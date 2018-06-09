Toyota на батарейках 2

Самый неочевидный сценарий для «Приуса» – поездка за грибами и ягодами через раскисшие поля и броды в какой-нибудь отдаленный уголок этой страны. Короче говоря, всяческое бездорожье. Второе место стоп-листа приусовода, который я сформулировал сам, — семейное путешествие. Этим всем и займемся.

Кажется, я должен объясниться, почему считал «Приус» не очень пригодным для продолжительных семейных выездов с детьми, тем более по России. Во-первых, уважаемые церберы экологии, сорвавшиеся с цепи в комментариях к первой части, я не был уверен в том, что чемодан, пара сумок, беговел и самокат влезут в длинный, но невысокий багажник гибрида. Влезли, но впритык. Еще и коляску, походную кроватку, мешок подгузников, горшок и ванночку для второго ребенка «Приус» не осилит. Скриньте.

километров проехал «Приус» за месяц длительного теста

Во-вторых, гибрид — это, конечно, не истребитель, но если в нем вдруг что-то сломается, то в провинциальном гаражном сервисе его, скорее, доломают, нежели починят, а ближайший дилер «Тойоты» находился в 60 километрах от моего места назначения. Ближайший эвакуатор, судя по всему, был там же. Наконец, в-третьих, дорожный просвет 136 миллиметров, как правило, не предвещает ничего хорошего. Хотя бы запаска есть...

Но «Приус» не сломался, а нижние кузовные элементы во время поездки не постарадали. А еще выяснилось, что у гибрида — неожиданно энергоемкая подвеска. Дороги в нижегородской области местами очень чудовищны, но Prius отлично справлялся почти со всеми ямами, причем не только по энергоемкости, но и с комфортом для пассажиров. И при этом он еще и рулится! Но об этом я уже говорил в первой части.

4,7 литра составил средний расход топлива «Приуса»

Расход топлива на 1000-километровой загородной дистанции, естественно, пошел вниз: с 5 до 4,7 литра. Скорее всего, можно было бы скинуть до четырех литров на сотню, а то и ниже, но передо мной в оба конца стояла задача доехать быстрее, поэтому о рекордах экономичности думать не приходилось.

Но 4,7 литра! Да я чая за рабочий день выпиваю больше!

Впрочем, удивляться небольшому расходу топлива гибрида, как радоваться тому, что зимние ботинки оказались теплыми. В «Приусе» удивляет, что этими цифрами можно наслаждаться и не искать компромиссы для компромиссов.

Он яркий, необычный, не овощ, вполне пристойно управляется, уверенно переваривает классические российские дороги, оказался достаточно вместительным для семьи из трех человек, а также очень привлекательным по расходам на эксплуатацию. Одна экономия на транспортном налоге чего стоит…

Расходы владельца Toyota Prius в первый год эксплуатации (20 000 километров пробега)

— ОСАГО 9059,6 р. Каско 113 554 р. Транспортный налог 1176 р. ТО 20 100 р. (9 300+10 800) Топливо 46 716 р. Итого 190 605,6 р. Километр пробега (только топливо) 2,33 р. Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско) 9,53 р. Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско) 3,85 р.

Если бы он был еще и дешевым… Но в России Toyota Prius предлагается в единственной комплектации за 2 186 000 рублей! Конечно, за эту сумму получаешь машину с кожаными креслами, проекционным дисплеем, двухзонным климатом, мультимедийкой (пусть и бестолковой) с навигацией, камерой заднего вида, светодиодными фарами и подогревом передних кресел.

При этом за почти 2,2 миллиона рублей тут не нашлось места для электропривода сидений, подогрева руля и... нормальных колес: единственный доступный для России с завода вариант — 15-дюймовые колесики с пухленькими шинками размерностью 195/65.

Впрочем, небольшие колеса с работающими на аэродинамику колпаками — одно из слагаемых высокой топливной экономичности. Но выглядят они все равно так себе.

А теперь представьте, что «Приус» стоит, как «Октавия» или «Сид»? Представили? А теперь забудьте про спорную внешность «Тойоты» и назовите мне пять причин против покупки этого гибрида.

Я не придумал ни одной.

Скажу больше: когда мне взбредет в голову купить машину за два с небольшим миллиона рублей я посмотрю какой-нибудь кроссовер, обязательно пробегусь по предложениям с универсалами, может быть рассмотрю пару-тройку седанов, а также обязательно гляну «Приус». Потому что он необычный, но небезнадежный в практичности, умеет ездить, но вообще не боится ям.

А еще его надо заправлять два раза в месяц. Даже если вы настолько богаты, что нынешние цены на бензин не пробили вашу психологической отметку, поверьте — это просто удобно. \m

Toyota Prius Нравится Экономичность и удобство ежедневной эксплуатации He нравится Недостаток оснащения и цена Вердикт Мог бы порвать российский гольф-класс, если бы не цена 1798 см3, L4, 98 л.с., 142 Нм + электромотор, 72 л.с. Вариатор 180 км/ч, 0-100 км/ч за 10,6 сек. 1475 кг

Технические характеристики Toyota Prius

Бензин Тип двигателя Бензиновый, L4 Рабочий объем 1798 см³ Макс. мощность, л.с./об/мин 98/5200 Макс. момент, Нм/об/мин 142/3600 Мощность электромотора, л.с. 72 Тип привода Передний Трансмиссия Вариатор Передняя подвеска Независимая, пружинная Задняя подвеска Независимая, пружинная Тормоза Дисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади Габариты (ДхШхВ), мм 4560х1760х1470 Колесная база, мм 2700 Макс. скорость, км/час 180 Разгон 0-100 км/ч, с 10,6 Расход топлива (комб.), л/100 км 3 Объем багажного отделения, стандартный, л. 502* Дорожный просвет, мм 136 Цена, рублей от 2 186 000 *без запасного колеса

Иллюстрации: Вячеслав Крылов