Audi Q7 начнут собирать в Калининграде

Как сообщает Drom.ru, собирать Audi Q7 будут по крупноузловому методу. Использовать собственный завод в Калужской области концерн Volkswagen не стал из-за его специализации на выпуске машин по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов. Видимо, небольшой объем продаж «Ку-седьмых» делает такое производство экономически невыгодным. Кроме этого, на «Автоторе» можно организовать сборку без необходимости локализации.
В мае стало известно, что BMW планирует собирать на заводе в Калининграде новые модели для мировых рынков. Сейчас на мощностях завода «Автотор» марка производит восемь моделей: 3-, 5- и 7-серию, а также кроссоверы X1, Х3, X4, X5 и X6. Годовая проектная мощность сборочной линии составляет 40 тысяч автомобилей.
Также на «Автоторе» будут собирать Kia Quoris нового поколения, который сменит имя на K900. В России будут предлагаться полноприводные автомобили с атмосферными бензиновыми двигателями и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Сейчас в России можно купить обычный Q7 и в исполнении Carbon Edition. Начальная цена кроссовера составляет 3 900 000 рублей. Модель предлагается с бензиновыми двигателями 2.0 (252 сил и 379 Нм) и 3.0 TFSI (333 силы и 440 Нм), а также трехлитровым дизелем (249 сил и 600 Нм).