С одного взгляда

Главный элемент нового стиля — острые треугольные фары, «прокалывающие» решетку радиатора. На фотографиях граненая машина выглядит немного диковато, будто сошедшая с картин авангардистов, но вживую — гораздо лучше.

Размеры седана почти не поменялись. На 50 миллиметров (до 4620 миллиметров) за счет новых бамперов лишь выросла длина автомобиля, да немного изменились свесы. Вот и вся разница.