Audi Q7 начнут собирать в Калининграде

Как сообщает Drom.ru, собирать Audi Q7 будут по крупноузловому методу. Использовать собственный завод в Калужской области концерн Volkswagen не стал из-за его специализации на выпуске машин по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов. Видимо, небольшой объем продаж «Ку-седьмых» делает такое производство экономически невыгодным. Кроме этого, на «Автоторе» можно организовать сборку без необходимости локализации.