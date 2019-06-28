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10:24

Тест обновленной Mazda CX-9

Морожная швежесть: тестируем в Заполярье самую большую Мазду

© Mazda
Алексей Моторов
Надувая щёки как заправские эксперты, мы могли бы заявить, что дороги Заполярья — идеальный круглогодичный полигон для испытания кроссоверов. Но не станем: чтобы оценить обновление Mazda CX-9, асфальта вполне достаточно.

Помните, что такое «паркетник» или «паркетный внедорожник»? Так в прессе и в гаражах называли, к примеру, первый Toyota RAV4. Некоторые используют это выражение и сейчас. Скепсис чувствуется, даже если не видеть кислые щи рассказчика. «Твоя стихия — паркет, куда тебе бездорожье». Но разве это нужно от кроссовера? Это же как создать соцсети, а потом тащить в этот удивительный виртуальный мир реальные вещи: луки, еду, третьи размеры и пятые точки. Oh wait...

И если некоторые годами ищут в интернете одно и то же, то ожидания от автомобилей поменялись даже у многих закоренелых джиперов. Главные плюсы сегодняшних кроссоверов — легковые комфорт и управляемость, а не внедорожные качества. Потому что для нас они важнее. «Легковые» — это не клевать носом при торможении, не крениться набок в поворотах, не раздумывать над каждым движением руля.

Мы уже называли управляемость Mazda СХ-9 «лучшей в классе, если бы не...». И вот — рестайлинг. Точнее, обновление: «стайл» почти не изменился. Больше внимания в Мазде уделили подвеске и рулевому — как по заказу.

Главные вопросы к прежним настройкам были связаны с излишней жёсткостью. Круто, конечно, дубасить на большом (5075 мм в длину!) семиместном кроссовере, как на спортседане, но не всякий же раз. Mazda СХ-9 построена на удлинённой на 230 мм платформе СХ-5, а её можно назвать выдающейся, вовсе не покривив душой. Но ведь и «пятёрку» до обновления корили за тряску.

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Чтобы придать СХ-9 более «семейный», а то и «премиальный» характер, инженеры применили целый комплекс мер. В точности, как проделывали это с Mazda6 и СХ-5. В передние и задние амортизаторы добавили пружины отбоя, в некоторые сайлентблоки — полиуретан, изменили положение передних пружин относительно амортизаторов. В рулевом управлении сделали новые поворотные кулаки с изменённым положением шаровых опор.

Снаружи ничего не изменилось. Совсем-совсем, вообще-вообще.

Это неполный список, конечно. Полный для неинженера выглядит так же понятно, как инструкция по настройке рояля для жертвы медведя. «Струна должна быть натянута на 1–2 биения в одну секунду». А, вот оно что. А как играть-то будет?

Играет здорово, как и полагается большому инструменту. Мелкие неровности почти не ощущаются в салоне, да и крупные кроссовер проходит мягче. Правда, дороги за Полярным кругом в основном хорошие — холод всё-таки естественный консервант не только для пельменей. Залезать в сугробы не стали: дорожного просвета в 220 мм для этого достаточно, но передний свес у СХ-9 длинноват. Зато прохватили по хорошо утоптанной лесной дорожке — кайф! Машина будто «похудела»: за рулём следует быстрее и чётче, от раскачки кормы не осталось и следа.

Как и раньше, уговорить СХ-9 на пубертатные трюки вроде бокового скольжения трудно: если намеренно переборщить со скоростью, передняя ось рвётся наружу поворота. Полноприводная трансмиссия настроена так, что момент уходит на задние колёса только в тот момент, когда передние уже потеряли сцепление. Для дачи — пойдёт.

Мотор и коробку обновление не затронуло. А чего их трогать — прекрасная пара. Бензиновый 2,5-литровый мотор благодаря хитростям с каналами на «входе» турбины тянет, как старина V6. Никакой турбоямы на низах, никакого подрыва на верхах. А про шестиступенчатый «автомат» даже и сказать нечего: его работа так незаметна, что на тесте мы, можно сказать, с ним и не встречались.

В былые времена Mazda часто критиковали за шумность. У последних моделей таких проблем нет, но каждое обновление своих машин японцы всё равно сопровождают серьёзной работой над звукоизоляцией. Наверное отдают кармический долг: не хотят в следующей жизни родиться бамбуком. Даже у СХ-9 нашли, что улучшить: на потолке и на полу слой шумоизолирующего материала стал толще.

Раз-два-три — интерьер обнови. Ну ладно, за кадром остались ещё новые детали: потолочные плафоны со светодиодами и зеркало заднего вида без рамки.

Не самое масштабное обновление, скажете? Так ведь это и есть настоящая вежливость: на вопрос «что нового» отвечать «всё хорошо».

Mazda CX-9

Нравится
Большой кроссовер, который отлично выглядит и классно едет
Не нравится
боковые зеркала маловаты
Вердикт
самый драйверский из крупных семейных автомобилей
icon engine
2488 см³, L4, 231 л.с., 420 Нм
icon transmission
АКП-6
icon speed
0-100 км/ч — 8,6 с, 210 км/ч
icon weightkg
1926 кг

Подробные технические характеристики

Mazda CX-9
Тип двигателябензиновый, L4 турбо
Рабочий объем, см³2488
Макс. мощность, л.с./об/мин231/5000
Макс. момент, Нм/об/мин420/2000
Тип приводаполный
Коробка передачавтоматическая, 6-ступенчатая
Передняя подвескапружинная, McPherson
Задняя подвескапружинная, многорычажная
Габариты (ДхШхВ), мм5075х1969х1747
Колесная база, мм2930
Снараженная масса, кг1926
Объем багажника, л198–1641
Разгон 0–100 км/ч, с8,6
Макс. скорость, км/ч210
Расход топлива (комб.), л/100 км9,2
Объем топливного бака, л74
Начальная цена, руб.2 795 000
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