Длительный тест Lada Granta: итоги

Наша Granta Liftback AT в комплектации Luxe может похвастать следующим оборудованием: две подушки безопасности, 15-дюймовые диски, противотуманные фары, электроприводы всех стекол и зеркал заднего вида, обогрев передних сидений, зеркал, лобового и заднего стекол, климат-контроль и аудиосистема с 4 динамиками, USB и Bluetooth. Luxe Prestige добавит к этому списку датчики дождя и света, круиз-контроль и парктроники сзади. Но теперь ни одна версия модели не может получить мультимедиа-систему с навигацией, которая раньше была доступна для Гранты, Калины и для Datsun on-DO и mi-DO.

Честно говоря, скучать по ней не стоит, а деньги такое решение маркетологов экономит. Да и в целом рестайлинг не слишком сказался на цене Гранты. В среднем машины подорожали на 10 тысяч рублей.

А так ли дешево обходится владение исконно российским автомобилем? Как обычно, мы считаем расходы для москвича старше 22 лет, который за рулем уже больше трех лет и в среднем проезжает за год 20 тысяч километров. Страховка — средняя по рынку для компаний с рейтингом А+ и выше. Итоговый средний расход топлива по итогам теста составил 8,7 литра на сотню.

Расходы

Гарантия на автомобиль — три года или 100 тысяч километров пробега. Техобслуживание проводится раз в год или 15 тысяч километров. На наших тестах довольно давно не было откровенно бюджетных моделей, так что километр Granta Liftback становится самым дешевым среди всех длительных тестов «Мотора» за последние несколько лет. Но есть ли у тольяттинского лифтбека конкуренты? И тут мы приходим к самому удивительному выводу: единственным конкурентом «Гранты» можно считать лишь саму «Гранту» в виде моделей Datsun.

У японского бренда нет моделей на основе лифтбэка и универсала, как нет и кросс-версии, поэтому выбирать придется между седаном on-DO и хэтчбеком mi-DO. Еще один недостаток сводных братьев Гранты — исключительно 8-клапанный 87-сильный мотор. У него отличная тяга на низах, но с ним разгон до 100 км/ч дольше примерно на секунду, а расход топлива на пол-литра выше. И это при том, что даже 16-клапанную Гранту мы ругали за тихоходность и прожорливость. Цены на седан on-DO лежат в диапазоне от 474 000 до 657 000 руб., а на хэтчбек mi-DO — от 545 000 до 684 000 руб. Таким образом в сравнимых комплектациях Datsun всегда дороже, чем Lada, а единственное реальное преимущество — большой багажник седана. Без мультимедиа-системы вполне можно обойтись, а остальных преимуществ в виде лучшей шумоизоляции или более привлекательного интерьера Datsun лишился после рестайлнга «Гранты».

Обновленный в прошлом году Renault Sandero c 82-сильным мотором 1.6 и 5-ступенчатой «механикой» обойдется минимум в 569 000 рублей. Это комплектация Access без кондиционера и регулировки руля, с неокрашенными зеркалами и ручками дверей. Багажник у Sandero меньше, чем у вазовского лифтбэка (320 литров против 435), а до «сотни» хэтчбек добирается еще медленнее — за 13,9 секунды. На наш взгляд, если и рассматривать Sandero, то со 113-сильным мотором и в более интересных комплектациях (Renault предлагает и дистанционный запуск двигателя, и довольно современную медиасистему с Apple CarPlay ). А это уже совсем другой бюджет — около 800 тысяч.