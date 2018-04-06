И на Солнце бывают пятна

За месяц совместной жизни мы с редакционной Mazda CX-9 успели порубиться в сугробах (но ни разу не застряли) еще немного снизили расход топлива, а затем – когда пришла пора расставаться, подсчитали расходы и разобрались с конкурентами. И теперь я уверен, что откусить у соперников свою долю рынка «девятке» вполне под силам.
Вторая половина теста семиместной Mazda CX-9 пришлась на приличные, по меркам Москвы, морозы, но никаких проблем с холодными утренними стартами в -20 не случилось. Бесключевой доступ с кнопкой на двери работал безошибочно, в отличие от сенсорного, который обычно используется на более дорогих машинах, и который в морозы частенько подглючивает, мотор запускался исправно, хотя стартер крутился чуть дольше, чем того ожидаешь, а двигатель на холодную оказался слегка вибронагружен. Зато подогрев кресел тут реактивный – тепло растекается по подушке и спинке уже спустя пару минут после включения. И подогрев руля мощный – настолько, что минут через пять его приходится отключать: жарит!
А вот чего японскому кроссоверу отчаянно не хватает – так это полноценного подогрева лобового стекла. У СХ-9 подогревается только зона покоя щеток стеклоочистителя, но на машине за три миллиона, которая собирается поселиться в стране с холодными и снежными зимами, подогрев по всей площади стекла жутко полезная и отчаянно необходимая штука!
Нешипованная «Хакка», в которую был обут наш автомобиль, хорошо цепляется в продольном направлении – поэтому разгоны и торможения получаются уверенными и эффективными, но при поперечных нагрузках (в поворотах) тяжелая «девятка» быстро соскальзывает с траектории и склонна ехать наружу. Впрочем, CX-9 охотно реагирует на сброс газа и мягко доворачивает внутрь поворота – это же «Мазда»! И настроена она очень азартно для семейного кроссовера.
Жаль, что под тягой кроссовер скользить отказывается – тяжелый нос и длинная база, в сочетании с не самыми удачными настройками полноприводной трансмиссии, не подарят водителю особого удовольствия на заснеженной дороге где-нибудь в Подмосковье (или на площадке у торгового центра). Муфта привода задней оси у СХ-9 подключается с запаздыванием, уже в ответ на отчетливую пробуксовку передних колес. Причем даже на старте. Поэтому снежные преграды на этой машине лучше брать сходу, используя инерцию тяжелого кузова – внатяг заехать на симпатичный парковочный сугроб рядом с домом скорее всего не получится.
Поэтому – чуть больше хода и смелости, и ваша машина проедет почти везде. Дорожный просвет у СХ-9 – внушительные 220 миллиметров, которых хватает за глаза. Главное, не забывать про длинные свесы (особенно передний), и солидную массу.
Расход топлива с наступлением морозов почти не изменился – точнее, даже упал на одну десятку. Итоговые 14,7 литра – это не слишком много для 231-сильного турбомотора, которому приходится таскать семиместную машину по столичным пробкам.
С ездовым комфортом все неоднозначно: мне нравится ездить на СХ-9 за рулем – это едва ли не лучшее шасси в классе. Но не нравится, как подвеска справляется с московскими дорогами, превратившимися за эту зиму совсем в немосковские. Mazda CX-5, использующая ту же платформу, настроена удачнее, и я надеюсь, что подвеску СХ-9 тоже доведут до ума – например, в рамках ближайшего обновления. И только по этой причине я, пожалуй, не решусь назвать кроссовер Mazda однозначно лучшим в своем сегменте. А кто же лучший?
Конкуренты Mazda CX-9
Понятное дело, что без очного сравнения рассуждать о том, чье ушу круче, – просто глупо. Да и выбирать свой автомобиль каждый будет исходя из собственных предпочтений. Кому-то важнее внешность, кому-то – удовольствие за рулем, а кого-то волнует цена при последующей перепродаже через 2-3 года. А некоторых будет вполне справедливо волновать стоимость содержания такого автомобиля. Посчитаем расходы владельца Mazda CX-9 за первый год эксплуатации?
Как обычно, мы берем данные для водителя старше 22 лет, проживающего в Москве и имеющего водительские права минимум 5 лет.
Расходы владельца Mazda CX-9 в первый год эксплуатации (20 000 километров пробега)
|—
|ОСАГО
|13 177,6 р.
|Каско
|120 000 р.
|Транспортный налог
|17 325 р.
|ТО
|11 890 р.
|Топливо
|122 010 р.
|Итого
|284 402,6 р.
|Километр пробега (только топливо)
|6,1 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско)
|14,22 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско)
|8,22 р.
Итоговые цифры не выглядят пугающими – например, прямой конкурент CX-9, Toyota Highlander, – обойдется дороже. И по общей сумме трат, и по цене километра пробега – 17 рублей против 14.
Большой плюс Mazda CX-9, помимо приятных налоговых «сил» в ПТС, – наличие базовой модификации, которая стоит дешевле трех миллионов рублей. Благодаря ей «девятка» не попадает под налог на роскошь, а это позволяет экономить около 100 тысяч рублей в год. Кроме того, рекомендованные цены на ТО тоже невысокие – первое техобслуживание на отметке 15 000 километров пробега обойдется в 12 тысяч рублей (правда без замены воздушного и салонного фильтров – они не входят в обязательный список), а второе – на 30 000 км. – примерно в 16 тысяч рублей.
Дороговата только страховка – автомобили Mazda считаются «угоняемыми», так что дешевле 100-120 тысяч по Каско вас вряд ли застрахуют. Однако учитывая, что владельцы CX-9 в большинстве своем семейные люди, то для них тарифы будут чуть ниже, чем для холостяков.
В общем, выбирай я сегодня семиместный кроссовер – CX-9 непременно оказался бы в топ-3 моего вишлиста. Мне нравится его внешность, нравится простор в салоне и возможности его трансформации. Нравится большой багажник, приятный турбомотор и плавная коробка передач. Нравится тишина в салоне и в целом весьма неплохая подвеска. И если Mazda чуть-чуть поправит настройки – или хотя бы предложит покупателям колеса поменьше – то вишлист можно будет смело выбрасывать в мусорку. \m