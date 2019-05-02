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9:47

Обреченный

Тест обновленного XE: старые проблемы в свежей обертке

© Jaguar
150 995, 112 484, 106 991 — это цифры европейских продаж Мерседеса С-Класса, Audi A4 и «трешки» BMW за прошлый год. Результат Ягуара XE — 10 877. На фоне большой немецкой тройки английского седана, считай, нет на рынке. Ни у них, ни у нас. И похоже, что, несмотря на рестайлинг, дальше будет только хуже. Почему?

Ягуару патологически не везет с компактными седанами. Сначала под покровительством Форда провалился невзрачный X-Type с начинкой от Mondeo, а теперь, в эпоху индийских хозяев из Tata Group, в упадке и красавец XE с классической заднеприводной компоновкой. А ведь как амбициозно все начиналось в 2015-м! Современная алюминиевая платформа, изысканный спортивный дизайн, новые моторы Ingenium и новая надежда на сто с лишним тысяч покупателей в год, которой, увы, так и не суждено сбыться.

На деле XE был в плюсе лишь однажды, в 2016-м, когда мировой тираж модели составил скромные 45 тысяч машин. После этого продажи рухнули на дно, причем гораздо глубже, чем сам сегмент, переживающий и без того не лучшие времена из-за нашествия кроссоверов. В Европе за последние пару лет спрос на подобные седаны упал без малого на 20%, а в США в минусе почти все игроки рынка, за исключением Теслы Model 3.

Само собой, в этих проблемах виноваты не только рыночные метаморфозы. Достаточно вспомнить, что дебютировал «современный» XE с маленьким 8-дюймовым экраном мультимедийной системы и скудным набором версий, две из которых были со старым фордовским мотором EcoBoost.

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Другая решетка радиатора, более выразительный бампер и новые фары — стандартные изменения для рестайлинга

Полный привод и 10-дюймовый тач-скрин появились только в 2016-м, а еще через год EcoBoost наконец-то заменили на собственный двигатель Ingenium, добавили 240-сильный дизель, виртуальную приборку, актуальные системы активной безопасности и возможность открывать багажник взмахом ноги под бампером. Однако даже с этим набором к машине осталась куча вопросов.

Сложно стать хитом и продаваться, как «трешка» BMW, когда уступаешь в качестве и вместимости интерьера, раздражаешь корявой настройкой «автомата» и задумчивой «мультимедийкой», едешь медленнее при схожей мощности да еще и стоишь дороже. Оказалось, азартная управляемость нужна лишь кучке фанатов (неожиданно, правда?), и на одной яркой ягуаровской внешности далеко не уедешь.

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Серый XE — в стандартном исполнении, красный — в пакете R-Dynamic

Тем не менее, обновленный XE стал еще краше. Фары изящно прищурились и сменили ксеноновые лампы на светодиоды, передний бампер оскалился крупными воздухозабониками, ну, а главное — это элегантные задние фонари вместо прежних унылых и громоздких прямоугольников.

После рестайлинга у XE осталось всего три модификации. У всех — четырехцилиндровые двухлитровые моторы семейства Ingenium: 180-сильный турбодизель плюс два бензиновых варианта на 250 и 300 сил. Для всех доступен полный привод

Интерьер, на первый взгляд, тоже похорошел. На дверях выросли удобные поручни, которых так раньше не хватало, блок стеклоподъемников переехал в привычное место на дверном подлокотнике, новый руль украшают шикарные металлические «лепестки» переключения передач, а кнопочный блок климата в дорогих комплектациях превратился в тач-скрин с двумя крупными вращающимися рукоятками, как на электрокроссовере Jaguar I-Pace.

Фирменную шайбу «автомата» поменяли на нефиксируемый джойстик от спорткара F-Type, появились интерфейсы Apple CarPlay/Android Auto, беспроводная зарядка и зеркало заднего вида, на которое можно вывести изображение со специальной камеры, расположенной в плавнике на крыше. Но неужели, черт возьми, руководители проекта не проверяют результат работы дизайнеров, инженеров и поставщиков на предсерийных образцах? Иначе я просто не могу понять, как такое можно выпустить на конвейер.

Колесико громкости на левой спице руля люфтит, будто деталь в китайской копии Lego, простенькие рукоятки «климата» вращаются с невнятными усилиями, в бардачке осталась пластмасса с грубым облоем, а сам интерьер по-прежнему похрустывает. На последнее, кстати, мне почти сквозь слезы жаловался знакомый владелец XE, который легко найдет еще два десятка таких же недовольных из московского XE-чата.

Понятно, что Jaguar — это не Лада Гранта, но на фоне немецких конкурентов XE рискует произвести именно такое впечатление, особенно, если выбрать скромную версию с простой аналоговой приборкой и базовым блоком «климата».

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Так выглядит интерьер XE в простенькой комплектации с базовым блоком климат-контроля и без виртуальной «приборки».

Удивительно, но вместо того, чтобы на фоне падающего спроса исправить все выше перечисленное, концерн просто урезал линейку моторов с семи до трех в надежде сократить издержки и при этом ничего не поменял в настройке оставшихся силовых агрегатов! Зато теперь в них проще разобраться. Меньше всего впечатлил XE со 180-сильным турбодизелем.

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Раньше на XE ставилась полная линейка моторов Ingenium: три турбодизеля (163, 180 и 240 л.с.) и три бензиновых агрегата (200, 250 и 300 л.с.). Теперь остались только три версии мощностью 180, 250 и 300 сил

У него остались катастрофические задержки в откликах на газ, дурной характер восьмиступенчатого автомата ZF и скромная динамика. Мне даже страшно представить, что сделает с этим Ягуаром новая «трешка» в версии 320d с 190-сильным двухтурбинным мотором и ювелирно настроенной коробкой. По одним только сухим цифрам разгона до сотни разница больше секунды: 8,1 про 6,8.

Версии с бензиновой двухлитровой турбочетверкой мощностью 250 или 300 сил тоже себе на уме, но с ними найти общий язык проще, да и едут они шустрее. Спрашиваю у инженеров, почему вот уже пять лет не получается подружить двигатели Ingenuim с автоматом, который идеально работает на BMW, но в ответ — лишь возгласы удивления.

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Лучше всех с этой коробкой, кстати, работал трехлитровый компрессорный мотор V6 (340 или 380 сил), но теперь про него можно забыть. Видимо, как и про более заряженные версии. Уникальный 600-сильный трековый XE SV Project 8 с тиражом в 300 экземпляров и ценой в 174 тысячи евро — не в счет.

Шасси осталось без изменений, и если после всей гаммы противоречивых эмоций вы каким-то чудом продержались до первого поворота, то XE либо уже ваш, либо, скорее всего, сейчас им станет. Потому что я не припомню другого автомобиля, который совмещает такую живую, игривую, прозрачную и точную управляемость с благородной плавностью хода. На извилистой дороге XE вызывает эйфорию, а в пределе заставляет пожалеть, что в отличие от «трешки» BMW, сюда по-прежнему нельзя заказать блокировку дифференциала. Но и по этому поводу инженеры тоже молчат.

Выходит, ничего не изменилось, и, строго говоря, в активе XE по-прежнему только внешность да сбалансированное шасси. Обновление исключительно на лояльных клиентов? А, может, в Ягуаре хотят распродать небольшой объем и года через три закрыть проект под названием «XE» или полностью его переформатировать? Например, в электромобиль. Ведь уже известно, что следующее поколение XJ будет электрическим.

Даже решение о поставках обновленного XE в Россию еще не принято. В любом случае, компактный седан Jaguar уже пожил не зря. Он подарил платформу успешному кроссоверу F-Pace, который, в свою очередь, превратился в электрический I-Pace, только что завоевавший титул «Европейский автомобиль года 2019». А еще именно на XE появилась хитрая задняя подвеска с интегральным рычагом, благодаря которой все последние Ягуары обладают классной управляемостью. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить.

Подробные технические характеристики Jaguar XE

D180P250P300
Тип двигателя:турбодизель, R4бензиновый, R4-турбо с непосредственным впрыскомбензиновый, R4-турбо с непосредственным впрыском
Рабочий объем, см³:199919971997
Макс. мощность, л.с./об/мин:180/4000250/5500300/5500
Макс. момент, Нм/об/мин:430/1750-2500365/1300-4500400/1500-4500
Тип привода:задний (подключаемый полный)задний (подключаемый полный)задний (подключаемый полный)
Коробка передач:автоматическая, 8-ступенчатаяавтоматическая, 8-ступенчатаяавтоматическая, 8-ступенчатая
Передняя подвеска:пружинная, на двойных поперечных рычагахпружинная, на двойных поперечных рычагахпружинная, на двойных поперечных рычагах
Задняя подвеска:пружинная, многорычажнаяпружинная, многорычажнаяпружинная, многорычажная
Габариты (ДхШхВ), мм:4678х1967х14164678х1967х14164678х1967х1416
Колесная база, мм:283528352835
Объем багажника, л:410410410
Дорожный просвет, мм:125125125
Снаряженная масса, кг:1640 (1685)1611 (1664)1633 (1690)
Разгон 0-100 км/ч, с:8,1 (8,4)6,55,9 (5,7)
Макс. скорость, км/ч:228 (222)250250
Расход топлива (комб.), л/100 км:4,9-5,26,8-7,06,7-7,3
Емкость топливного бака, л:566363
Цена, евро*:от 43 690от 44 390- (от 50 140)
* В Германии

Jaguar XE

Нравится
Шикарная внешность и фантастическое шасси
Не нравится
Никудышная настройка силовых агрегатов, задумчивая «мультимедийка» и «косяки» в интерьере
Вердикт
Jaguar — это по-прежнему выбор не разума, а сердца
icon engine
2.0, R4-турбо, 180-300 л.с., 365-430 Нм
icon transmission
8-ступенчатый «автомат»
icon speed
0-100 км/ч 8,4-5,7 с, 222-250 км/ч
icon weightkg
1611-1690 кг
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