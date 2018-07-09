Царь-пикап

Пикапы Mercedes X 250d уже стоят в салонах дилеров — и продавцы не делают секрета из того, что это просто модифицированный Nissan Navara. Я же отправился в словенские горы на знакомство с флагманской модификацией X 350d. Меня интересовало: могут ли «приемные родители» воспитать из японского пикапа настоящий Mercedes?

Мощный пикап в мерседесовской линейке — конечно, он для Америки, где продается 46 процентов всех пикапов в мире? А вот и нет: именно в США X-класс продаваться не будет. Америка требует полноразмерных пикапов, которые не продаются больше нигде в мире — и мерседесовцы говорят, что полагаться целиком на одну страну слишком рискованно: этот рынок регулярно переживает то падения, то рост. Среднеразмерный же X-Класс продается во всем мире: Латинской Америке, Африке, Европе, Ближнем Востоке, Азии и Австралии. Причем Южная Америка — один из важнейших рынков, так что в аргентинской Кордове даже строят сборочный завод.

«Икс-класс» — уже не первый плод сотрудничества Мерседеса с альянсом Renault Nissan. Можно вспомнить фургончики Mercedes Citan, хэтчбеки Infiniti Q30/QX30 на базе Мерседеса GLA и новые турбомоторы 1.3 производства Renault на младших версиях C-Класса.

Покупателям «Ситана» было сложно объяснить, почему нужно переплачивать за звезду на носу утилитарного Renault Kangoo. А вот X-Класс даже в базовом исполнении не во всем повторяет Nissan — даром что выпускают их на одном заводе в испанской Валенсии. И я имею в виду даже не внешность или интерьер, которые для Мерседеса сделали совсем другими.

X-Класс — не рабочая лошадка, потому одинарная или полуторная кабина ему не положена

Главный инженер проекта Фрэнки Шумахер рассказал мне, что шасси пикапа заметно переделано: раму усилили дополнительными распорками, изменили форму поперечин, скорректировали кинематику передней подвески, перенастроили амортизаторы.

Задний мост расширен на 17 миллиметров; передняя колея выросла на 62 миллиметра, задняя — на 55 миллиметров. Причем если для «Ниссана» предлагается задняя подвеска на рессорах или на пружинах, у «Мерседеса» — только пружины. Что логично: немцы позиционируют X-класс как машину для развлечений, а не «рабочую лошадку».

А флагманская версия X 350d — это вообще крайне заковыристая мозаика из японских и немецких компонентов. Вместо четырехцилиндрового дизелька Nissan объемом 2,3 литра на раму водрузили мерседесовский V6 3.0 мощностью 258 лошадиных сил. Вместе с ним поставили заслуженный мерседесовский «автомат» 7G-Tronic, а раздаточную коробку заимствовали у нового G-Класса — так что все колеса подключены постоянно, а распределение тяги по осям идет в соотношении 40:60 в пользу задних колес.

Назад лучше никого не сажать. У пикапов с двойной кабиной там в принципе простора не сыщешь, но здесь у меня не только ноги упирались в спинку переднего кресла, но и голова — в потолок. Так что сюда — только дети или миниатюрные взрослые.

Про внешность, стилизованную под кроссоверы Mercedes актуального поколения, рассказывать нечего: все и так видно на фотографиях. Скорее за руль! Он — этот самый трехспицевый руль — обшит качественной цепкой кожей и явно заимствован у кроссовера GLC (у версии X350d на нем появились лепестки перемены передач).

Да и остальные детали знакомы владельцам современных Мерседесов: это щиток приборов с двумя крупными колодцами и дисплеем посередине, круглые дефлекторы вентиляции от А-Класса, сенсорная «мышка» медиасистемы на центральном тоннеле и единственный подрулевой переключатель слева.

Владелец «Мерседеса» почувствует себя здесь как дома. Вернее, не так: если продолжать аналогию — мебель-то привычная, да дом чужой. Скажем, вместо рычажка автомата на рулевой колонке — обычный селектор на трансмиссионом тоннеле, да еще и с прямым пазом, которого отродясь не было на «Мерседесах».

Стояночный тормоз — в виде обычного «ручника» (что само по себе неплохо, но на «Мерседесах» почти не применяется). Наконец, клавиши электрорегулировки кресел размещены на боковине самих сидений, а не на дверях, как привычнее водителям «Мерседесов». А рулевая колонка почему-то регулируется только по углу наклона, но не по вылету.

Впрочем, мне с моими длинными руками было удобно. Устроиться за рулем получилось быстро: кресло с обивкой из перфорированной кожи даже не пришлось отодвигать до упора. Само сиденье радует уверенной боковой поддержкой, и в нем отлично поместятся люди даже очень крупной комплекции. А вот обладателям миниатюрной фигуры, пожалуй, будет не хватать фиксации в кресле.

Мерседесовцы крепко поработали над шумоизоляцией, и это чувствуется — звук мотора не вырывается на первый план практически никогда. Незадолго до теста я поездил на «Тойоте» Hilux, и разница оказалась драматической. Никакой кондовости в повадках! Благодаря пружинам в задней подвеске Mercedes совершенно не козлит на неровностях, и вообще удивляет комфортом на ходу. Лишь иногда, на гребенке или еще какой-нибудь неприятной кочке можно почувствовать колебания тяжелого заднего моста.

Руль на парковке довольно легкий, но на скорости усилия на нем позволяют точно управлять машиной (спасибо грамотной настройке электроусилителя)

Было трудно поверить, что я за рулем рамного пикапа: ну не может он быть настолько приятным на извилистой дорожке в горах. Оказалось — может. Крены оказались умеренными, а руль — отзывчивым и информативным. На ходу больше похоже на крупный кроссовер! Выглядит, как настоящая магия, превратившая «рабоче-крестьянский» грузовичок в Mercedes.

Можно попенять разве что на некоторую неясность в нуле, неизбежную на высокопрофильной резине. Тем не менее, на прямой машина стоит отменно — проверено на словенских автострадах. Стартует пикап с некоторой ленцой, но благодаря 550 Ньютон-метрам дизельной тяги разгоняется бодро, и на шоссе легко набирает почти 200 километров в час по спидометру. Большинству конкурентов о таком остается только мечтать.

И на бездорожье он делает все, что должен уметь рамный полноприводный пикап. Главное перед выездом в поля не забыть повернуть круглую ручку перед селектором «автомата»: полный привод задействован всегда, во втором положении рукоятки включается пониженная передача, а в последнем — блокируется межосевой дифференциал. «Понижайка» позволяет вскарабкаться на крутой косогор, внушительный 20-сантиметровый клиренс — залезть и вылезти из оврага.

А вывешивания колес можно не бояться, если машина снабжена опционной блокировкой заднего дифференциала, как на тестовых пикапах. Подробнее, увы, не расскажу — на езду по незамысловатой внедорожной трассе у нас было всего пятнадцать минут.

«По сумме заслуг» X350d претендует на звание лучшего пикапа в классе. Но он дорог, очень дорог! Сколько он будет стоить в России, мы пока не знаем — но в Германии цены уже известны: они начинаются с 47 790 евро за лимитированную версию Progressive edition. Это на 28 процентов дороже самого простого пикапа X220d в базовой комплектации — если пропорция сохранится, в России X350d будет стоить как минимум 3,7 млн рублей.

Дороже только американские полноразмерные пикапы, которые ввозят серые дилеры.

Словом, это должна быть импульсивная покупка по велению сердца! Но для этого Х-Классу не достет главного — харизмы. Это у «Гелика» её хватит на троих: неудивительно, что «квадрат» готовы покупать хоть за девять, хоть за двенадцать миллионов.

Руководитель проекта Зоран Хезе рассказывал мне, что они проводили среди владельцев пикапов из Кёльна фокус-группы, и люди остались недовольны чересчур «травоядной» внешностью. Так что на очереди спецверсии «для мачо» — с дополнительными фарами, с рундуками для охотников, в камуфляжной раскраске... Ждем модификации на гусеничном ходу и с турелью для пулемета?

P.S. Жаль, что рамного внедорожника на шасси X-класса не будет— хотя Nissan выпускает такой автомобиль на базе «Навары». Но у Мерседеса уже есть кроссовер GLE c одной стороны и новый рамный внедорожник G-класса — с другой. Третий здесь лишний... \m

Mercedes-Benz X350 d Нравится Комфорт, хорошая тяговооруженность, отзывчивая управляемость, внедорожные возможности, приятный салон He нравится Теснота на втором ряду, невыразительная внешность Вердикт Отличный пикап «для себя любимого» — видимо, по феерической цене 2987 см3, V6, 258 л.с., 550 Нм 7-ступенчатый «автомат» 0-100 км/ч 7,5 с, 205 км/ч 2285-3250 кг

Подробные технические характеристики

Mercedes-Benz X350 d Тип двигателя Турбодизель V6 Рабочий объем, см3 2987 Макс. мощность, л.с./об/мин 258/3400 Макс. момент, Нм/об/мин 550/1400-3200 Тип привода постоянный полный Коробка передач автоматическая, семиступенчатая Передняя подвеска пружинная, на двойных поперечных рычагах Задняя подвеска Зависимая, пружинная, пятирычажная Габариты (ДхШхВ), мм 5340х1920х1819 Колесная база, мм 3150 Дорожный просвет, мм 215 Снаряженная масса, кг 2285-3250 Разгон 0-100 км/ч, с 7,5 Макс. скорость, км/ч 205 Расход топлива (комб.), л/100 км 9,0

Иллюстрации: Daimler