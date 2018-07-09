Царь-пикап

Пикапы Mercedes X 250d уже стоят в салонах дилеров — и продавцы не делают секрета из того, что это просто модифицированный Nissan Navara. Я же отправился в словенские горы на знакомство с флагманской модификацией X 350d. Меня интересовало: могут ли «приемные родители» воспитать из японского пикапа настоящий Mercedes?
Мощный пикап в мерседесовской линейке — конечно, он для Америки, где продается 46 процентов всех пикапов в мире? А вот и нет: именно в США X-класс продаваться не будет. Америка требует полноразмерных пикапов, которые не продаются больше нигде в мире — и мерседесовцы говорят, что полагаться целиком на одну страну слишком рискованно: этот рынок регулярно переживает то падения, то рост. Среднеразмерный же X-Класс продается во всем мире: Латинской Америке, Африке, Европе, Ближнем Востоке, Азии и Австралии. Причем Южная Америка — один из важнейших рынков, так что в аргентинской Кордове даже строят сборочный завод.
«Икс-класс» — уже не первый плод сотрудничества Мерседеса с альянсом Renault Nissan. Можно вспомнить фургончики Mercedes Citan, хэтчбеки Infiniti Q30/QX30 на базе Мерседеса GLA и новые турбомоторы 1.3 производства Renault на младших версиях C-Класса.
Покупателям «Ситана» было сложно объяснить, почему нужно переплачивать за звезду на носу утилитарного Renault Kangoo. А вот X-Класс даже в базовом исполнении не во всем повторяет Nissan — даром что выпускают их на одном заводе в испанской Валенсии. И я имею в виду даже не внешность или интерьер, которые для Мерседеса сделали совсем другими.
Главный инженер проекта Фрэнки Шумахер рассказал мне, что шасси пикапа заметно переделано: раму усилили дополнительными распорками, изменили форму поперечин, скорректировали кинематику передней подвески, перенастроили амортизаторы.
Задний мост расширен на 17 миллиметров; передняя колея выросла на 62 миллиметра, задняя — на 55 миллиметров. Причем если для «Ниссана» предлагается задняя подвеска на рессорах или на пружинах, у «Мерседеса» — только пружины. Что логично: немцы позиционируют X-класс как машину для развлечений, а не «рабочую лошадку».
А флагманская версия X 350d — это вообще крайне заковыристая мозаика из японских и немецких компонентов. Вместо четырехцилиндрового дизелька Nissan объемом 2,3 литра на раму водрузили мерседесовский V6 3.0 мощностью 258 лошадиных сил. Вместе с ним поставили заслуженный мерседесовский «автомат» 7G-Tronic, а раздаточную коробку заимствовали у нового G-Класса — так что все колеса подключены постоянно, а распределение тяги по осям идет в соотношении 40:60 в пользу задних колес.
Про внешность, стилизованную под кроссоверы Mercedes актуального поколения, рассказывать нечего: все и так видно на фотографиях. Скорее за руль! Он — этот самый трехспицевый руль — обшит качественной цепкой кожей и явно заимствован у кроссовера GLC (у версии X350d на нем появились лепестки перемены передач).
Да и остальные детали знакомы владельцам современных Мерседесов: это щиток приборов с двумя крупными колодцами и дисплеем посередине, круглые дефлекторы вентиляции от А-Класса, сенсорная «мышка» медиасистемы на центральном тоннеле и единственный подрулевой переключатель слева.
Владелец «Мерседеса» почувствует себя здесь как дома. Вернее, не так: если продолжать аналогию — мебель-то привычная, да дом чужой. Скажем, вместо рычажка автомата на рулевой колонке — обычный селектор на трансмиссионом тоннеле, да еще и с прямым пазом, которого отродясь не было на «Мерседесах».
Стояночный тормоз — в виде обычного «ручника» (что само по себе неплохо, но на «Мерседесах» почти не применяется). Наконец, клавиши электрорегулировки кресел размещены на боковине самих сидений, а не на дверях, как привычнее водителям «Мерседесов». А рулевая колонка почему-то регулируется только по углу наклона, но не по вылету.
Впрочем, мне с моими длинными руками было удобно. Устроиться за рулем получилось быстро: кресло с обивкой из перфорированной кожи даже не пришлось отодвигать до упора. Само сиденье радует уверенной боковой поддержкой, и в нем отлично поместятся люди даже очень крупной комплекции. А вот обладателям миниатюрной фигуры, пожалуй, будет не хватать фиксации в кресле.
Мерседесовцы крепко поработали над шумоизоляцией, и это чувствуется — звук мотора не вырывается на первый план практически никогда. Незадолго до теста я поездил на «Тойоте» Hilux, и разница оказалась драматической. Никакой кондовости в повадках! Благодаря пружинам в задней подвеске Mercedes совершенно не козлит на неровностях, и вообще удивляет комфортом на ходу. Лишь иногда, на гребенке или еще какой-нибудь неприятной кочке можно почувствовать колебания тяжелого заднего моста.
Было трудно поверить, что я за рулем рамного пикапа: ну не может он быть настолько приятным на извилистой дорожке в горах. Оказалось — может. Крены оказались умеренными, а руль — отзывчивым и информативным. На ходу больше похоже на крупный кроссовер! Выглядит, как настоящая магия, превратившая «рабоче-крестьянский» грузовичок в Mercedes.
Можно попенять разве что на некоторую неясность в нуле, неизбежную на высокопрофильной резине. Тем не менее, на прямой машина стоит отменно — проверено на словенских автострадах. Стартует пикап с некоторой ленцой, но благодаря 550 Ньютон-метрам дизельной тяги разгоняется бодро, и на шоссе легко набирает почти 200 километров в час по спидометру. Большинству конкурентов о таком остается только мечтать.
И на бездорожье он делает все, что должен уметь рамный полноприводный пикап. Главное перед выездом в поля не забыть повернуть круглую ручку перед селектором «автомата»: полный привод задействован всегда, во втором положении рукоятки включается пониженная передача, а в последнем — блокируется межосевой дифференциал. «Понижайка» позволяет вскарабкаться на крутой косогор, внушительный 20-сантиметровый клиренс — залезть и вылезти из оврага.
А вывешивания колес можно не бояться, если машина снабжена опционной блокировкой заднего дифференциала, как на тестовых пикапах. Подробнее, увы, не расскажу — на езду по незамысловатой внедорожной трассе у нас было всего пятнадцать минут.
«По сумме заслуг» X350d претендует на звание лучшего пикапа в классе. Но он дорог, очень дорог! Сколько он будет стоить в России, мы пока не знаем — но в Германии цены уже известны: они начинаются с 47 790 евро за лимитированную версию Progressive edition. Это на 28 процентов дороже самого простого пикапа X220d в базовой комплектации — если пропорция сохранится, в России X350d будет стоить как минимум 3,7 млн рублей.
Дороже только американские полноразмерные пикапы, которые ввозят серые дилеры.
Словом, это должна быть импульсивная покупка по велению сердца! Но для этого Х-Классу не достет главного — харизмы. Это у «Гелика» её хватит на троих: неудивительно, что «квадрат» готовы покупать хоть за девять, хоть за двенадцать миллионов.
Руководитель проекта Зоран Хезе рассказывал мне, что они проводили среди владельцев пикапов из Кёльна фокус-группы, и люди остались недовольны чересчур «травоядной» внешностью. Так что на очереди спецверсии «для мачо» — с дополнительными фарами, с рундуками для охотников, в камуфляжной раскраске... Ждем модификации на гусеничном ходу и с турелью для пулемета?
P.S. Жаль, что рамного внедорожника на шасси X-класса не будет— хотя Nissan выпускает такой автомобиль на базе «Навары». Но у Мерседеса уже есть кроссовер GLE c одной стороны и новый рамный внедорожник G-класса — с другой. Третий здесь лишний... \m
Подробные технические характеристики
|Mercedes-Benz X350 d
|Тип двигателя
|Турбодизель V6
|Рабочий объем, см3
|2987
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|258/3400
|Макс. момент, Нм/об/мин
|550/1400-3200
|Тип привода
|постоянный полный
|Коробка передач
|автоматическая, семиступенчатая
|Передняя подвеска
|пружинная, на двойных поперечных рычагах
|Задняя подвеска
|Зависимая, пружинная, пятирычажная
|Габариты (ДхШхВ), мм
|5340х1920х1819
|Колесная база, мм
|3150
|Дорожный просвет, мм
|215
|Снаряженная масса, кг
|2285-3250
|Разгон 0-100 км/ч, с
|7,5
|Макс. скорость, км/ч
|205
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|9,0