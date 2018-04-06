И на Солнце бывают пятна

За месяц совместной жизни мы с редакционной Mazda CX-9 успели порубиться в сугробах (но ни разу не застряли) еще немного снизили расход топлива, а затем – когда пришла пора расставаться, подсчитали расходы и разобрались с конкурентами. И теперь я уверен, что откусить у соперников свою долю рынка «девятке» вполне под силам.

Длительный тест Mazda CX-9, часть первая: зачем ей семь мест?

Вторая половина теста семиместной Mazda CX-9 пришлась на приличные, по меркам Москвы, морозы, но никаких проблем с холодными утренними стартами в -20 не случилось. Бесключевой доступ с кнопкой на двери работал безошибочно, в отличие от сенсорного, который обычно используется на более дорогих машинах, и который в морозы частенько подглючивает, мотор запускался исправно, хотя стартер крутился чуть дольше, чем того ожидаешь, а двигатель на холодную оказался слегка вибронагружен. Зато подогрев кресел тут реактивный – тепло растекается по подушке и спинке уже спустя пару минут после включения. И подогрев руля мощный – настолько, что минут через пять его приходится отключать: жарит!

А вот чего японскому кроссоверу отчаянно не хватает – так это полноценного подогрева лобового стекла. У СХ-9 подогревается только зона покоя щеток стеклоочистителя, но на машине за три миллиона, которая собирается поселиться в стране с холодными и снежными зимами, подогрев по всей площади стекла жутко полезная и отчаянно необходимая штука!

На таком пробеге закончился наш длительный тест Mazda CX-9

Нешипованная «Хакка», в которую был обут наш автомобиль, хорошо цепляется в продольном направлении – поэтому разгоны и торможения получаются уверенными и эффективными, но при поперечных нагрузках (в поворотах) тяжелая «девятка» быстро соскальзывает с траектории и склонна ехать наружу. Впрочем, CX-9 охотно реагирует на сброс газа и мягко доворачивает внутрь поворота – это же «Мазда»! И настроена она очень азартно для семейного кроссовера.

Жаль, что под тягой кроссовер скользить отказывается – тяжелый нос и длинная база, в сочетании с не самыми удачными настройками полноприводной трансмиссии, не подарят водителю особого удовольствия на заснеженной дороге где-нибудь в Подмосковье (или на площадке у торгового центра). Муфта привода задней оси у СХ-9 подключается с запаздыванием, уже в ответ на отчетливую пробуксовку передних колес. Причем даже на старте. Поэтому снежные преграды на этой машине лучше брать сходу, используя инерцию тяжелого кузова – внатяг заехать на симпатичный парковочный сугроб рядом с домом скорее всего не получится.

Поэтому – чуть больше хода и смелости, и ваша машина проедет почти везде. Дорожный просвет у СХ-9 – внушительные 220 миллиметров, которых хватает за глаза. Главное, не забывать про длинные свесы (особенно передний), и солидную массу.

Расход топлива с наступлением морозов почти не изменился – точнее, даже упал на одну десятку. Итоговые 14,7 литра – это не слишком много для 231-сильного турбомотора, которому приходится таскать семиместную машину по столичным пробкам.

С ездовым комфортом все неоднозначно: мне нравится ездить на СХ-9 за рулем – это едва ли не лучшее шасси в классе. Но не нравится, как подвеска справляется с московскими дорогами, превратившимися за эту зиму совсем в немосковские. Mazda CX-5, использующая ту же платформу, настроена удачнее, и я надеюсь, что подвеску СХ-9 тоже доведут до ума – например, в рамках ближайшего обновления. И только по этой причине я, пожалуй, не решусь назвать кроссовер Mazda однозначно лучшим в своем сегменте. А кто же лучший?

Конкуренты Mazda CX-9

1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 Ford Explorer Как и Mazda CX-9, Ford Explorer разработан, в первую очередь, для американского рынка. Поэтому и мотор тут всего один – 3,5-литровая «шестерка», которая может быть атмосферной (249 сил) и наддувной (345 сил). Плюс автомат, полный привод и несколько комплектаций. Обновленный Explorer пока продается только с 249-сильным мотором по цене от 2,849 до 3,289 миллиона рублей, но у дилеров еще можно найти версию Sport за 3,5-3,3 миллиона (в зависимости от действующих скидок). Toyota Highalnder Японо-американский, семейный, семиместный – это про Highlander. Самый серьезный конкурент CX-9 в России доступен с единственным мотором V6 3.5 (249 сил) и в трех комплектациях, но стоит подороже – от 3,225 до 3,524 миллиона рублей. В плюсах у этой модели – бренд и проверенные железки, а в минусах – самая высокая в сегменте цена при неоднозначной комплектации и высокий аппетит. Honda Pilot Еще один японский ренегат из Северной Америки – Honda Pilot. И вновь все по знакомому сценарию: один мотор (3.0 V6 249 сил), автомат, три комплектации. Базовая цена на «Хонду» выглядит не слишком пугающей (2,999 миллиона), но за топовую комплектацию придется выложить почти 3,6 миллиона. В общем, на российских дорогах это все еще редкий гость, и ситуация эта вряд ли кардинально изменится в ближайшее время. Infiniti QX60 Да, марка Infiniti относится к премиальным, но и «Мазда» последнее время заигрывает с этим термином, поэтому – почему бы и нет? Тем более, что входной билет «в премиум» в случае с QX60 стоит всего 2,5 миллиона рублей (c учетом скидки) – и это будет большая и мягкая машина с 3,5-литровой атмосферной «шестеркой» (но неудобной мощностью 262 силы) и вариатором. Есть еще гибрид – дороже, в среднем, на 200 тысяч, но зато с налоговыми 250 л.с. в ПТС, а цена за топовые комплектации перевалит за 3,5 миллиона рублей. Что тоже, в принципе, не слишком дорого. Минус только один – модель морально устарела. Kia Sorento Prime Самый неудобный конкурент в этом сегменте, причем для всех остальных сразу. Мало того, что Sorento Prime бывает с дизелем, так еще и стоит возмутительно дешево – от 1,849 миллиона рублей. Правда, это будет передний привод с 2,4-литровым атмосферником (188 сил), зато даже в топовой модификации с 3,5-литровым V6 (249 л.с.) корейский кроссовер не дотянется по цене даже до 2,8 миллиона рублей. Дизель 2.2 обойдется в 2,719 миллиона рублей. Hyundai Grand Santa Fe Брат-близнец Sorento Prime, построенный на той же платформе, но – ради сохранения интриги – лишенный в России базового мотора. Grand Santa Fe продается у нас только с 2,2-литровым дизелем (200 л.с.) или 3,0-литровым бензиновым V6 (249 л.с.). Только полный привод и только автомат по цене от 2,439 миллиона рублей за базовый вариант с мотором на тяжелом топливе и до 2,819 миллиона – за топовую «шестерку» в максимальной комплектации. Скоро, кстати, Santa Fe сменит поколение и станет еще интереснее и внешне, и снаружи, а это означает, что легкой жизни в классе семиместных кроссоверов ждать не приходится.

Понятное дело, что без очного сравнения рассуждать о том, чье ушу круче, – просто глупо. Да и выбирать свой автомобиль каждый будет исходя из собственных предпочтений. Кому-то важнее внешность, кому-то – удовольствие за рулем, а кого-то волнует цена при последующей перепродаже через 2-3 года. А некоторых будет вполне справедливо волновать стоимость содержания такого автомобиля. Посчитаем расходы владельца Mazda CX-9 за первый год эксплуатации?

Как обычно, мы берем данные для водителя старше 22 лет, проживающего в Москве и имеющего водительские права минимум 5 лет.

Расходы владельца Mazda CX-9 в первый год эксплуатации (20 000 километров пробега)

— ОСАГО 13 177,6 р. Каско 120 000 р. Транспортный налог 17 325 р. ТО 11 890 р. Топливо 122 010 р. Итого 284 402,6 р. Километр пробега (только топливо) 6,1 р. Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско) 14,22 р. Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско) 8,22 р.

Итоговые цифры не выглядят пугающими – например, прямой конкурент CX-9, Toyota Highlander, – обойдется дороже. И по общей сумме трат, и по цене километра пробега – 17 рублей против 14.

Такой расход 95-го показал 231-сильный турбомотор CX-9 по итогам нашего месячного теста

Большой плюс Mazda CX-9, помимо приятных налоговых «сил» в ПТС, – наличие базовой модификации, которая стоит дешевле трех миллионов рублей. Благодаря ей «девятка» не попадает под налог на роскошь, а это позволяет экономить около 100 тысяч рублей в год. Кроме того, рекомендованные цены на ТО тоже невысокие – первое техобслуживание на отметке 15 000 километров пробега обойдется в 12 тысяч рублей (правда без замены воздушного и салонного фильтров – они не входят в обязательный список), а второе – на 30 000 км. – примерно в 16 тысяч рублей.

Дороговата только страховка – автомобили Mazda считаются «угоняемыми», так что дешевле 100-120 тысяч по Каско вас вряд ли застрахуют. Однако учитывая, что владельцы CX-9 в большинстве своем семейные люди, то для них тарифы будут чуть ниже, чем для холостяков.

В общем, выбирай я сегодня семиместный кроссовер – CX-9 непременно оказался бы в топ-3 моего вишлиста. Мне нравится его внешность, нравится простор в салоне и возможности его трансформации. Нравится большой багажник, приятный турбомотор и плавная коробка передач. Нравится тишина в салоне и в целом весьма неплохая подвеска. И если Mazda чуть-чуть поправит настройки – или хотя бы предложит покупателям колеса поменьше – то вишлист можно будет смело выбрасывать в мусорку. \m

Mazda CX-9 Нравится Внешность, простор в салоне и управляемость He нравится Жестковатая подвеска и отсутствие пары нужных опций Вердикт Одно из интереснейших предложений в сегменте. По крайней мере, для меня 2488 см³, R4 c турбонаддквом, 231 л.с., 420 Нм 6-ступенчатый «автомат» 0-100 км/ч 8,6 сек., 210 км/ч 1910 кг

Иллюстрации: Вячеслав Крылов