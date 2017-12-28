Оружие массового уважения

Покупая большой внедорожник Toyota (даже если он на самом деле кроссовер), вы автоматически отрекаетесь от таких автомобильных ценностей, как захватывающая динамика, отточенная управляемость и изысканная внешность. Эти машины обладают достоинствами совсем другого плана – и Highlander, с которым я провел месяц жизни, исключением не стал.

Столько проехал Toyota Highlander за месяц нашего теста

Не хочу сваливаться в штампы, но сигнал поворота на любой здоровой «Тойоте» работает примерно так же, как пара машин сопровождения, заполненных мужчинами с суровыми лицами. Щелкнул рычажком – и в соседнем ряду мгновенно образовалось место, которое будет пустовать до тех пор, пока там не окажусь я на своем «Хайлендере». Не буду кривить душой: да, это чуть-чуть стыдно, но больше все-таки приятно.

Боятся или уважают? Да какая разница? Пропускают, не сигналят, не бросают в твою сторону укоризненных взглядов и язвительных комментариев – вот и замечательно. Магия какая-то.

Но если природная скромность не дает вам считать это серьезным преимуществом, эмоции от Highlander будут не такими волшебными. Прошел месяц, а он все еще кажется мне слишком тяжелым, слишком неповоротливым и не очень быстрым, несмотря на вполне приличный и тяговитый мотор. Впрочем, мы уже оговорились, что в случае больших «Тойот» это данность. Но ведь в комплекте с ленью должна идти и мягкость, а ее тут нет!

Highlander довольно жесткий, а на больших ямах или мощных стыках – даже чрезмерно. И я в этом мнении не одинок: наш выпускающий редактор Ефим поездил на машине несколько дней и всецело со мной согласился.

Но даже не это раздражает меня больше всего. А то, что этой машине положены только галогеновые фары. Ага, в большой и дорогой «Тойоте» нет и не может быть даже ксенона, хотя до ресайлинга он был! У компании для этого есть вроде как логичное объяснение: мол, машина изначально американская, а там всем наплевать, какие источники света используются в оптике.

Но, черт побери, мы не в Америке! Мы живем в стране, на значительной части территории которой ночь длится полгода, и где единственный источник света – керосинка. Да и то, если топливо для нее завезли на вертолете. Что говорите, мы живем не там? Ну, просто посмотрите в окно. Чтобы пробивать не только темноту, но и освещать предметы вокруг, покрытые толстым словом маскировочной грязи, нужно что-то посерьезнее пары лампочек накаливания, верно?

И ведь у «Тойоты» навалом современной светотехники. Есть и газоразрядные лампы, и светодиоды. И мне кажется, что хоть на что-то из этого покупатель машины за такие деньги рассчитывать вправе.

Кстати, о деньгах. Мотор у Highlander для России, как я уже писал в первой части, всего один – 3,5-литровая бензиновая «шестерка» на 249 сил и 356 Нм. Трансмиссия тоже безальтернативная – восьмиступенчатый «автомат». А вот комплектаций существует аж три, и самая дешевая из них стоит... 3 226 000 рублей. Ага, больше трех миллионов за базу. Правда, она очень небедная.

В нее сразу входят трехзонный климат, кожаные кресла, электропривод водительского сиденья, третий ряд, датчики дождя и света, передний и задний парктроники, бесключевой доступ и круиз-контроль. Еще за 148 тысяч рублей можно получить вентиляцию передних сидений, электропривод кресла пассажира, цветной экран борткомпьютера, восьмидюймовую мультимедийку и навигатор.

Ну, а самый фарш встанет в 3 524 000 рублей. В основном здесь добавится гора систем безопасности и электронных помощников, включая адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора, а в качестве бонуса вы получите еще и аудиосистему JBL с 12 динамиками. И никакого ксенона.

Если бы передо мной встал выбор, какой Highlander купить лично себе, то я внес бы 3 374 000 рублей за среднюю комплектацию. Без электронных ассистентов можно жить, впрочем, как и без системы кругового обзора – хотя машина, конечно, большая. А JBL, при всем уважении, ни разу не Burmester или Bang & Olufsen, чтобы за него переплачивать.

И даже если у вас будут аргументы против этой позиции, то сейчас я буду вас переубеждать. Потому что сэкономленные 150 000 рублей покупателю Highlander еще пригодятся, так как содержание автомобиля влетит в копеечку. Во-первых, как я уже говорил, у кроссовера серьезные аппетиты на топливо. Во-вторых, на сервисе «Хайлендер» должен появляться каждые 10 000 километров пробега. То есть, если вы проезжаете за год двадцатку, то своего приемщика, даже если он не слишком неприятный человек, будете видеть вдвое чаще.

Расходы владельца Toyota Highlander в первый год эксплуатации (20 000 километров пробега)

— ОСАГО 13 177,6 р. Каско 155 777 р. Транспортный налог 18 675 р. ТО 35 500 р. (ТО-1 - 15 600 р., ТО-2 - 19 900 р.) Топливо 111 427 р. Итого 344 494,6 р. Километр пробега (только топливо) 5,57 р. Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско) 17,22 р. Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско) 9,43 р.

И, пожалуй, именно деньги – а именно высокий порог входа и треть миллиона в год для того, чтобы на этом ездить – объясняет, почему в каждом российском или хотя бы московском дворе нет засилья «Хайлендеров». К тому же, почти все конкуренты прямые обойдутся дешевле.

Конкуренты

1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 Ford Explorer Во всех версиях российский Ford Explorer семиместный, но, в отличие от Highlander, у американца есть выбор из двух двигателей: оба бензиновые, оба 3,5-литровые, но один выдает 249 сил, а второй, турбированный, – 340. Без учета скидок и предложений сейчас Explorer в наиболее доступной версии стоит 2 849 000 рублей, но с акциями ценник можно опустить ниже отметки в 2,5 миллиона рублей. Kia Sorento Prime Kia Sorento Prime недавно серьезно обновился, и рестайлинговые машины в России появятся совсем скоро. Предшественник же еще продается – с двумя бензиновыми моторами (2.4 и 3.3 мощностью 188 и 250 лошадиных сил соответственно), а также с 200-сильным дизелем 2.2. Цены на этого корейца стартуют с 2 134 900 рублей, но по спецпредложению машину можно урвать меньше, чем за два миллиона. Правда, стоит учитывать, что базовый Sorento Prime - пятиместный. Hyundai Grand Santa Fe В отличие от Sorento Prime, Hyundai Grand Santa Fe на российском рынке может быть только семиместным. Правда, выбор силовых агрегатов для этой модели в полтора раза меньше: либо 200-сильный дизель 2.2, либо трехлитровый бензин на 249 сил. Цены на эту модель стартуют с отметки 2 324 000 рублей. Mazda CX-9 Mazda CX-9 второго поколения – еще совсем новая машина, перспективы которой в России оценить пока сложно. Доступна она с одним двигателем: 2,5-литровой турбочетверкой, которая выдает 231 лошадиную силу и 420 Нм момента. Сочетается мотор с шестиступенчатым «автоматом». Комплектаций две: Supreme за 2 890 000 рублей и Exclusive за 3 010 000 рублей. Все модификации – с тремя рядами сидений. Honda Pilot Пожалуй, единственный конкурент Highlander, который тоже может напугать ценой – Honda Pilot. Порог входа – 2 999 900 рублей. Топовая версия дороже, чем самая дорогая модификация «Тойоты» – 3 599 900 рублей. Мотор всего один – это трехлитровый V6, выдающий 249 сил и 294 Нм момента. Трансмиссия – шестидиапазонный «автомат». Nissan Murano Murano – единственный конкурент Highlander, который не может быть семиместным, единственный, который оснащается вариатором, и единственный, который предлагается в России с гибридной силовой установкой. Бензо-электрический кроссовер обойдется в приличные 3 265 000 рублей, зато цены на вариант с 249-сильным двигателем 3.5 стартуют с приятной отметки 2 460 000 рублей.

Расход топлива под конец теста подрос еще на одну десятую литра

Факт: Highlander дороговат. Причем как по цене, так и по дальнейшему содержанию. Но в обмен на эту сумму вы получаете автомобиль, который все безгранично уважают и любят. И пусть это нельзя измерить какими-нибудь объективными величинами, отрицать такой факт несправедливо и неправильно. По отношению к его одноклассникам я такой реакции пока не фиксировал.

Да, в этой машине вам будет скучно, как на сеансе арт-хаусного кино, на который вы попали за компанию с друзьями. Зато для домочадцев и их скарба места будет с таким запасом, что в этой тачке, в принципе, можно даже жить. Да и дешеветь она будет почти с такой же скоростью, как недвижимость – то есть, медленно.

Немногочисленные дорестайлинговые экземпляры, которые сейчас выставлены на продажу, при пробеге 70 000-90 000 километров стоят в среднем два с половиной миллиона рублей! То есть, дороже некоторых конкурентов с нулем на одометре. Вот вам и пресловутые тойотовские ликвидность с остаточной стоимостью – никуда от них не деться.

Почему же всем Highlander нравится, а мне – нет? Кажется, я просто еще слишком молод, чтобы до конца прочувствовать весь цимес. Ведь глядя на новую машину первое, о чем я думаю, это как она поворачивает, разгоняется и тормозит (то есть о том, в чем «Хайлендер» не слишком силен), а не о том, сколько она будет стоить через три года. Или каков будет обхват указательного пальца у нового уролога, к которому я неизбежно на этой машине поеду. Всему свое время? \m

Toyota Highlander Нравится Безграничный простор в салоне и позитивная реакция окружающих He нравится Привыкать к тормозам, думать о расходе, знать о каждой ямке и смотреть на цены Вердикт Машина для тех, у кого хватает денег, чтобы их пересчитывать 3456 см3, V6, 249 л.с., 356 Нм 8АКП 0-100 км/ч – 8,8 сек., 180 км/ч 2175 кг

Технические характеристики Toyota Highlander

--- Тип двигателя Бензиновый, V6 Рабочий объем 3456 см³ Макс. мощность, л.с./об/мин 249/5000-6600 Макс. момент, Нм/об/мин 356/4700 Тип привода Подключаемый полный Трансмиссия 8АКП Передняя подвеска Независимая, пружинная типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости Задняя подвеска Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости Тормоза Дисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади Габариты (ДхШхВ), мм 4890х1925х1770 Колесная база, мм 2790 Макс. скорость, км/час 180 Разгон 0-100 км/ч, с 8,8 Расход топлива (комб.), л/100 км 9,5 Объем багажного отделения, л 813 Дорожный просвет, мм 200 Цена, рублей от 3 226 000

Иллюстрации: Кирилла Калапова