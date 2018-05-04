«Камри» на раме?

Со стороны кажется, что обсуждения новых продуктов в Toyota проводятся с использованием генератора случайных чисел. Иначе как объяснить то, что пока большинство конкурентов придумывает компактные, бюджетные кроссоверы или ищут способ превратить в них какой-нибудь хэтчбек, «Тойота» везет из Таиланда в Россию большой рамный внедорожник — Fortuner? Мы провели в его компании целый месяц.

840 километров проехал Toyota Fortuner за две первые недели теста

Потому что основа бизнеса японцев — не дешевые, маленькие машины, а тачки покрупнее и в хороших комплектациях. Fortuner отлично в эту концепцию вписывается и берет на себя еще одну роль: избавляет «Прадо» от статуса самого дешевого рамного внедорожника «Тойоты».

Но стоило ли облегчать жизнь тем, кто хотел рамную «Тойоту», но еще не дорос до чего-нибудь побольше? Мы попробовали это проверить.

Toyota Fortuner построили на раме Hilux, но с измененной задней частью, чтобы вместо листовых рессор поставить туда пружинную пятирычажку. Еще одно отличие внедорожника от пикапа — бензиновый мотор 2.7. К нам же попала машина со 177-сильным дизелем 2.8, выдающим очень приличные 450 Нм момента, который ставят и на «Хайлакс». В паре с ним – только шестидиапазонный «автомат».

По умолчанию Fortuner заднеприводный. Передняя ось жестко подключается на скорости до ста километров в час раздаткой, которая управляется шайбой на центральной консоли. Эта же крутилка, напоминающая ручку стиральной машины, врубает понижайку, но это после остановки и включения нейтрали.

Для тех, кто хочет выбираться из сугроба максимально эффектно, есть еще и блокировка заднего диффа. Между прочим, уже в базе.

После первого теста «Форчунера» я осмелился заявить, что его интерьер лучший среди всех внедорожников «Тойоты». Мое мнение не изменилось.

Тут нет вычурности «крузаков» или сложных, перетекающих форм «Хайлакса» - лишь линии, которые либо пересекаются под прямым углом, либо не пересекаются вовсе. Материалы отделки средненькие и жесткие, но не выглядят дешевыми, А еще тут есть вменяемая и понятная эргономика — неслыханная прежде для «Тойот» роскошь.

Проблема только одна — старая и тупящая мультимедийка Touch 2. Хвала богам, она обновилась вместе со сменой поколения Camry и стала лучше. Но когда она доберется до других «Тойот», увы, непонятно.

Второй ряд кресел установлен выше первого, поэтому у рослых пассажиров точно будут проблемы. А еще для людей сзади не заготовили вообще никаких плюшек: ни обогрева дивана, ни отдельной зоны климата (отрегулировать можно только интенсивность обдува второго ряда), ни USB-портов.

Как-то негусто за 2,8 миллиона, не так ли?

Третий ряд кресел — история совсем номинальная. Из-за особенностей конструкции седушки убираются не в пол, а крепятся к бортам. Мало того, что сидеть на этих креслах можно недолго и по принуждению, так ведь из-за метода их складывания внедорожнику не досталось шторки багажника. Все ценное придется забирать с собой. А то мало ли...

Сам багажник почему-то не поддается измерению литрами: в ТТХ этих данных нет. Впрочем, он большой. Если бы мне надо было перевезти холодильник, то проблем с ним, я уверен, не возникло бы. Жаль, что свободного холодильника так и не подвернулось. Немного смущает только «яма» за вторым рядом кресел, хотя в нее отлично помещаются бутыль омывайки и набор автомобилиста.

Но с рамными внедорожника часто бывает так: тебе все нравится в статике, а потом прокатишься и...

«Форчунер» грубоват на ямах (куда ж без этого с мостом сзади), а длинным рулем на узких городских улицах (а для Fortuner узкое все, кроме МКАДа и парковки гипермаркета) приходится орудовать активно и много. Но несмотря на это, за две недели я ни разу не поймал себя на мысли, что веду трактор. У Pajero Sport и LC Prado (до обновления) дела с этими дисциплинами обстоят хуже. Так же, как и с тормозами: их «Форчунеру» хватает.

И пружинная подвеска сзади сработала. Корма не козлит на неровностях, обеспечивая вполне пристойный уровень комфорта. Не исключено, что при имеющихся вводных добиться большей плавности хода было уже попросту невозможно.

Все еще не нравится? Тогда на кой черт вообще смотреть в сторону рамной машины?!

Cредний расход топлива «Форчунера» с начала теста.

С тем же успехом от Toyota Fortuner можно было бы потребовать ураганной динамики, но 450 Нм момента 2260-килограммовому внедорожнику аккурат хватает для того, чтобы не чувствовать себя совсем уж лишним вне пробок.

«Автомат» тоже не способствует активной езде. Но он не тупой и не безнадежный. Он – степенный и неторопливый. Переключается плавно, а на команды от водителя реагирует логично, но без спешки.

Но это не беспокоит. Тервогу вызывает расход топлива. За две первые недели показания борткомпьюетра никак не падали ниже 14 литров солярки, которая стоит дороже 95-го, а после каждого посещения АЗС на экране высвечивался еще и издевательский счетчик учет потраченных на топливо денег.

Если вы можете обойтись одним полным баком за пару недель, то не рассказывайте об этом владельцам Fortuner. Они могут заплакать.

Toyota Fortuner — хорошая машина, но не без недостатков, за которые обязательно зацепятся хейтеры. Поэтому «Форчунер» очень напоминает мне другую «Тойоту» - Camry. Машину, у которой злопыхателей равно столько же, сколько и поклонников.

У нас впереди еще две недели, после которых можно будет делать чуть более конкретные выводы, но уже сейчас мне кажется, что путь «Форчунера» в России не будет тернистым и в чем-то повторит судьбу еще одной большой «Тойоты», но с кузовом седан. \m

Иллюстрации: Вячеслав Крылов