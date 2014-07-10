Насколько новая BMW M3 окажется круче «гражданской» 335i?

Мы уже писали о том, что новая BMW M3 очень крута. Но остался один вопрос: насколько она превосходит самую навороченную "гражданскую" версию 335i в реальности? Мы решили разобраться, в чем отличия "топовой" BMW 335i с аксессуарами M Performance от настоящей "эмки" BMW M3 на обычных дорогах и на треке.

На бумаге разница не выглядит устрашающей. BMW 335i с 306-сильным мотором, восьмидиапазонным "автоматом" и полным приводом (для российского рынка полный привод для топового мотора теперь идет в "базе", но для теста мы нашли заднеприводную машину) разгоняется с места до сотни ровно за пять секунд. Заднеприводная – на несколько "десяток" дольше, но тоже быстро, ведь 431-сильному седану M3 с механической коробкой передач на то же упражнение требуется 4,3 секунды, а с семиступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями – 4,1 секунды.