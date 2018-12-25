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18:07

Audi Q7 начнут собирать в Калининграде

Производство кроссовера начнется весной следующего года

Сборку Audi Q7 нынешнего, второго поколения намерены наладить на калининградском предприятии «Автотор». По предварительной информации, произойдет это не позднее весны следующего года. Сейчас первый экземпляр российского Q7 проходит сертификацию.

Как сообщает Drom.ru, собирать Audi Q7 будут по крупноузловому методу. Использовать собственный завод в Калужской области концерн Volkswagen не стал из-за его специализации на выпуске машин по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов. Видимо, небольшой объем продаж «Ку-седьмых» делает такое производство экономически невыгодным. Кроме этого, на «Автоторе» можно организовать сборку без необходимости локализации.

В мае стало известно, что BMW планирует собирать на заводе в Калининграде новые модели для мировых рынков. Сейчас на мощностях завода «Автотор» марка производит восемь моделей: 3-, 5- и 7-серию, а также кроссоверы X1, Х3, X4, X5 и X6. Годовая проектная мощность сборочной линии составляет 40 тысяч автомобилей.

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Также на «Автоторе» будут собирать Kia Quoris нового поколения, который сменит имя на K900. В России будут предлагаться полноприводные автомобили с атмосферными бензиновыми двигателями и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Сейчас в России можно купить обычный Q7 и в исполнении Carbon Edition. Начальная цена кроссовера составляет 3 900 000 рублей. Модель предлагается с бензиновыми двигателями 2.0 (252 сил и 379 Нм) и 3.0 TFSI (333 силы и 440 Нм), а также трехлитровым дизелем (249 сил и 600 Нм).

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