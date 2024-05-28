Знакомимся с кроссовером X6 Pro от марки Livan, которую возродила из небытия марка Geely

Livan X6 Pro: кроссовер, который стал бюджетным GeelyЗнакомимся с кроссовером X6 Pro от марки Livan, которую возродила из небытия марка Geely
По сравнению с современными китайскими кроссоверами Livan X6 Pro выглядит сдержанно и даже просто. Возможно потому, что конструктивно модель действительно не самая свежая: в её основе лежат технологии и платформа 12-летней давности от Geely Emgrand X7, который без смены поколений, переживая нескончаемую череду рестайлингов, до сих пор выпускается в Китае — сначала как Vision X6 Pro, а теперь под именем Haoyue Pro. Но разные названия сути не меняют — всё это одна и та же машина, отличающиеся друг от друга лишь мелочами, вроде бамперов и решётки радиатора.
В линейке Geely кроссовер Livan по своим габаритам ближе всех к Atlas Pro: при длине 4535 миллиметров и колёсной базе 2683 миллиметра X6 Pro оказывается больше своего родственника на 16 и 13 миллиметров соответственно. С шасси тоже всё понятно: у новичка спереди установлена подвеска МакФерсон, а сзади — многорычажка. Казалось бы всё просто и обычно, но если смотреть дальше, то становится интереснее, ведь мотор с коробкой передач здесь такие же, как у обновлённого Coolray, который является одним из самых интересных в плане управляемости и бодрых компактных кроссоверов на рынке.
я выбрал вместо рекламы.
Под капотом Ливэна установлена 1,5-литровая бензиновая «турбочетвёрка», которая в отличие от Geely, на кроссовере может выдавать 147 и 174 л.с. (270 и 290 Нм соответственно). Обе модификации работают в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с масляной ванне, но все автомобили могут быть исключительно переднеприводными. У нас на тесте оказалась более мощная версия, которая должна поехать интересно — паспортный разгон до «сотни» укладывается в девять секунд.
При начале движения кроссовер действительно создаёт приятное впечатление. Отклики на газ линейные и точные — можно легко прогнозировать нужную степень ускорения, коробка позволяет стартовать без задержек и рывков, а мотор раскрывается с самых «низов», создавая ощущение очень интенсивного разгона. Так, словно «лошадей» здесь гораздо больше, чем заявлено.
При размеренном движении в городе или на трассе «робот» послушно, чётко и незаметно перебирает ступени, шустро реагирует на кикдаун и вообще не доставляет почти никаких неудобств. Проблема только одна — в пробках на черепашьей скорости или на сильном уклоне она иногда позволяет себе подёргиваться и подтыкать передачу слишком резко.
И было бы совсем классно, если бы настройки силовой установки не шли вразрез со всем остальным. Руль на Livan X6 Pro безжизненный — слишком лёгкий, пустой и вообще без какой-либо обратной связи. Поэтому если мотор с коробкой и позволяют автомобилю помчать поактивнее, то сделать это можно только на идеально ровной прямой дороге. Поскольку в поворотах автомобиль не чувствуется, а «нащупывать» траекторию, не понимая, что у тебя происходит с передними колёсами, не то, чем хочется заниматься на постоянной основе.
Можно сказать, что для городского кроссовера, передвигающегося большей частью по пробкам, высокая точность и тяжёлая «баранка» не нужны, но и в этом случае X6 Pro ведёт себя не очень благородно — руль безвольно болтается в нулевом положении, не давая чувства уверенности в автомобиле.
Настройки подвески резко контрастируют с настройками рулевого управления. Она зачем-то пережата: водитель чувствует все микродефекты дорожного полотна и даже его абразивность, неровности покрупнее передаются на кузов неприятными жёсткими тычками, а на повторяющихся ямках возникает выматывающая низкоамплитудная тряска.
С энергоёмкостью подвески Ливэна всё в порядке, но ни на одном типе покрытия кроссовер язык не повернётся назвать комфортным или удобным. Даже визуально ровной дороге X6 Pro умудряется найти какие-то трещинки и волны, о которых незамедлительно сообщит водителю.
При этом человеку за рулём и так не особо комфортно находиться. Руль кроссовера нельзя подогнать по вылету, диапазоны настроек сиденья небольшие, а сиденье, лишённое регулировок поясничного подпора, одно из самых неудачных в классе.
Из короткой подушки колени оказываются на весу, сама сидушка плоская и жёсткая, а профиль спинки выталкивающий, из-за которого очень быстро начинает ныть поясница и спина. И в дальней дороги это превращается в мучение: хочется останавливаться каждые 50 километров просто чтобы размяться.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
При этом внутри кроссовер выглядит симпатично: чёрно-бежевая отделка освежает интерьер, но материалы отделки здесь самые простые — гулкий пластик и скользкий, словно прорезиненный, кожзам.
Электронная приборная панель, подрулевые переключатели и мультимедийная система (правда, в сильно урезанном виде) в Livan перекочевали прямиком из Geely, что здорово. У них понятный интерфейс и минимум настроек, а за отдельный маленький дисплейчик справа от основного экран интерьерщиков компании хочется похвалить.
Этот экранчик отвечает за аудиосистему и климат-контроль (с него можно, например, изменить температуру), который неважно справляется с российскими морозами. Плохая подготовка кроссовера к нашему климату в целом расстраивает. У модели нет ни подогрева руля, ни даже зоны покоя стеклоочистителей, не говоря уже о полноценном подогреве лобового стекла по всей площади. А у передних сидений греются только подушки — и не сказать, чтобы очень сильно.
Задним пассажирам тоже придётся мириться с холодом зимой. Подогрева сидений нет даже в самой дорогой версии, а климатическая установка, кажется, не справляется со своей задачей, почти не прогревая заднюю часть салона — там всегда обмерзают стекла. Да и одного воздуховода явно не достаточно.
Но главная проблема, что сиденья на втором ряду такие же неудобные, жёсткие и плоские, как спереди, поэтому поездка «на дальняк» пассажирам вряд ли понравится.
Багажник тоже не приспособлен для перевозки чего-то крупнее пакетов из продуктового магазина или спортивной сумки: его объём всего на 29 литров больше, чем у компактного Geely Coolray — 359 литров. Но плюс всё же есть: кроссовер сзади имеет 12-вольтовую розетку, что можно считать приятным бонусом за скромный объём.
Все эти минусы можно было бы простить, если бы кроссовер стоил дешевле. По нынешним временам за модель просят не так уж и много, но и бюджетным его точно не назовёшь.
Цены на Livan X6 Pro начинаются от 2 629 900 рублей: за эти деньги покупатель получит версию со 147-сильным мотором и «базовым» набором опций. В него войдут механические регулировки передних сидений, светодиодные фары, климат-контроль, бесключевой доступ, подогрев передних сидений, аудиосистема с четырьмя динамиками и камера заднего вида.
Версии Premium и Flagship стоят 2 739 900 и 2 829 900 рублей соответственно. Оснащение у них одинаковое, а вся разница лишь в том, что первая идёт с мотором на 147 сил, а вторая — 174-сильная. Тут уже появляется панорамная крыша, электрорегулировки сидений, задний центральный подлокотник, боковые подушки и шторки безопасности, а также шесть динамиков аудиосистемы.
Положение Ливэна осложняет то, что за те же 2,7–2,9 миллиона рублей можно взять более сбалансированный Chery Tiggo 7 Pro. И у него уже будет обогрев руля и лобового стекла по всей площади, беспроводная зарядка, более продвинутая мультимедийка, круговой видеообзор, электропривод крышки багажника и другие приятные мелочи. И в этом случае выбор в сторону Livan X6 Pro будет не самым очевидным решением.
Livan X6 Pro
Детальные характеристики Livan X6 Pro
|Livan X6 Pro
|Тип двигателя
|бензиновый L4 турбо
|Рабочий объем, см³
|1499
|Макс. мощность, л.с.
|174
|Макс. момент, Нм/об/мин
|290/3500
|Тип привода
|передний
|Коробка передач
|роботизированная 7-ступенчатая
|Передняя подвеска
|пружинная, двухрычажная
|Задняя подвеска
|пружинная, многорычажная
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4535x1845x1725
|Колесная база, мм
|2683
|Дорожный просвет, мм
|190
|Снаряженная масса, кг
|1605
|Объем багажника, л
|359
|Разгон 0–100 км/ч, с
|9,2
|Макс. скорость, км/ч
|190
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|9,2
|Объем топливного бака, л
|53
|Цена, руб.
|от 2 629 900