь ни модным Х-фейсом, ни прочими цацками.

Ведь за те же шестьсот тысяч рублей можно взять гораздо более современный, безопасный, драйверский, просторный, комфортный и просто более удобный автомобиль. Речь, конечно, о Весте. И, на мой взгляд, должна быть какая-то очень веская причина, чтобы отказаться от этого выбора в пользу Гранты.

Подробные технические характеристики Lada Granta Cross

1.6 8 кл.1.6 16 кл.
Тип двигателябензиновый, R4бензиновый, R4
Рабочий объем, см³15961596
Макс. мощность, л.с./об/мин87/5100106/5800
Макс. момент, Нм/об/мин140/3800148/4200
Тип приводапереднийпередний
Коробка передачмеханическая, пятиступенчатаямеханическая, пятиступенчатая (роботизированная, пятиступенчатая, с одним сцеплением)
Передняя подвескапружинная, McPhersonпружинная, McPherson
Задняя подвескапружинная, торсионная балкапружинная, торсионная балка
Габариты (ДхШхВ), мм4148х1700х15604148х1700х1560
Колесная база, мм24762476
Объем багажника, л355–670355–670
Дорожный просвет, мм198198
Снаряженная масса, кг1135–11601135–1160
Разгон 0–100 км/ч, с12,210,8 (12,7)
Макс. скорость, км/ч166178
Расход топлива (комб.), л/100 км6,86,5
Емкость топливного бака, л5050
Цена, руб.554 900 – 577 900592 900 – 618 900 (617 900 – 643 900)

Lada Granta Cross

Нравится
Приятная внешность, отличная подвеска, беспроблемная эксплуатация и дешевое обслуживание
Не нравится
Бюджетный интерьер, проблемы с качеством, посредственная безопасность
Вердикт
Можно брать, если не хватает на Весту
icon engine
1596 см³, 4 цилиндра, 87-106 л.с., 140–148 Нм
icon transmission
МКП-5/РКП-5
icon speed
0–100 км/ч 12,7–10,8 с, 164–178 км/ч
icon weightkg
1135–1160 кг
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