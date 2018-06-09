Toyota на батарейках 2

Самый неочевидный сценарий для «Приуса» – поездка за грибами и ягодами через раскисшие поля и броды в какой-нибудь отдаленный уголок этой страны. Короче говоря, всяческое бездорожье. Второе место стоп-листа приусовода, который я сформулировал сам, — семейное путешествие. Этим всем и займемся.
Кажется, я должен объясниться, почему считал «Приус» не очень пригодным для продолжительных семейных выездов с детьми, тем более по России. Во-первых, уважаемые церберы экологии, сорвавшиеся с цепи в комментариях к первой части, я не был уверен в том, что чемодан, пара сумок, беговел и самокат влезут в длинный, но невысокий багажник гибрида. Влезли, но впритык. Еще и коляску, походную кроватку, мешок подгузников, горшок и ванночку для второго ребенка «Приус» не осилит. Скриньте.
Во-вторых, гибрид — это, конечно, не истребитель, но если в нем вдруг что-то сломается, то в провинциальном гаражном сервисе его, скорее, доломают, нежели починят, а ближайший дилер «Тойоты» находился в 60 километрах от моего места назначения. Ближайший эвакуатор, судя по всему, был там же. Наконец, в-третьих, дорожный просвет 136 миллиметров, как правило, не предвещает ничего хорошего. Хотя бы запаска есть...
Но «Приус» не сломался, а нижние кузовные элементы во время поездки не постарадали. А еще выяснилось, что у гибрида — неожиданно энергоемкая подвеска. Дороги в нижегородской области местами очень чудовищны, но Prius отлично справлялся почти со всеми ямами, причем не только по энергоемкости, но и с комфортом для пассажиров. И при этом он еще и рулится! Но об этом я уже говорил в первой части.
Расход топлива на 1000-километровой загородной дистанции, естественно, пошел вниз: с 5 до 4,7 литра. Скорее всего, можно было бы скинуть до четырех литров на сотню, а то и ниже, но передо мной в оба конца стояла задача доехать быстрее, поэтому о рекордах экономичности думать не приходилось.
Но 4,7 литра! Да я чая за рабочий день выпиваю больше!
Впрочем, удивляться небольшому расходу топлива гибрида, как радоваться тому, что зимние ботинки оказались теплыми. В «Приусе» удивляет, что этими цифрами можно наслаждаться и не искать компромиссы для компромиссов.
Он яркий, необычный, не овощ, вполне пристойно управляется, уверенно переваривает классические российские дороги, оказался достаточно вместительным для семьи из трех человек, а также очень привлекательным по расходам на эксплуатацию. Одна экономия на транспортном налоге чего стоит…
Расходы владельца Toyota Prius в первый год эксплуатации (20 000 километров пробега)
|—
|ОСАГО
|9059,6 р.
|Каско
|113 554 р.
|Транспортный налог
|1176 р.
|ТО
|20 100 р. (9 300+10 800)
|Топливо
|46 716 р.
|Итого
|190 605,6 р.
|Километр пробега (только топливо)
|2,33 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско)
|9,53 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско)
|3,85 р.
Если бы он был еще и дешевым… Но в России Toyota Prius предлагается в единственной комплектации за 2 186 000 рублей! Конечно, за эту сумму получаешь машину с кожаными креслами, проекционным дисплеем, двухзонным климатом, мультимедийкой (пусть и бестолковой) с навигацией, камерой заднего вида, светодиодными фарами и подогревом передних кресел.
При этом за почти 2,2 миллиона рублей тут не нашлось места для электропривода сидений, подогрева руля и... нормальных колес: единственный доступный для России с завода вариант — 15-дюймовые колесики с пухленькими шинками размерностью 195/65.
Впрочем, небольшие колеса с работающими на аэродинамику колпаками — одно из слагаемых высокой топливной экономичности. Но выглядят они все равно так себе.
А теперь представьте, что «Приус» стоит, как «Октавия» или «Сид»? Представили? А теперь забудьте про спорную внешность «Тойоты» и назовите мне пять причин против покупки этого гибрида.
Я не придумал ни одной.
Скажу больше: когда мне взбредет в голову купить машину за два с небольшим миллиона рублей я посмотрю какой-нибудь кроссовер, обязательно пробегусь по предложениям с универсалами, может быть рассмотрю пару-тройку седанов, а также обязательно гляну «Приус». Потому что он необычный, но небезнадежный в практичности, умеет ездить, но вообще не боится ям.
А еще его надо заправлять два раза в месяц. Даже если вы настолько богаты, что нынешние цены на бензин не пробили вашу психологической отметку, поверьте — это просто удобно. \m
Технические характеристики Toyota Prius
|Бензин
|Тип двигателя
|Бензиновый, L4
|Рабочий объем
|1798 см³
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|98/5200
|Макс. момент, Нм/об/мин
|142/3600
|Мощность электромотора, л.с.
|72
|Тип привода
|Передний
|Трансмиссия
|Вариатор
|Передняя подвеска
|Независимая, пружинная
|Задняя подвеска
|Независимая, пружинная
|Тормоза
|Дисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4560х1760х1470
|Колесная база, мм
|2700
|Макс. скорость, км/час
|180
|Разгон 0-100 км/ч, с
|10,6
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|3
|Объем багажного отделения, стандартный, л.
|502*
|Дорожный просвет, мм
|136
|Цена, рублей
|от 2 186 000
|*без запасного колеса