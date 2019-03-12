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12 марта, 10:19

С одного взгляда

Выясняем, что произошло с седаном Hyundai Elantra после обновления

Ефим Репин
Двадцать пять лет истории, один из бестселлеров марки Hyundai на глобальном рынке и более 12 миллионов проданных автомобилей по всему шарику. Короче, Elantra — очень важная тачка для южнокорейской компании. Но если бы не кадр с изображением машин всех поколений на презентации обновленной «Элантры», то я бы никогда не отличил машину третьего поколения от четвертого или пятого, и не смог опознать их в потоке. Просто потому, что им и запоминаться-то было особо нечем. Но последней реинкарнации модели, это, похоже, не грозит — ее внешность буквально впивается в мозг своими острыми гранями. Мы познакомились с модернизированной машиной, чтобы узнать, пошло это ей на пользу или нет.

Elantra шестого поколения, появившаяся у нас почти два с половиной года назад, была хороша. Причем неожиданно хороша. От ее дизайна не слезились глаза, а ехала она гораздо лучше подавляющего большинства других Hyundai недавнего прошлого. Но вот прошло совсем немного времени, появляется рестайлинговый вариант модели и реакция на автомобиль у публики неоднозначная. В соцсетях внешность «Элантры» называют и «фэйлом», и родственником «Лексуса». Что, наверное, можно считать комплиментом.

И что, это и правда всего лишь обновление?

Правда. Причем «Элантра» пока одна такая. В том смысле, что такого дизайна нет ни на одной другой модели марки — все эти элементы используются впервые.

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Главный элемент нового стиля — острые треугольные фары, «прокалывающие» решетку радиатора. На фотографиях граненая машина выглядит немного диковато, будто сошедшая с картин авангардистов, но вживую — гораздо лучше.

Размеры седана почти не поменялись. На 50 миллиметров (до 4620 миллиметров) за счет новых бамперов лишь выросла длина автомобиля, да немного изменились свесы. Вот и вся разница.

Для достижения же внешнего вау-эффекта дизайнерам пришлось перекроить почти все до одной кузовные панели — нетронутыми остались только крыша да двери. У автомобиля появился новый капот, передние крылья, бамперы, решетка радиатора и светотехника (фары на дорогих версиях теперь вместо ксеноновых будут полностью светодиодными, у «Элантр» попроще — по-прежнему галогенки)

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Изменилась и крышка багажника. У нее исчезла привычная ручка открывания — кнопка теперь спрятана в верхнюю часть логотипа марки. Но неожиданно — это прерогатива самых дорогих седанов в топовой комплектации. Всем остальным придется открывать багажник либо с ключа, либо с помощью рычажка под водительским сиденьем. Чертовски неудобно.

А интерьер поменяли так же кардинально?

Увы (или к счастью), в салоне никакого космоса. Главная новинка — мультимедийная система с семидюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, пришедшая на смену прежнему комплексу с крошечным экранчиком от телевизора КВН-49. Причем она входит в оснащение всех комплектаций, кроме базовой.

Остальные изменения — «по мелочи». Появились вставки «под карбон», другие дефлекторы вентиляции, иной руль и блоки управления климат-контролем и аудиосистемой. Панель приборов теперь украшает рисунок в стиле клетчатого флага.

Все прочее — это старая-добрая Elantra. Подсветка синеет, мягкого пластика нет, автоматический режим есть только у водительского стеклоподъемника, а людям с больной спиной может быть сложно устроиться из-за отсутствия регулировки поясничного подпора.

Что по технике?

Никаких существенных изменений. Все, что было сделано — добавлена дополнительная шумоизоляция подкапотного пространства и доработана форма задних сайлент-блоков, что должно снизить шум и вибрации.

Гамма двигателей — прежние атмосферники объемом 1,6 и 2,0 литра, выдающие 128 и 149 лошадиных сил соответственно. Каждый из них доступен как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с шестидиапазонным автоматом.

И едет Elantra, видимо, тоже по-старому?

Совершенно верно. Базового мотора вполне достаточно в городе, но при обгонах на трассе становится совсем грустно. С двухлитровым мотором ехать, само собой, поинтереснее, при этом на обоих агрегатах автоматическая коробка настроена отлично и никоим образом не осложняет жизнь водителю.

А то, что в Hyundai решили не трогать шасси, то это даже хорошо. Потому что подвеска — отличная, собранная и упругая. Она легко расправляется с дорожной мелочевкой, ее не пробивает на крупных неровностях и нет почти никаких тычков на стыках автомагистралей.

Рулевое управление — это, конечно, не эталон отзывчивости и прозрачности, но рулится машина понятно, а по сравнению с теми настройками, которые были у прежних автомобилей марки, так и вообще небо и земля. Главные претензии к Элантре — это крены кузова в поворотах и посредственная шумоизоляция. На шипованных шинах, которыми были оснащены наши автомобили, на скоростях за сто километров в час приходится повышать голос даже для разговора с передним пассажиром, а люди сзади так и вообще ничего не услышат. Вероятно, и на «лете» акустический комфорт существенно не улучшится.

И это всё?

Есть еще кое-что. У «Элантры» появилось новое оснащение и были пересмотрены комплектации. Помимо уже упомянутой мультимедийной системы, все машины, кроме базовой теперь оснащаются камерой заднего вида, которую до этого можно было встретить только «в топе».

Также у седана теперь есть беспроводная зарядка для смартфонов, системы предупреждения столкновений с машинами, движущимися сбоку, при выезде с парковки задним ходом и безопасного выхода, которая следит за мертвыми зонами и подаст сигнал при попытке открыть двери при обнаружении приближающихся сзади автомобилей. Но все это я бы с радостью обменял на обогрев лобового стекла, который так и не появился. Хорошо хоть подогрев руля есть в трех комплектациях из четырех, а обогрев сидений так и вообще в базе.

Наверняка стало дороже?

Да, но не намного. Базовый вариант подорожал на 30 тысяч рублей — до 1 049 000 рублей. При этом в компании уменьшили доплату за двухлитровый двигатель с 50 до 30 тысяч рублей, а за автомат — с 40 до 35 тысяч рублей.

Elantra в базе имеет кондиционер, аудиосистему, круиз-контроль и подогрев передних сидений. Версия с климатом обойдется в 1 190 000 рублей, а самый дорогой седан будет стоить 1 315 000 рублей (+15 тысяч по сравнению с «дорестайлом»). Топовый седан получит светодиодные фары, беспроводную зарядку для смартфона и бесключевой доступ. За доплату в 60 тысяч рублей машину можно будет оснастить системами слежения за мертвыми зонами и предупреждения о возможности столкновения при движении задним ходом.

В общем, получается не такая уж и большая доплата за самый необычно выглядящий Hyundai. Обновленная Elantra за счет нового оборудования стала чуточку современнее, оставшись при этом таким же приятным на ходу автомобилем. И теперь благодаря инсектоидной внешности его точно запомнят: похоже, в «Хёндэ» решили перестать делать скучные машины — только посмотрите, как выглядит новая Sonata! Теперь даже самые обычные четырехдверки марки можно будет легко опознать в потоке. Причем с первого взгляда.

Hyundai Elantra

Нравится
Настройки подвески и управляемости
Не нравится
Плохая шумоизоляция, не самые дорогие материалы отделки салона
Вердикт
Elantra осталась приятным во всех смыслах автомобилем, но новая внешность может многих отпугнуть
icon engine
1999 см3, I4, 150 л.с., 192 Нм
icon transmission
АКП-6
icon speed
0–100 км/ч — 9,9 с, 203 км/ч
icon weightkg
1355 кг

Технические характеристики Hyundai Elantra

1.6 6AT2.0 6AT
Тип двигателяБензиновый, L4Бензиновый, L4
Рабочий объем, см³15911999
Макс. мощность, л.с./об/мин128/6300150/6200
Макс. момент, Нм/об/мин154,6/4850192/4000
Тип приводапереднийпередний
ТрансмиссияАвтоматическая, 6-ступенчатаяАвтоматическая, 6-ступенчатая
Передняя подвескаПружинная, McPhersonПружинная, McPherson
Задняя подвескаПружинная, торсионная балкаПружинная, торсионная балка
Габариты (ДхШхВ), мм4620×1800×14504620×1800×1450
Колесная база, мм27002700
Снаряженная масса, кг13251355
Дорожный просвет, мм150150
Разгон 0–100 км/ч, с11,69,9
Макс. скорость, км/ч195203
Расход топлива (комб.), л/100 км6,77,4
Цена в России, руб.от 1 155 000от 1 255 000
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