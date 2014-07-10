Насколько новая BMW M3 окажется круче «гражданской» 335i?

Другая лигаНасколько новая BMW M3 окажется круче «гражданской» 335i?
Мы уже писали о том, что новая BMW M3 очень крута. Но остался один вопрос: насколько она превосходит самую навороченную "гражданскую" версию 335i в реальности? Мы решили разобраться, в чем отличия "топовой" BMW 335i с аксессуарами M Performance от настоящей "эмки" BMW M3 на обычных дорогах и на треке.
На бумаге разница не выглядит устрашающей. BMW 335i с 306-сильным мотором, восьмидиапазонным "автоматом" и полным приводом (для российского рынка полный привод для топового мотора теперь идет в "базе", но для теста мы нашли заднеприводную машину) разгоняется с места до сотни ровно за пять секунд. Заднеприводная – на несколько "десяток" дольше, но тоже быстро, ведь 431-сильному седану M3 с механической коробкой передач на то же упражнение требуется 4,3 секунды, а с семиступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями – 4,1 секунды.
Настоящие "эмки"
Большой тест новых M3 и M4 можно прочитать здесь.
Разница ощутима, но не фатальна. При этом "дельта" цен – миллион рублей: BMW 335i стоит от 2 миллионов 241 тысячи рублей, а M3 – от 3 миллионов 222 тысяч.
Кроме того, гражданскую версию "трешки" можно сделать еще круче – с помощью россыпи аксессуаров из фирменной линейки M Performance. Тут есть, например, Power Kit – новый блок управления двигателем и улучшенная система охлаждения, которые добавляют 20 лошадиных сил и 50 Ньютон-метров и сокращают время разгона до сотни на 0,2 секунды. Есть в каталоге и более выносливые тормоза, и спортивная выхлопная система, и жесткая М-подвеска с электронно-управляемыми амортизаторами. И все это было на тестовом автомобиле.
Платить за все эти навороты придется по полной программе: скажем, "спортивная" коробка передач (это другой алгоритм работы и подрулевые лепестки) обойдется в 40 тысяч рублей сверх тех ста тысяч, которые вы отдадите за "обычный" автомат. Адаптивная М-подвеска – 65 тысяч сверху. Более мощные тормоза – еще 42 тысячи.
И это только "технические" опции, а ведь есть еще и "красивости". Накладки на бамперы, отделанный замшей руль, накладки на зеркала и крышку багажника из углепластика, 20-дюймовые колеса, наклейки на кузов и еще тьма всего на сумму как минимум 200 тысяч рублей. Тюнинг дешевым не бывает, особенно заводской.
Со всеми прибамбасами BMW 335i выглядит очень круто, но народ не обманешь: если на нее люди на улице просто смотрят, то на M3 натурально сворачивают шеи. Но еще большая пропасть – в звуке. Нет, выхлоп у BMW 335i неплох. В нем хватает басов, а если нажать газ в пол, мотор перейдет на повышенные тона – и BMW будет очень эффектно распугивать прохожих. Но при этом машина не утомит даже после тысячи километров за рулем – хороший вариант для "подогретой" гражданской машины.
Вот "эмка" – совсем другое дело. Ее звук хриплый, громкий. Причем благодаря электронным заслонкам в глушителе вы можете выбирать режим звучания, чтобы бесшумно (ну, почти) красться или оповестить весь город (ну ладно-ладно, район) о том, что вы сели за руль. Правда, выхлоп настроен все-таки не идеально – для полного кайфа BMW M3 чуть-чуть не хватает акустического безумия. Да еще и эта синтетика – мотору-то в салоне "подыгрывает" аудиосистема...
В городе и на трассе особой разницы в разгонной динамике между М3 и 335i M Performance нет. Да, M3 ускоряется ярче и эмоциональнее, он увлекает и опьяняет, но и 335i чертовски шустра. При этом смотреть приходится не на цифры разгона до сотни, а на знаки ограничения скорости – обе машины слишком быстры для них.
По комфорту обе машины тоже близки: гражданская "трешка" лучше отрабатывает дорожную мелочевку, но напрягается при проезде серьезных дорожных дефектов, а "эмка" наоборот – подробнее повторяет профиль, зато не боится крупных заплаток и бугров, отлично контролируя неподрессоренные массы. И управляется М3 лучше – 335i поначалу кажется чуть острее в реакциях, но потом понимаешь, что "эмка" настроена лучше. Линейные реакции на руль, минимальные задержки в откликах на газ и фантастически собранное шасси, которому попросту тесно на городских улицах.
Поэтому мы взяли обе машины и поехали на трек – на Moscow Raceway.
Сажусь в BMW 335i, выруливаю с пит-лейна. Первый "пристрелочный" круг – все отлично. Чуть быстрее – тоже хорошо: машина почти не кренится в поворотах, предсказуемо начинает скользить при небольшом переборе со скоростью на входе. Разгон более чем убедительный, "автомат" адекватен. Но когда вкатываешься и начинаешь ехать действительно быстро...
Коробка сдается первой: скорострельности восьмиступенчатого "автомата" катастрофически перестает хватать. Двигатель начинает греться, в поворотах машина долго и упорно скользит передней осью – шины теряют "держак" после пары кругов. Тормоза держатся дольше всех и интенсивность замедления почти не падает.
Теперь BMW M3. Она чуть быстрее и лучше управляется? Ничего подобного: на треке разница между M3 и 335i – пропасть!
По треку на "эмке" можно дубасить без остановки до тех пор, пока не кончится бензин. Карбон-керамические тормоза, кажется, остановят автомобиль, даже если его разогнать до скорости света. Стрелка указателя охлаждающей жидкости двигателя стоит на нулевой отметке, как солдат почетного караула – пересменка у нее наступит, только когда вы заглушите мотор.
Управляемость M3 феноменальна для машины, сделанной на базе семейного седана. Она очень послушная, игривая и живая. Никакой недостаточной поворочиваемости, невероятно цепкие шины и очень игривая корма – на выходе из поворота она так и норовит чуть-чуть вильнуть в сторону. Без хардкора, впрочем – поехать задом наперед машина даже не думает.
Хотя при необходимости вы можете подрифтить на BMW M3 от души: электронно-управляемый задний дифференциал со 100-процентной блокировкой позволяет творить на ней практически что угодно.
В отличие от восьмидиапазонного "автомата" на BMW 335i, семиступенчатый робот M-DCT на M3 при езде по треку не отстает по темпераменту от мощного мотора. Да и спортивный режим у него адекватнее: она последовательно, с перегазовками, сбрасывает передачи на затяжных торможениях, и уже ко входу в поворот у вас включена оптимальная передача – 335i даже в режимах DS и Sport+ частенько ошибается. Впрочем, M-DCT тоже неидеальна и тоже ошибается: для трека ей не хватает наличия максимально "злого" режима – такого, в котором коробка всегда держала бы максимально низшую передачу. Поэтому ездить приходится в ручном режиме, орудуя подрулевыми лепестками. Это весело и отлично вовлекает в процесс.
В итоге, на Moscow Raceway BMW M3 "привезла" 335i M Performance семь секунд – это много. Но дело даже не в лучшем времени круга: обычная "трешка" продержится на треке лишь несколько кругов, а M3 готова отправляться хоть на 24-часовой марафон. При этом "эмка" остается стопроцентно пригодной для "гражданки" – у нее все те же опции, недурная плавность хода и автоматизированная коробка передач. Поэтому единственное, в чем M3 проигрывает 335i – отсутствие полного привода. Но это, извините, закон жанра.
Ах да, и цена на миллион выше. Ну а что вы хотели – за техническое совершенство приходится платить.
Технические характеристики BMW 335i / BMW M3
|335i
|M3
|Тип двигателя
|Бензиновый
|Бензиновый
|Рабочий объем
|2979 см³
|2979 см³
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|306 / 5800 - 6000
|431 / 5500 - 7300
|Макс. момент, Нм/об/мин
|400 / 1200 – 5500
|550 / 5500-7300
|Тип привода
|задний
|задний
|Трансмиссия
|8-ступенчатая автоматическая
|7-ступенчатая роботизированная или 6-ступенчатая механическая
|Передняя подвеска
|Независимая многорычажная
|Независимая многорычажная
|Задняя подвеска
|Независимая многорычажная
|Независимая многорычажная
|Тормоза
|Дисковые вентилируемые спереди и сзади
|Дисковые вентилируемые спереди и сзади
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4626 / 1811 / 1429
|4671 / 1870 / 1383
|Колесная база, мм
|2810
|2812
|Дорожный просвет, мм
|130
|120
|Снаряженная масса, кг
|1665
|1560
|Макс. скорость, км/час
|250
|250
|Разгон 0-100 км/ч, с
|5
|4,1
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|8,2
|8,3
|Объем багажного отделения, л
|480
|480
|Объем топливного бака, л
|60
|60
|Размер шин
|225/50 ZR18 спереди и 225/50 ZR18 сзади
|255/40 ZR18 спереди и 275/40 ZR18 сзади
|Цена, рублей
|от 2 241 000
|от 3 222 000