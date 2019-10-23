Месяц на Skoda Superb: часть 2

Конечно, иметь под правой ногой запас мощности и тяги — приятно. Даже в комфортном режиме ты не задумываешься о маневре — просто сильнее продавливаешь правую педаль, чтобы DSG сбросила не одну-две, а две-три передачи. Тоже самое касается и прекрасно настроенного шасси — ты просто не тормозишь перед поворотами так же сильно, как на той же Camry, а проходишь его быстро, наслаждаясь сочным усилием на руле и нейтральным балансом шасси. Но, повторюсь, почти все то же самое можно получить и на машине с 220-сильной версией того же мотора. Почти, потому что такой Superb не может быть полноприводным. Но так ли это нужно?

Остается лишь жалеть о том, что в России не представлен Superb со 190-сильным дизелем 2.0 TDI. Для него, как для флагмана дизельной линейки, в Европе доступен полный привод. В качестве альтернативного флагмана именно такой Superb был бы интересным предложением. Конечно, дизельная Skoda (7,6 с до 100 км/ч) медленнее не только нашего красного лифтбека (5,5 с), но и 220-сильной версии (7,0 с). Впрочем, я отвлекся. В нашей реальности иметь дело приходится лишь с бензиновыми машинами. По крайней мере пока в Россию не привезут обновленный Superb, который был рассекречен еще в мае.