В бой идут одни каблуки

Валкая, небыстрая машина с «длинным» рулем, условной курсовой устойчивостью и ленивым дизелем, который на низких оборотах ведет себя очень не по-дизельному. «А чего ты хотел от пассажирского фургона?» — спросите вы. В ездовых ощущения, пожалуй, ничего.
Из старенькой платформы Global Access выжать уже, кажется, ничего невозможно, зато подвеска здесь такая же потрясающе выносливая и энергоемкая, как и на других российских Renault, хотя в них физически невозможно загрузить 800 литров вещей. А в Доккер можно.
Правда, за почти 1.2 миллиона рублей, даже при нынешнем рынке, ждешь чего-нибудь покруче в оснащении.
Материалы отделки аскетичные, руль не регулируется по вылету, вместо задних окон стоят форточки, а чтобы отрегулировать водительское сиденье по высоте, с него приходится в буквальном смысле привставать: механизм здесь такой же, как на офисных креслах. В общем, наш Доккер из тех мужиков, которые не пьют кофе, а едят его ложкой из банки, и бреются фрезеровочными станками.
Если же сэкономить и взять версию попроще, то можно лишиться подогревов, кондиционера, окрашенный в цвет кузова бамперов, электропривода боковых зеркал, а без этого современный автомобиль представить уже невозможно.
Черт побери, даже крышки у бардачка не будет!
За 900 тыс. рублей вы получите машину, в которой вы не сможете отрегулировать зеркала, если вам меньше 30 лет, потому что вы попросту не догадаетесь, как это сделать без кнопок и джойстиков.
Конкуренты
В общем, вы получаете совсем не так много для автомобиля, который стоит, как универсал гольф-класса, но взамен вам предлагают 800-литровый багажник, экономичный дизель и относительно небольшую стоимость владения.
Расходы владельца Renault Dokker в первый год эксплуатации (20 000 километров пробега)
|расходы
|ОСАГО
|4118 р.
|Каско
|110 306 р.
|Транспортный налог
|1080 р.
|ТО
|8 500 р.
|Топливо
|62 160 р.
|Итого
|186 164 р.
|Километр пробега (только топливо)
|3,05 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско)
|9,3 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско)
|3,79 р.
В итоге покупка Доккера выглядит забавой ретроградов или людей, которые одержимы внутренним объемом и стоимостью владения, за которые вы расплачиваетесь базовым комфортом. Изнеженные городские семьи на это окажутся не готовы, а люди, совмещающие на своем автомобиле личную жизнь и работу, наверное, вполне.
Лично я же оказался к этому не готов. Поэтому когда у меня в следующий раз спросят, какую машину взять, чтобы с большим багажником и не слишком прожорливая, я бы и посоветовал Доккера, но, скорее всего, настраивая в этот момент под себя сиденье в каком-нибудь Renault Kaptur, просто о нем не вспомню.
Подробные технические характеристики
|Renault Dokker 1.5 dCi
|Тип двигателя
|дизельный, L4 турбо
|абочий объем, см3
|1461
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|90/3750
|Макс. момент, Нм/об/мин
|200/1750
|Тип привода
|передний
|Коробка передач
|механическая, 5-ступенчатая
|Передняя подвеска
|пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|пружинная, торсионная балка
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4363х1751х1852
|Колесная база, мм
|2810
|Дорожный просвет без нагрузки/с нагрузкой, мм
|190/153
|Снараженная масса, кг
|1334–1395
|Объем багажника, л
|800–3000
|Грузоподъемность, кг
|600
|Разгон 0-100 км/ч, с
|13,9
|Макс. скорость, км/ч
|162
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|5,1
|Объем топливного бака, л
|50