Стойкий перец

«ЭкоСпорт»! Ну что за имя. Под таким названием ожидаешь увидеть обвешанный аэродинамическими щитками гибрид или что-то приплюснутое к земле, но в то же время очень быстрое и дружественное к среде обитания мишек на севере. Но вместо этого перед нами компактный бюджетный кроссовер с пухлым кузовом, под которым даже 17-дюймовые колеса смотрятся крошечным недоразумением, и запасным колесом на дверце багажника а-ля серьезный рамный внедорожник.

Где тут «спорт», а где тут «эко» — не разберешь не то чтобы с первого раза, но и даже за почти четыре года, что он с нами. Ford EcoSport — старожил российского сегмента кроссоверов. Старше него только «Дастер», который немного раньше произвел у нас такой же переполох, как куча французов под Москвой двести с лишним лет назад. Но несмотря на весь свой опыт и авторитет, дела у «американца» обстоят не очень.

На рынке вседорожников сейчас безраздельно правит «большая тройка» — Hyundai Creta, Renault Duster и Kaptur. Другие компактные кроссоверы, конечно, тоже покупают, но статистика их продаж чаще всего остается у производителей в документах для внутреннего пользования, даже при самом удачном сочетании положения звезд, сезона скидок и прихоти клиентов, не добираясь до списка 25 самых продаваемых автомобилей.

В качестве опции для Ford EcoSport можно заказать ксеноновые фары. Из конкурентов похожую опцию — светодиодные фары в особой версии — предлагает только Kaptur.

Среди них все это время значился и «ЭкоСпорт», у которого была (помимо названия) как минимум еще одна проблема — отсутствие версии с полным приводом и автоматом. А орудовать «механикой» горожане хотят все меньше и меньше. Сейчас кроссовер обновили, добавили такую модификацию, да и вообще серьезно поработали над автомобилем. Настолько, что если бы Ford назвал это новым поколением, то все бы поверили.

Разве? А по внешнему виду не скажешь…

Тут вы правы. Внешние изменения — скромные. Ford EcoSport — теперь вылитая Kuga, только очень маленькая. Внешность стала симпатичнее и гармоничнее, а ведь всего-то нужно было чуть подправить фары, решетку радиатора и бампер.

В Европе, кстати, с задней двери кроссовера убрали-таки запаску. И это совсем другая машина! Взять хотя бы версию ST-Line c черной крышей, которая без этого «набалдашника» сзади смотрится гораздо динамичнее (или даже «экоспортивнее», если угодно).

У нас же все оставили, как было. Российские покупатели «ЭкоСпорта» постарше и любят машины «повнедорожнее», побрутальнее, и запаска на двери им нравится. Другим же придется смириться — зато ни у кого из ближайших конкурентов такой «внедорожной» фишки нет.

1/3 2/3 3/3 Ford EcoSport для Европы Ford EcoSport для Европы Ford EcoSport для Европы

Интерьер кроссовера преобразился полностью. Появился руль от «Фокуса» с мягкой приятной кожаной отделкой и подогревом, новая мультимедийная система SYNC 3, работающая под управлением прошивки QNX от компании Blackberry, другая климатическая установка, центральная консоль, USB-порт рядом с зеркалом заднего вида для подзарядки видеорегистраторов и даже новые кресла, которые стали на 20 килограммов легче предыдущих и получили как иные материалы отделки, так и новый профиль.

Первые впечатления от салона — отличные. Кресла мягкие и удобные, в которых не устаешь даже после 500 километров безвылазной рулежки, мультимедийка без графических изысков, но работает шустро, а навигация теперь указывает направления и на русском языке. Пластик передней панели дубовый, но для этого класса — норма, а на ощупь он показался даже приятнее, чем у самого популярного кроссовера рынка — «Креты».

Единственный прокол — приборная панель. Такую приборку можно простить ноунейм-микролитражке в самой бюджетной версии из дальней деревни, затерянной на окраине Мозамбика, но только не автомобилю крупного бренда. На вид это черная картонка, на которую налепили синенькие стрелочки, и куда врезали доисторический черно-белый пиксельный экранчик от калькулятора из восьмидесятых. Выглядит ужасно, но в «Форде», похоже, и сами в шоке от этого. В компании «уже работают» над проблемой и обещают начать устанавливать на EcoSport европейские приборки, но когда именно это произойдет, ответить затрудняются.

Техническая начинка наверняка все та же?

А вот и нет. Появились новые моторы: 1,6-литровый агрегат уступил место трехцилиндровому атмосфернику объемом 1,5 литра семейства Dragon. У этого 123-сильного двигателя легкосплавный блок, интегрированный в отливку ГБЦ выпускной коллектор, работающий в масле «мокрый» ремень ГРМ, который нужно менять раз в 200 000 километров, балансирный вал с гидродинамическими подшипниками и шестерней ножничного типа, два раздельных фазовращателя и масляный насос с переменной производительностью.

Второй агрегат — двухлитровая атмосферная «четверка», но совсем не та, что раньше. Теперь это 148-сильный мотор семейства Duratec, который можно встретить на «Фокусе», с непосредственным впрыском топлива и цепным приводом ГРМ. Такие двигатели устанавливаются только на полноприводные машины с шестиступенчатым автоматом («робота» Powershift больше не будет, и это хорошо) от «Куги» и «Мондео», тогда как младший агрегат можно встретить только на переднеприводных «Экоспортах», как с «механикой», так и с АКП.

Подвеска полностью переработана: спереди появились новые пружины и амортизаторы с увеличенным на 17 миллиметров ходом, а также более жесткий стабилизатор поперечной устойчивости. Сзади у переднеприводных машин стала жестче сама балка, а у полноприводных кроссоверов, которые оснащены многорычажкой, поменялись настройки амортизаторов и пружин с переменной жесткостью, установлены другие сайлентблоки.

После обновления у Ford EcoSport появился электрообогрев форсунок омывателя, индикатор уровня омывающей жидкости, бачок омывателя увеличенной емкости (4,5 литра) и даже резиновые коврики

Рулевое управление тоже перенастроили. Электроусилитель при езде езде по неровным дорогам по прямой теперь может слегка подруливать, уменьшая вибрации, удары и эффект крутильных колебаний, улучшая стабильность автомобиля.

Короче, поменялось почти все. Почти, потому что единственное, что осталось прежним — полный привод. Задняя ось у «ЭкоСпорта» автоматически подключается через электромагнитную муфту, но без возможности принудительной блокировки. Так что в этом плане «большая тройка» кроссоверов по-прежнему впереди.

И, кстати, как все это едет?

Первое впечатление — EcoSport тихий. Очень. Редко на каком доступном автомобиле можно встретить такую хорошую шумоизоляцию. К обновлению Ford добавил акустические щитки под передним бампером, двойные уплотнители проемов дверей и дополнительные накладки для снижения вибраций, усиленную шумку моторного отсека и даже слегка изменил форму корпусов зеркал заднего вида, чтобы перенаправить воздушные потоки на скорости, и еще кучу всего по мелочи, что и заметить-то трудно.

На практике все эти улучшения выглядят так, что на городских скоростях не слышно ни шин, ни мотора (если не давить педаль в пол, конечно). К 80 километрам в час уже начинают голосить покрышки (и то не очень сильно), а к 100 километрам в час — ветер в районе передних стоек. Сильного акустического дискомфорта нет и в районе 120 километров в час, но при разгоне в «полный газ» оба мотора орут так же громко и неприятно, как если бы кто-то ударил себя молотком по пальцу.

По ощущениям разницы в динамике у двух модификаций кроссовера почти нет: даже согласно официальным характеристикам, «ЭкоСпорт» с 1,5-литровым мотором набирает «сотню» лишь на 1,3 секунды медленнее двухлитрового — 13 (с АКП) против 11,7 секунды. В городе эта разница почти не ощутима, а на трассе на машинах с младшим двигателем лучше перед обгоном сбросить пару передач вручную, доведя обороты до 4000-5000 тысяч. Но в любом случае разница между двумя этими моторами минимальна.

По личным впечатлениям больше понравился мотор 1.5. Хотя бы даже потому, что он экономичнее. В загородном цикле в ходе теста получился средний расход топлива 7,4 литра на «сотню», тогда как двухлитровый съедал по 9,5 литра. В городском режиме топовый вариант двигателя получился не самым экономичным вариантом, даже учитывая то, что оба приспособлены для работы на 92-м бензине.

Подвеска «ЭкоСпорта» настроена в лучшем «каптюро-дастеровском» стиле — отлично переваривается как мелочь, так и крупные неровности. Машина намного комфортнее «Креты», но, конечно, не такая непробиваемая, как кроссоверы от «Рено», хотя очень близка к ним. Досадный минус «Форда» — убаюкивающая раскачка на поперечных асфальтовых волнах и крены в поворотах.

В нуле руль пережат, но обратная связь на руле неплохая — «среднестатистическая», не раздражающая и не доставляющая дискомфорта, хотя по «драйвовости» Hyundai по-прежнему впереди. С другой стороны на разбитой дороге и грунтовке на руль почти не передаются ни удары, ни вибрации.

Цены наверняка выросли?

Да, но не сильно. Хотя Ford все равно остается дороже конкурентов — цены по-прежнему не самая сильная сторона «ЭкоСпорта».

Базовый вариант — 123-сильный с «механикой» и без кондиционера — стоит 971 тысячу рублей. Такая же машина, но с климатической установкой, обойдется в 1 031 000 рублей, а с «автоматом» уже 1 101 000 рублей. А это на 48 тысяч рублей дороже дорестайлингового автомобиля. Самый доступный вариант с полным приводом можно купить за 1 241 000 рублей — на 73 тысячи дороже предшественника, но раньше у «ЭкоСпорта» был всего лишь один вариант с полноприводной трансмиссией, а теперь хотя бы появился выбор.

Топовые варианты Ford EcoSport с моторами 1.5 и 2.0 стоят 1 271 000 и 1 411 000 рублей соответственно. Для сравнения, самый дорогой бензиновый «Дастер» обойдется в 1 101 990, «Каптюр» — 1 324 990, а «Крета» — 1 257 900 рублей.

Ford провел большую работу при обновлении кроссовера. Это по-прежнему не «спорт», но во всем остальном стало гораздо лучше. «ЭкоСпорт» — комфортная машина, с отличной шумоизоляцией и приятной управляемостью, а внутренние качества автомобиля гораздо важнее, чем какое-то там имя. \m

Ford EcoSport Нравится Тишина в салоне и поведение на асфальте He нравится Маленький багажник, «картонная» приборка и расход топлива Вердикт Машина близка к конкурентам, как никогда 1496 см³, L3, 123 л.с., 151 Нм 6-ступенчатый автомат 0-100 км/ч — 13 c., 175 км/ч 1352 кг

Технические характеристики Ford EcoSport

1.5 Ti-VCT Dragon 2.0 Ti-VCT GDI Duratec Тип двигателя Бензиновый, L3 Бензиновый, L4 Рабочий объем 1496 см³ 1999 см³ Макс. мощность, л.с./об/мин 123/6000 148/6500 Макс. момент, Нм/об/мин 151/4500 194/4500 Тип привода Передний/Полный Полный Трансмиссия 5МКП/6АКП 6АКП Передняя подвеска Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости Задняя подвеска Для версии 4х2: полузависимая, с продольными рычагами, пружинная, с амортизаторами; Для версии 4х4: независимая, многорычажная, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости Тормоза Дисковые вентилируемые спереди и барабанные сзади Габариты (ДхШхВ), мм 4325х1765х1816 Колесная база, мм 2519 Масса, кг. от 1296 до 1463 в зависимости от версии Макс. скорость, км/ч 175 180 Разгон 0-100 км/ч, с 11 (МКП) и 13 (АКП) 11,7 Расход топлива (комб.), л/100 км 6,4 (МКП) и 6,8 (АКП) 8,5 Объем багажного отделения, л. 354 (1184 со сложенными задние креслами) Дорожный просвет, мм 200 Цена, рублей от 959 000 до 1 259 000

Иллюстрации: Ford