В этом проекте крайне важна хронология. В сентябре 2023 года «Нижегородские грузовые автомобили» (НГА) представили седельный тягач «Валдай 45» российского производства — их выпуск наладили на арендованных мощностях Горьковского автозавода. Под занавес года первые машины были переданы перевозчикам.

В основе проекта — китайская разработка, получившая массу улучшений вроде усиленной шумоизоляции, доработанной электросистемы и других. Например, в задней стенке кабины изначально было предусмотрено окошко, от которого отказались, чтобы зимой отсек медленнее выстужался.

Всё это время НГА повышали уровень локализации машины, а главное — собирали отзывы водителей. И вот, чуть более двух лет спустя, на рынок выходит обновлённая модель, названная «Валдай 45 Про».

Можно всё!

Отличить модернизированную машину от дореформенной можно по новой облицовке решётки радиатора «радикального чёрного цвета», а в тёмное время суток — по полностью светодиодной оптике. Прежде диодами были начинены только дневные ходовые огни.