Длительный тест Mazda CX-9, часть первая: зачем ей семь мест?

Семь минус два
Длительный тест Mazda CX-9, часть первая: зачем ей семь мест?

Михаил Цымбал
27 марта

Мы еще раз взяли на тест – на этот раз на месячный – одну из новинок российского рынка семиместных кроссоверов, Mazda CX-9. Зачем? Чтобы разобраться в настройках подвески уже на знакомых дорогах, понять, нужна ли семиместная машина обычной семье из пяти человек, и посмотреть, насколько привлекателен новичок на фоне конкурентов в своем сегменте. В сегменте, который стабильно растет год за годом, невзирая на колебания российского рынка.

Столько километров проехала Mazda CX-9 за две первые недели теста

Столько километров проехала Mazda CX-9 за две первые недели теста

Быстренько вспомним, что из себя представляет Mazda CX-9? В ее основе – растянутая на 23 сантиметра и перенастроенная «тележка» от CХ-5, плюс другой мотор – 2,5-литровая бензиновая «четверка» с турбонаддувом, которая выдает 231 лошадиную силу и 420 Нм крутящего момента и работает в паре с шестиступенчатым автоматом собственной разработки Mazda. При этом в длину «девятка» на добрых полметра крупнее «пятерки», и почти вся эта прибавка пошла задним пассажирам. Которых в CХ-9 по умолчанию может быть семеро!

Выбора российским покупателям не оставили – три ряда кресел идут в любой из доступных у нас комплектаций. Нужны ли они? Да пусть будут! Конечно, пара дополнительных сидений в багажнике съедают часть полезного объема (с поднятыми спинками в семиместной конфигурации в багажнике остается всего 198 литров полезного объема под шторкой), но если их сложить – а они легко убираются заподлицо с полом багажника – то под шторку можно загрузить уже 547 литров поклажи. И этого за глаза хватит среднестатистической семье из папы, мамы, пары детей, бабушки-дедушки и еще целой горы сумок, чемоданов и самокатов.

К тому же, задний диван двигается вперед-назад по частям, у него регулируются спинки, а конфигурацию посадочных мест можно варьировать как угодно – например, сделать машину шестиместной, но с велосипедом в багажнике. Или пятиместной и уместить по правому борту разобранный шкаф. В общем, с практичностью тут полный порядок.

Как и с запасом места на втором ряду – при максимально отодвинутом назад диване в «Мазде» просторно, как в короткобазной «семерке» BMW. У сидящих сзади – собственный блок климат-контроля, подогрев сидений и даже солнцезащитные шторки. Не хватает только отдельных экранов мультимедийной системы, но их с успехом заменяет пара планшетов с беспроводными наушниками, и это получается явно дешевле гипотетической заводской опции.

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Второй ряд – просторный и удобный. Есть откидной подлокотник, а двигать его можно по частям (как на этом фото).

Второй ряд – просторный и удобный. Есть откидной подлокотник, а двигать его можно по частям (как на этом фото).

Проход на третий ряд организован не самым идеальным образом, но дети проберутся туда без проблем.

Проход на третий ряд организован не самым идеальным образом, но дети проберутся туда без проблем.

В такой конфигурации в багажник влезет около 200 литров груза (под шторку).

В такой конфигурации в багажник влезет около 200 литров груза (под шторку).

Но складываются сиденья третьего ряда по частям...

Но складываются сиденья третьего ряда по частям...

Или целиком.

Или целиком.

А можно сделать вот так – тогда справа влезет что-то совсем длинное.

А можно сделать вот так – тогда справа влезет что-то совсем длинное.

Ну а в таком виде в багажник влезет даже холодильник – главное, чтобы он прошел по высоте.

Ну а в таком виде в багажник влезет даже холодильник – главное, чтобы он прошел по высоте.

Тем более, что для российских Mazda CX-9 вообще не предусмотрено никаких опций. Есть только две фиксированных комплектации: базовая Supreme за 2,89 миллиона рублей, в которой есть почти все (светодиодные фары, кожаный салон, максимальный электропакет, трехзонный климат, большие колеса и так далее) и Exclusive за 3,010 миллиона рублей. За доплату всего в 120 тысяч рублей вы получите светодиодные ходовые огни и адаптивные фары головного света (тоже светодиодные), проекционный дисплей, продвинутый комплекс безопасности, включающий в себя системы предотвращения столкновений в городе, распознавания дорожных знаков (полезная штука), а также комплекс контроля за слепыми зонами и удержания в полосе. Отдельно доплатить попросят лишь за особый красный цвет (32 тысячи рублей) или специальный серый (24 тысячи рублей).

У нас на тесте – СХ-9 в топовой комплектации с бесплатным цветом кузова, но с удачной комбинированной отделкой салона – серый пластик и бежевая кожа. Выглядит нарядно и с практичностью все хорошо: детали, которые можно испачкать, – темные, а светлая кожа создает ощущение простора. Эх, сюда бы еще панорамную стеклянную крышу…

Но и без нее в СХ-9 дышится легко, причем не только сзади, но и на водительском месте. Перед ним – аккуратная, не перегруженная деталями передняя панель, обычные стрелочные приборы в красивых колодцах и приятный руль с идеальным сечением. Глянцевый пластик – тренд последних лет – к сожалению, присутствует (на подлокотниках дверей и центральном тоннеле), но в весьма разумных количествах, а алюминиевые вставки неплохо оживляют интерьер.

В первом тесте CX-9 я сетовал на слишком короткую подушку водительского кресла, но за первые пару недель теста как-то присиделся и привык. Посадка, в целом, удобная – не слишком низкая, но в кроссовере это даже плюс. Тем более, когда приходится решать проблемы с обзорностью: у СХ-9 слишком толстые передние стойки, за которыми в повороте вполне может спрятаться неприметная малолитражка.

Таким оказался расход топлива за первые две недели теста.

Таким оказался расход топлива за первые две недели теста.

А повороты «девятка» любит – быть может, не так самоотверженно, как компактная «пятерка», но ездить на пятиметровой СХ-9 легко и приятно. Руль не слишком острый и менее разговорчивый, чем у младшей модели, а шасси не такое «плоское», но и весит семиместный кроссовер почти на 400 килограммов больше! К тому же, крены невелики и совсем не мешают кайфовать от быстрой езды. Турбомотор бодро тянет с самых низов и хорошо ладит с автоматической коробкой передач. По крайней мере, спортивный режим (он активируется стильным рычажком сбоку от селектора коробки передач и слегка обостряет руль и реакции на акселератор) я включал лишь пару раз, да и то ради ознакомления.

Претензии есть только к приводу тормозов – из-за повышенной чувствительности в начале хода педали, что требует некоторого привыкания. И еще к подвеске: даже на мягких зимних шинах CХ-9 слишком усердно собирает всю мелочевку и транслирует ее на руль, и не очень любит неровности с острыми краями. При этом на крупных кочках энергоемкости хватает даже на больших 20-дюймовых колесах, а неприятные тычки ощущаются лишь при работе амортизаторов на отбой – например, при проезде ходом крупных ям, острых асфальтовых волн или лежачих полицейских.

С общим уровенем комфорта в CX-9 вообще неплохо: в салоне тихо на любой скорости, подвеска работает молча и на более-менее ровной дороге кажется очень плавной, не допуская при этом никакой раскачки. В общем, мне пока нравится.

Жаль только, что в России нет машин колесами поменьше – возможно, это помогло бы избавить шасси СХ-9 от внимания к мелочам, но по управляемости у японского кроссовера конкурентов на нашем рынке, фактически, нет. Однако, о тех, с кем «девятка» борется за покупателей в нашей стране, мы поговорим через пару недель. \m

Иллюстрации: Вячеслав Крылов
Теги:
MazdaCX-9
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