Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
10:05

В бой идут одни каблуки

Замена кроссоверу или рабочая лошадка? Месяц с Renault Dokker — итоги и цена владения

Поделиться

© Вячеслав Крылов
Если мне станут платить каждый раз, когда я буду вспоминать о Renault Dokker, я едва ли разбогатею. Я проехал на этой машине больше 3000 километров, но, отдав ключи, мгновенно о ней забыл. Почему так получилось?

Валкая, небыстрая машина с «длинным» рулем, условной курсовой устойчивостью и ленивым дизелем, который на низких оборотах ведет себя очень не по-дизельному. «А чего ты хотел от пассажирского фургона?» — спросите вы. В ездовых ощущения, пожалуй, ничего.

Столько проехал Renault Dokker за месяц теста

Из старенькой платформы Global Access выжать уже, кажется, ничего невозможно, зато подвеска здесь такая же потрясающе выносливая и энергоемкая, как и на других российских Renault, хотя в них физически невозможно загрузить 800 литров вещей. А в Доккер можно.

Правда, за почти 1.2 миллиона рублей, даже при нынешнем рынке, ждешь чего-нибудь покруче в оснащении.

Материалы отделки аскетичные, руль не регулируется по вылету, вместо задних окон стоят форточки, а чтобы отрегулировать водительское сиденье по высоте, с него приходится в буквальном смысле привставать: механизм здесь такой же, как на офисных креслах. В общем, наш Доккер из тех мужиков, которые не пьют кофе, а едят его ложкой из банки, и бреются фрезеровочными станками.

Такой расход показал Renault Dokker за месяц теста

Если же сэкономить и взять версию попроще, то можно лишиться подогревов, кондиционера, окрашенный в цвет кузова бамперов, электропривода боковых зеркал, а без этого современный автомобиль представить уже невозможно.

Черт побери, даже крышки у бардачка не будет!

За 900 тыс. рублей вы получите машину, в которой вы не сможете отрегулировать зеркала, если вам меньше 30 лет, потому что вы попросту не догадаетесь, как это сделать без кнопок и джойстиков.

Конкуренты

>
Reload
1 / 4

Peugeot Partner. Еще один французский «каблук» предлагается в России с бензиновым мотором мощностью 120 сил и 90-сильным дизелем. Цены на Патрнера начинаются с 1 388 000 рублей, самая дорогая комплектация встанет в ровно в полтора миллиона.

В общем, вы получаете совсем не так много для автомобиля, который стоит, как универсал гольф-класса, но взамен вам предлагают 800-литровый багажник, экономичный дизель и относительно небольшую стоимость владения.

Расходы владельца Renault Dokker в первый год эксплуатации (20 000 километров пробега)

расходы
ОСАГО4118 р.
Каско110 306 р.
Транспортный налог1080 р.
ТО8 500 р.
Топливо62 160 р.
Итого186 164 р.
Километр пробега (только топливо)3,05 р.
Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско)9,3 р.
Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско)3,79 р.

В итоге покупка Доккера выглядит забавой ретроградов или людей, которые одержимы внутренним объемом и стоимостью владения, за которые вы расплачиваетесь базовым комфортом. Изнеженные городские семьи на это окажутся не готовы, а люди, совмещающие на своем автомобиле личную жизнь и работу, наверное, вполне.

Лично я же оказался к этому не готов. Поэтому когда у меня в следующий раз спросят, какую машину взять, чтобы с большим багажником и не слишком прожорливая, я бы и посоветовал Доккера, но, скорее всего, настраивая в этот момент под себя сиденье в каком-нибудь Renault Kaptur, просто о нем не вспомню.

Подробные технические характеристики

Renault Dokker 1.5 dCi
Тип двигателядизельный, L4 турбо
абочий объем, см31461
Макс. мощность, л.с./об/мин90/3750
Макс. момент, Нм/об/мин200/1750
Тип приводапередний
Коробка передачмеханическая, 5-ступенчатая
Передняя подвескапружинная, McPherson
Задняя подвескапружинная, торсионная балка
Габариты (ДхШхВ), мм4363х1751х1852
Колесная база, мм2810
Дорожный просвет без нагрузки/с нагрузкой, мм190/153
Снараженная масса, кг1334–1395
Объем багажника, л800–3000
Грузоподъемность, кг600
Разгон 0-100 км/ч, с13,9
Макс. скорость, км/ч162
Расход топлива (комб.), л/100 км5,1
Объем топливного бака, л50

Renault Dokker 1.5 dCi

Нравится
Бездонный багажник в симпатичной упаковке
Не нравится
Удовольствие за рулем? Нет такой опции!
Вердикт
Изначально коммерческий автомобиль пытается стать семейным
icon engine
1461 см³, L4, 90 л.с., 200 Нм
icon transmission
5МКП
icon speed
0-100 км/ч — 13,9 с, 162 км/ч
icon weightkg
1395 кг

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...