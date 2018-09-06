Якорь мне в...

В первую очередь, Dokker — это багажник. В нем 800 литров в стандартном состоянии, и это больше, чем вам когда-либо понадобится. Два XL-чемодана, несколько спортивных сумок, огромная аптечка, мешок с провиантом, детский велосипед и еще пара сотен литров свободного места — именно так большую часть времени в две первые недели теста выглядел багажник моего «Доккера».

Со сложенными спинками отсек увеличивается до 3 000 литров. Возить больших, диких и мертвых животных или неразборную мебель эпохи ар-деко мне не довелось, но воображение до сих пор не может смоделировать что-то, что может мне понадобиться, но не влезет в «Доккер».