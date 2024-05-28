Знакомимся с кроссовером X6 Pro от марки Livan, которую возродила из небытия марка Geely

Под капотом Ливэна установлена 1,5-литровая бензиновая «турбочетвёрка», которая в отличие от Geely, на кроссовере может выдавать 147 и 174 л.с. (270 и 290 Нм соответственно). Обе модификации работают в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с масляной ванне, но все автомобили могут быть исключительно переднеприводными. У нас на тесте оказалась более мощная версия, которая должна поехать интересно — паспортный разгон до «сотни» укладывается в девять секунд.

При начале движения кроссовер действительно создаёт приятное впечатление. Отклики на газ линейные и точные — можно легко прогнозировать нужную степень ускорения, коробка позволяет стартовать без задержек и рывков, а мотор раскрывается с самых «низов», создавая ощущение очень интенсивного разгона. Так, словно «лошадей» здесь гораздо больше, чем заявлено.