Первый тест обновленного Audi Q7

В салоне изменения существеннее — и они классные. Теперь интерьер кроссовера похож на А8 и Q8: исчез отдельно стоящий дисплей в верхней части передней панели, тачпад и шайба MMI — теперь тут два больших сенсорных экрана (диагональю 10,1 и 8,6 дюйма соответственно), предназначенные для управления мультимедийной системы, климат-контроля и всеми вспомогательными функциями. Другие отличия — это модернизированный центральный тоннель и оформление вентиляционных решеток.

Удобство управления всеми функциями с сенсорных панелей, конечно, вызывает вопросы. Но тут хотя бы есть тактильный отклик, что немного упрощает задачу, но не сказать, чтобы сильно.