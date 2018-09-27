В бой идут одни каблуки

Из старенькой платформы Global Access выжать уже, кажется, ничего невозможно, зато подвеска здесь такая же потрясающе выносливая и энергоемкая, как и на других российских Renault, хотя в них физически невозможно загрузить 800 литров вещей. А в Доккер можно.

Правда, за почти 1.2 миллиона рублей, даже при нынешнем рынке, ждешь чего-нибудь покруче в оснащении.

Материалы отделки аскетичные, руль не регулируется по вылету, вместо задних окон стоят форточки, а чтобы отрегулировать водительское сиденье по высоте, с него приходится в буквальном смысле привставать: механизм здесь такой же, как на офисных креслах. В общем, наш Доккер из тех мужиков, которые не пьют кофе, а едят его ложкой из банки, и бреются фрезеровочными станками.