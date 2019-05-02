Обреченный

На деле XE был в плюсе лишь однажды, в 2016-м, когда мировой тираж модели составил скромные 45 тысяч машин. После этого продажи рухнули на дно, причем гораздо глубже, чем сам сегмент, переживающий и без того не лучшие времена из-за нашествия кроссоверов. В Европе за последние пару лет спрос на подобные седаны упал без малого на 20%, а в США в минусе почти все игроки рынка, за исключением Теслы Model 3.

Само собой, в этих проблемах виноваты не только рыночные метаморфозы. Достаточно вспомнить, что дебютировал «современный» XE с маленьким 8-дюймовым экраном мультимедийной системы и скудным набором версий, две из которых были со старым фордовским мотором EcoBoost.