Три года — как миг. Помню в 2015-м в нашей рубрике «Четверной длительный тест» был Peugeot 3008, и наши впечатления с коллегами об этом автомобиле разошлись в диаметрально противоположных направлениях. От той машины я был совсем не в восторге, мягко говоря. Теперь же «три тысячи восьмой», но только нового поколения, снова у меня на длительном тесте. И он совсем, совсем другой.

Вот он — тоже в белом цвете — «Европейский автомобиль года». В дизайне — явная преемственность поколений, но новый кроссовер уже не выглядит раздувшимся бочонком на маленьких пухлых колесиках. Теперь это один из самых дерзких кроссоверов в классе! Он словно приехал сюда прямиком из музея современного искусства: его П-образные фары стали острее, силуэт мускулистее, появились сложные ломаные линии в районе задней стойки, преумножились хромированные акценты — настоящий арт-объект!

километров проехал Peugeot 3008 за первые две недели теста

Но главное в этом автомобиле — интерьер, где еще больше того самого «арта». Французы еще не разучились делать эмоциональные и цепляющие машины, после какой-то пары минут в которых хочется, чтобы все производители брали с них пример. И это очень круто!

Если пересесть сюда из одинаково «квадратных» салонов Volkswagen, Skoda, Kia, Hyundai (как, впрочем, и любых других машин), то вау-эффект вам обеспечен. Что это? Крошечный квадратный руль? Серая ткань на передней панели и дверях вместо обычной «стандартной» кожи? Или тумблеры на месте привычного блока климат-контроля?

Руль сначала кажется несуразным, но на самом деле он очень удобен, а с приятной на ощупь тканью ничего не произошло даже за 15 тысяч журналистских тестовых километров. Тут электронная приборка и селектор «автомата», словно от машин из ценовой категории повыше, удобнейшие кресла с регулируемой подушкой, а вечером — чумовая атмосферная подсветка интерьера. Светодиоды освещают не только нишу под центральной консолью, но и подстаканники, дверные панели, отделения для бутылок и мелочей в нижней части дверей и даже те элементы, которые и заметить-то с первого раза трудно. Например, часть центрального тоннеля в районе бедер пассажиров или периметр стеклянной крыши. Выглядит это очень клево. Черт, куда сдавать деньги?

Правда, красиво — не всегда значит удобно. Например, отрегулировать температуру можно только через экран мультимедийной системы, выбрав перед этим нужный пункт климат-контроля на блоке тумблеров. А пассажиру для выбора температуры своей зоны, скорее всего, придется просить водителя. Потому что, во-первых, к водителю развернута центральная консоль, а во-вторых, в скоплении красивых кнопок сходу разобраться сложно.

У водителя же тем временем полно своих забот. Чтобы взаимодействовать с меню борткомпьютера, надо постоянно помнить, что у вас есть кнопка на торце (почему-то) рычажка дворников. Если не знать об этой французской особенности, то перемещение по пунктам меню или, скажем, сброс дневного пробега превратится в невыполнимую задачу.

Настроить климат-контроль можно только с дисплея. Отдельная клавиша предусмотрена лишь для режима рециркуляции

Клавиши круиз-контроля сосланы на массивный древний пульт под рулем, которым сложно пользоваться вслепую, а тому, кто с ходу поймет, как отрегулировать яркость приборов, нужно вручать какую-нибудь премию за наблюдательность и сообразительность. А если этот человек еще придумает, куда положить смартфон с большим экраном так, чтобы не поцарапать корпус или дисплей, его надо срочно вербовать в бренд-амбассадоры.

Вообще, с расположением кнопок тут все не очень хорошо. Вот, например, крупному барабанчику на левой ступице руля, который постоянно путаешь с переключением треков, отведена далеко не «центральная» функция. Он отвечает за выбор стилей оформления электронной приборной панели: хочешь будут просто стрелочные приборы, а хочешь — во весь экран растянется карта навигации или останется только самый минимум информации со спидометром и одометром.

Лючок для длинномеров, складывающиеся в пропорции 60:40 кресла и, самое главное, складывающаяся спинка переднего пассажирского кресла, которая облегчит перевозку очень габаритных вещей. Портит картину лишь ступенька при переходе из багажника в салон. Объем багажника со сложенными сиденьями - 1670 литров

Но этой игрушкой вы воспользуетесь всего пару раз весь срок владения машиной, наверняка остановившись на каком-то одном варианте или просто настроив панель под себя (благо существует и такая возможность). Поэтому такой удобный элемент управления просто без дела простаивает, занимая полезное место.

Зато тут можно выбрать один из трех вариантов ароматизации воздуха (это французский автомобиль — естественно!) или даже попробовать пять видов восьмиточечного массажа.

такой расход показал Peugeot 3008 за первые недели теста

Все эти прелести вроде кресел с массажем и огромной стеклянной крыши — прерогатива топовой версии GT Line с наборами опций. У нас на тесте самый дорогой бензиновый Peugeot 3008, у которого из дополнительного оснащения нет разве что беспроводной зарядки для смартфона. Стоит такая машина прилично — 2 253 000 рублей.

При такой цене конкурентов очень много. И «Пежо» среди них самый необычный. Но если лично я готов понять и простить небольшие косяки в эргономике, то при наличии необычной внешности и интерьера словно из «Тысячелетнего сокола» Хана Соло, было бы печально встретить тут управляемость, как у троллейбуса. Но 3008-й едет точно так, как выглядит — дерзко!

На этой машине можно ехать и быстро (8,9 секунды до «сотни» — не рекорд, но очень неплохо), и азартно. Рулевое управление настроено прекрасно: оптимальное усилие на руле, быстрые и точные реакции, причем все это без лишних ударов от дорожных неровностей. Помнится, дизельный 3008-й мы ругали за слишком зажатую подвеску, но бензиновый вариант совсем другой. Он комфортнее. Машина не сообщает тебе о каждой дорожной мелочи и отлично сглаживает средние неровности. С глубокими ямами и острыми неровностями кроссовер справляется похуже — подвеска начинает грохотать, но удары не пропускает. И за это лайк!

Сейчас Peugeot 3008 — самый небанальный кроссовер на рынке. Яркий, с необычным интерьером и отлично настроенной «рулежкой», но, похоже, не распробованный покупателями. После первого знакомства придраться к машине очень сложно. Да и не хочется. Но посмотрим, как изменится отношение к этому автомобилю через две недели, когда мы сравним его с конкурентами, подсчитаем стоимость владения и соберем в кучу все впечатления. \m

Подробные технические характеристики

Peugeot 3008 Тип двигателя Бензиновый R4 Рабочий объем 1598 см³ Макс. мощность, л.с./об/мин 150/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 240/1400 Тип привода Передний Трансмиссия Автоматическая, шестиступенчатая Передняя подвеска Независимая McPherson Задняя подвеска Полузависимая Тормоза Дисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади Габариты (ДхШхВ), мм 4447 x 1841 x 1624 Колесная база, мм 2675 Макс. скорость, км/час 206 Разгон 0-100 км/ч, с 8,9 Расход топлива (комб.), л/100 км 6,0 Объем багажного отделения, л 520 Объем топливного бака, л 53 Масса, кг 1465 Дорожный просвет, мм 219 Цена, рублей от 1 779 000

Иллюстрации: Вячеслав Крылов