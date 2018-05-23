«Камри» на раме. Часть 2

Трудно представить лучшее время для длительного теста «Форчунера», чем прошедшая московская зима. Ежедневно обновляемые рекорды по количеству осадков, цейтнот коммунальных служб и длительное отсутствие плюсовых температур фактически ликвидировали дороги в столице. Fortuner оказался в своей стихии.

Плохое утро — это не закончившийся дома кофе или нагадившая на ботинки соседская собака. Это когда встаешь на 40 минут раньше, чтобы успеть откопать кроссовер, не способный вылезти из сугроба, который намело за ночь, а сосед выходит, садится в свой внедорожник и выезжает из точно такого же сугроба не прогревая.

Так вот: целый месяц таким соседом был я.

километров проехал Toyota Fortuner за месяц длительного теста

Оставьте при себе комментарии о том, что современные кроссоверы тоже могут, что «Хальдекс» эффективнее и умнее жестко подключенной морды, что имитация блокировки и понижайки уже ничем не хуже настоящих блокировок и понижаек — это я знаю и без вас.

А еще я знаю, что в погоду, которая закрывает аэропорты и замыкает московские кольца, безопаснее и увереннее, чем на «Форчунере» я не чувствовал себя практически никогда. Потому что когда парочка идиотов не может разъехаться на плохо почищенной дороге, на машине с 22-сантиметровым клиренсом я просто объезжаю их через сугроб.

Или еду по правой, заваленной снегом полосе, пока остальные тошнят в едва-едва чищенной левой.

А за такие умения я готов простить «Форчунеру» и весьма посредственную динамику с нерасторопным автоматом, и длиннющий, конвульсирующий на больших неровностях руль, и даже расход топлива. Хотя нет, расход все-таки великоват: под итог получилось 13,6 литра на сотню.

В конце концов, мне просто нравится, как Fortuner выглядит, а хромированная подоконная линия — вообще космос. Дело вкуса, но главный конкурент внедорожника «Тойоты» — Mitsubishi Pajero Sport мне видится слишком уж мультяшным.

составил средний расход топлива «Форчунера» за месяц

Моей самой большой проблемой в снегопокалипсисе стали шины: ошипованные Goodyear Wrangler Duratrac отлично сминали снег и цеплялись за него, но на льду зачастую оказывались беспомощными. На дорогах с боковым уклоном, даже небольшим, машину постоянно уводило, что с учетом ее габаритов не очень приятно.

Но шины можно поменять, а вопросы к оснащению «Форчунера» есть, причем — серьезные. У нас месяц была машина в комплектации «Престиж», которая сейчас стоит 2 866 000 рублей. За эту сумму дают подогрев передних кресел, обогрев руля (не по всему ободу, а только в зоне естественного хвата), однозонный климат, обычный круиз, 6 динамиков и старая мультимедийка Toyota Touch 2.

Конкуренты Toyota Fortuner

1/3 2/3 3/3 Mitsubishi Pajero Sport Трудно представить себе еще более явного конкурента Toyota Fortuner, чем Mitsubishi Pajero Sport. Этот рамник продается в России с дизелем 2.4 и бензиновым V6 рабочим объемом три литра. Первый выдает 181 лошадиную силу, а второй — 209. Все модификации Pajero Sport оснащаются продвинутой системой полного привода Super Select с блокировкой центрального дифференциала и понижающим рядом. Самая доступная версия стоит 2 199 000 рублей (машина 2017 года выпуска), самая дорогая — 2 932 000. При этом Pajero Sport — исключительно пятиместный. Haval H9 Рамный китайский внедорожник Haval H9 во всех модификациях семиместный и полноприводный. У модели одна комплектация и два мотора: бензиновый 2.0 (245 л.с.) и дизельный 2.0 (190 л.с.). Коробка во всех случаях — восьмидиапазонная автоматическая. Самый дешевый Haval H9 стоит 2 419 900 рублей, а самый дорогой — 2 489 900. Kia Mohave Да-да, Kia Mohave все еще существует в России. Рамный внедорожник оснащается в России только трехлитровым дизельным мотором, который выдает 250 лошадиных сил. Комплектаций три. Самая доступная стоит 2 439 900 рублей, самая дорогая — 2 919 900 рублей.

Самый дорогой Pajero Sport со 181-сильным дизелем 2.4 стоит 2 934 000 рублей (2 852 000 за машину 2017 года выпуска), то есть всего на 68 000 рублей дороже тестового «Форчунера». Но за эти деньги у Mitsubishi есть адаптивный круиз, подогрев дивана, 8 динамиков, двухзонный климат, а также человеческая мультимедийка с CarPlay и Android Auto.

Традиционно, автомобили компании Toyota должны проходить ТО каждые 10 000 километров. Поэтом с нашими условиями (20 000 километров пробега за год) на сервис придется съездить дважды.

Расходы владельца Toyota Fortuner в первый год эксплуатации (20 000 километров пробега)

— ОСАГО 13 177,6 р. Каско 202 852,4 Транспортный налог 8850 р. ТО 49 970 (20 320+29 650) Топливо 112 526,4 р. Итого 387 376,4 Километр пробега (только топливо) 5,62 р. Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско) 19,36 р. Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско) 9,22 р.

Поэтому реальный козырь «Тойоты» в семиместности и бензиновом, 166-сильном атмосфернике, за счет которого цены на «Форчунер» начинаются с 1 999 000 рублей, тогда как самый дешевый Pajero Sport – это 2,2 миллиона рублей.

И пусть за 1 999 000 будет «палка», тряпка и кондиционер. На рекламных плакатах-то этого не написано. Главное – привести клиента к дилеру , а дальше — дело техники. Проще говоря, Fortuner - типичная «Тойота» с букетом недостатков, которые видно сразу, и набором достоинств, проявляющихся позже. А значит у него есть все для того, чтобы быть успешным. С остальными «Тойотами»-то это же работает.

Ну и, в конце концов, сколько еще «Прадо», тем более после обновления, мог оставаться самой доступной рамной «Тойотой» в России? На эту роль «Форчунер» подходит идеально. \m

Toyota Fortuner Нравится Дизайн, всеядность, интерьер He нравится Простенький полный привод, номинальный третий ряд, не очень богатое оснащение Вердикт Рамный внедорожник, который не вынет душу в городе 2755 см3, L4, 177 л.с., 450 Нм 6АКП 180 км/ч 2260 кг

Иллюстрации: Вячеслава Крылов