Чем будет брать в борьбе с конкурентами обновленный Ford EcoSport?

Стойкий перец
Чем будет брать в борьбе с конкурентами обновленный Ford EcoSport?

Ефим Репин
7 августа

«ЭкоСпорт»! Ну что за имя. Под таким названием ожидаешь увидеть обвешанный аэродинамическими щитками гибрид или что-то приплюснутое к земле, но в то же время очень быстрое и дружественное к среде обитания мишек на севере. Но вместо этого перед нами компактный бюджетный кроссовер с пухлым кузовом, под которым даже 17-дюймовые колеса смотрятся крошечным недоразумением, и запасным колесом на дверце багажника а-ля серьезный рамный внедорожник.

Где тут «спорт», а где тут «эко» — не разберешь не то чтобы с первого раза, но и даже за почти четыре года, что он с нами. Ford EcoSport — старожил российского сегмента кроссоверов. Старше него только «Дастер», который немного раньше произвел у нас такой же переполох, как куча французов под Москвой двести с лишним лет назад. Но несмотря на весь свой опыт и авторитет, дела у «американца» обстоят не очень.

На рынке вседорожников сейчас безраздельно правит «большая тройка» — Hyundai Creta, Renault Duster и Kaptur. Другие компактные кроссоверы, конечно, тоже покупают, но статистика их продаж чаще всего остается у производителей в документах для внутреннего пользования, даже при самом удачном сочетании положения звезд, сезона скидок и прихоти клиентов, не добираясь до списка 25 самых продаваемых автомобилей.

В качестве опции для Ford EcoSport можно заказать ксеноновые фары. Из конкурентов похожую опцию — светодиодные фары в особой версии — предлагает только Kaptur.

В качестве опции для Ford EcoSport можно заказать ксеноновые фары. Из конкурентов похожую опцию — светодиодные фары в особой версии — предлагает только Kaptur.

Среди них все это время значился и «ЭкоСпорт», у которого была (помимо названия) как минимум еще одна проблема — отсутствие версии с полным приводом и автоматом. А орудовать «механикой» горожане хотят все меньше и меньше. Сейчас кроссовер обновили, добавили такую модификацию, да и вообще серьезно поработали над автомобилем. Настолько, что если бы Ford назвал это новым поколением, то все бы поверили.

Разве? А по внешнему виду не скажешь…

Тут вы правы. Внешние изменения — скромные. Ford EcoSport — теперь вылитая Kuga, только очень маленькая. Внешность стала симпатичнее и гармоничнее, а ведь всего-то нужно было чуть подправить фары, решетку радиатора и бампер.

В Европе, кстати, с задней двери кроссовера убрали-таки запаску. И это совсем другая машина! Взять хотя бы версию ST-Line c черной крышей, которая без этого «набалдашника» сзади смотрится гораздо динамичнее (или даже «экоспортивнее», если угодно).

У нас же все оставили, как было. Российские покупатели «ЭкоСпорта» постарше и любят машины «повнедорожнее», побрутальнее, и запаска на двери им нравится. Другим же придется смириться — зато ни у кого из ближайших конкурентов такой «внедорожной» фишки нет.

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Ford EcoSport для Европы

Ford EcoSport для Европы

Ford EcoSport для Европы

Ford EcoSport для Европы

Ford EcoSport для Европы

Ford EcoSport для Европы

Интерьер кроссовера преобразился полностью. Появился руль от «Фокуса» с мягкой приятной кожаной отделкой и подогревом, новая мультимедийная система SYNC 3, работающая под управлением прошивки QNX от компании Blackberry, другая климатическая установка, центральная консоль, USB-порт рядом с зеркалом заднего вида для подзарядки видеорегистраторов и даже новые кресла, которые стали на 20 килограммов легче предыдущих и получили как иные материалы отделки, так и новый профиль.

Первые впечатления от салона — отличные. Кресла мягкие и удобные, в которых не устаешь даже после 500 километров безвылазной рулежки, мультимедийка без графических изысков, но работает шустро, а навигация теперь указывает направления и на русском языке. Пластик передней панели дубовый, но для этого класса — норма, а на ощупь он показался даже приятнее, чем у самого популярного кроссовера рынка — «Креты».

Единственный прокол — приборная панель. Такую приборку можно простить ноунейм-микролитражке в самой бюджетной версии из дальней деревни, затерянной на окраине Мозамбика, но только не автомобилю крупного бренда. На вид это черная картонка, на которую налепили синенькие стрелочки, и куда врезали доисторический черно-белый пиксельный экранчик от калькулятора из восьмидесятых. Выглядит ужасно, но в «Форде», похоже, и сами в шоке от этого. В компании «уже работают» над проблемой и обещают начать устанавливать на EcoSport европейские приборки, но когда именно это произойдет, ответить затрудняются.

Техническая начинка наверняка все та же?

А вот и нет. Появились новые моторы: 1,6-литровый агрегат уступил место трехцилиндровому атмосфернику объемом 1,5 литра семейства Dragon. У этого 123-сильного двигателя легкосплавный блок, интегрированный в отливку ГБЦ выпускной коллектор, работающий в масле «мокрый» ремень ГРМ, который нужно менять раз в 200 000 километров, балансирный вал с гидродинамическими подшипниками и шестерней ножничного типа, два раздельных фазовращателя и масляный насос с переменной производительностью.

Второй агрегат — двухлитровая атмосферная «четверка», но совсем не та, что раньше. Теперь это 148-сильный мотор семейства Duratec, который можно встретить на «Фокусе», с непосредственным впрыском топлива и цепным приводом ГРМ. Такие двигатели устанавливаются только на полноприводные машины с шестиступенчатым автоматом («робота» Powershift больше не будет, и это хорошо) от «Куги» и «Мондео», тогда как младший агрегат можно встретить только на переднеприводных «Экоспортах», как с «механикой», так и с АКП.

Подвеска полностью переработана: спереди появились новые пружины и амортизаторы с увеличенным на 17 миллиметров ходом, а также более жесткий стабилизатор поперечной устойчивости. Сзади у переднеприводных машин стала жестче сама балка, а у полноприводных кроссоверов, которые оснащены многорычажкой, поменялись настройки амортизаторов и пружин с переменной жесткостью, установлены другие сайлентблоки.

После обновления у Ford EcoSport появился электрообогрев форсунок омывателя, индикатор уровня омывающей жидкости, бачок омывателя увеличенной емкости (4,5 литра) и даже резиновые коврики

После обновления у Ford EcoSport появился электрообогрев форсунок омывателя, индикатор уровня омывающей жидкости, бачок омывателя увеличенной емкости (4,5 литра) и даже резиновые коврики

Рулевое управление тоже перенастроили. Электроусилитель при езде езде по неровным дорогам по прямой теперь может слегка подруливать, уменьшая вибрации, удары и эффект крутильных колебаний, улучшая стабильность автомобиля.

Короче, поменялось почти все. Почти, потому что единственное, что осталось прежним — полный привод. Задняя ось у «ЭкоСпорта» автоматически подключается через электромагнитную муфту, но без возможности принудительной блокировки. Так что в этом плане «большая тройка» кроссоверов по-прежнему впереди.

И, кстати, как все это едет?

Первое впечатление — EcoSport тихий. Очень. Редко на каком доступном автомобиле можно встретить такую хорошую шумоизоляцию. К обновлению Ford добавил акустические щитки под передним бампером, двойные уплотнители проемов дверей и дополнительные накладки для снижения вибраций, усиленную шумку моторного отсека и даже слегка изменил форму корпусов зеркал заднего вида, чтобы перенаправить воздушные потоки на скорости, и еще кучу всего по мелочи, что и заметить-то трудно.

На практике все эти улучшения выглядят так, что на городских скоростях не слышно ни шин, ни мотора (если не давить педаль в пол, конечно). К 80 километрам в час уже начинают голосить покрышки (и то не очень сильно), а к 100 километрам в час — ветер в районе передних стоек. Сильного акустического дискомфорта нет и в районе 120 километров в час, но при разгоне в «полный газ» оба мотора орут так же громко и неприятно, как если бы кто-то ударил себя молотком по пальцу.

По ощущениям разницы в динамике у двух модификаций кроссовера почти нет: даже согласно официальным характеристикам, «ЭкоСпорт» с 1,5-литровым мотором набирает «сотню» лишь на 1,3 секунды медленнее двухлитрового — 13 (с АКП) против 11,7 секунды. В городе эта разница почти не ощутима, а на трассе на машинах с младшим двигателем лучше перед обгоном сбросить пару передач вручную, доведя обороты до 4000-5000 тысяч. Но в любом случае разница между двумя этими моторами минимальна.

По личным впечатлениям больше понравился мотор 1.5. Хотя бы даже потому, что он экономичнее. В загородном цикле в ходе теста получился средний расход топлива 7,4 литра на «сотню», тогда как двухлитровый съедал по 9,5 литра. В городском режиме топовый вариант двигателя получился не самым экономичным вариантом, даже учитывая то, что оба приспособлены для работы на 92-м бензине.

Подвеска «ЭкоСпорта» настроена в лучшем «каптюро-дастеровском» стиле — отлично переваривается как мелочь, так и крупные неровности. Машина намного комфортнее «Креты», но, конечно, не такая непробиваемая, как кроссоверы от «Рено», хотя очень близка к ним. Досадный минус «Форда» — убаюкивающая раскачка на поперечных асфальтовых волнах и крены в поворотах.

В нуле руль пережат, но обратная связь на руле неплохая — «среднестатистическая», не раздражающая и не доставляющая дискомфорта, хотя по «драйвовости» Hyundai по-прежнему впереди. С другой стороны на разбитой дороге и грунтовке на руль почти не передаются ни удары, ни вибрации.

Цены наверняка выросли?

Да, но не сильно. Хотя Ford все равно остается дороже конкурентов — цены по-прежнему не самая сильная сторона «ЭкоСпорта».

Базовый вариант — 123-сильный с «механикой» и без кондиционера — стоит 971 тысячу рублей. Такая же машина, но с климатической установкой, обойдется в 1 031 000 рублей, а с «автоматом» уже 1 101 000 рублей. А это на 48 тысяч рублей дороже дорестайлингового автомобиля. Самый доступный вариант с полным приводом можно купить за 1 241 000 рублей — на 73 тысячи дороже предшественника, но раньше у «ЭкоСпорта» был всего лишь один вариант с полноприводной трансмиссией, а теперь хотя бы появился выбор.

Топовые варианты Ford EcoSport с моторами 1.5 и 2.0 стоят 1 271 000 и 1 411 000 рублей соответственно. Для сравнения, самый дорогой бензиновый «Дастер» обойдется в 1 101 990, «Каптюр» — 1 324 990, а «Крета» — 1 257 900 рублей.

Ford провел большую работу при обновлении кроссовера. Это по-прежнему не «спорт», но во всем остальном стало гораздо лучше. «ЭкоСпорт» — комфортная машина, с отличной шумоизоляцией и приятной управляемостью, а внутренние качества автомобиля гораздо важнее, чем какое-то там имя. \m

Ford EcoSport
Нравится
Тишина в салоне и поведение на асфальте
He нравится
Маленький багажник, «картонная» приборка и расход топлива
Вердикт
Машина близка к конкурентам, как никогда
1496 см³, L3, 123 л.с., 151 Нм
6-ступенчатый автомат
0-100 км/ч — 13 c., 175 км/ч
1352 кг

Технические характеристики Ford EcoSport

1.5 Ti-VCT Dragon 2.0 Ti-VCT GDI Duratec
Тип двигателя Бензиновый, L3 Бензиновый, L4
Рабочий объем 1496 см³ 1999 см³
Макс. мощность, л.с./об/мин 123/6000 148/6500
Макс. момент, Нм/об/мин 151/4500 194/4500
Тип привода Передний/Полный Полный
Трансмиссия 5МКП/6АКП 6АКП
Передняя подвеска Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска Для версии 4х2: полузависимая, с продольными рычагами, пружинная, с амортизаторами; Для версии 4х4: независимая, многорычажная, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Тормоза Дисковые вентилируемые спереди и барабанные сзади
Габариты (ДхШхВ), мм 4325х1765х1816
Колесная база, мм 2519
Масса, кг. от 1296 до 1463 в зависимости от версии
Макс. скорость, км/ч 175 180
Разгон 0-100 км/ч, с 11 (МКП) и 13 (АКП) 11,7
Расход топлива (комб.), л/100 км 6,4 (МКП) и 6,8 (АКП) 8,5
Объем багажного отделения, л. 354 (1184 со сложенными задние креслами)
Дорожный просвет, мм 200
Цена, рублей от 959 000 до 1 259 000
Иллюстрации: Ford
Теги:
FordEcoSportКроссоверы
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