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12:03

Лидер мнений

Первая встреча с обновленным Mercedes-Benz GLC: что изменилось после рестайлинга

© Mercedes-Benz
Ефим Репин
Сейчас у Mercedes-Benz семь вседорожников: начиная от маленького GLA и заканчивая брутальным шкафом G-Class, из которого харизма брызжет в разные стороны, даже когда он просто стоит на автовозе, полностью завернутым в транспортировочную пленку. Но самым популярным в линейке бренда является не он, а кроссовер GLC — вторая наиболее продаваемая модель после Е-Класса. Модель, пришедшая на смену GLK, с нами с 2015 года и, наверняка, многим успела поднадоесть. Самое время обновиться: мы отправились в Германию, на первую (и, к сожалению, очень короткую) встречу с рестайлинговым автомобилем.

Так это та же самая машина!

А вот и нет. Изменения косметические, но они есть. Прежде всего поменялась решетка радиатора большая ромбовидная, с тремя вариантами дизайна в зависимости от модификации.

Появились другие фары головного света: их размер уменьшился, а главная отличительная особенность теперь полоски дневных ходовых огней, выполненные в форме «факела». Фары отныне всегда только светодиодные, при этом за доплату предлагается адаптивная матричная оптика.

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Также поменялись задние фонари, появился новый задний бампер с хромированной «защитой» кузова снизу и иные патрубки выпускной системы. В общем, доработано было не так уж и много, но от обычного рестайлинга большего и не требуется.

Объем багажника составляет 580 литров. Если сложить спинки задних сидений, он достигнет 1150 литров.

Понятно, значит и в салоне все по-старому?

Интерьер осовременили и привели к общему знаменателю с остальными Мерседесами. Тут появился новый руль с сенсорными панелями с обратной связью такой же, как, например, на Е- и S-Классе.

За ним 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, а на центральной консоли дисплей (7- или 10,25-дюймовый) мультимедийного комплекса MBUX.

Им можно управлять сразу четырьмя способами: с самого экрана, с помощью кнопок на руле и голосового управления, а также через новую сенсорную панель на центральной консоли, которая сменила старую шайбу, и при помощи жестов.

Как и в новом GLE, камера в потолочной консоли следит на жестами водителя или пассажира, отслеживая приближение руки к дисплею или сенсорной панели. В темное время суток машина даже сама включит освещение, если заметит, что водитель потянулся к пассажирскому сиденью, чтобы что-то там найти.

За короткое время теста разобраться, как именно работает эта система так и не получилось — мультимедийка никак не хотела откликаться на наши попытки заставить ее сделать хоть что-нибудь при помощи жестов. Так что придется пока поверить Мерседесу на слово. Хотя коллеги, поездившие на GLE, говорят, что это очень крутая штука.

Еще одной особенностью комплекса MBUX является навигация с дополненной реальностью. Вот это действительно чертовски удобно: когда ты подъезжаешь к нужному съезду или повороту, включается видеокамера в верхней части лобового стекла, показывая ситуацию перед машиной на центральном дисплее в реальном времени. На эту картинку накладывается необходимая навигационная информация, например, крупная стрелка, наглядно показывающая нужный маневр.

И если для европейцев это уже не в новинку, то у нас автомобили с MBUX пока такой функции не имели. Во всем виноваты особенности российского законодательства и проблемы с сертификацией. В Мерседесе обещают, что ситуация разрешится уже этим летом тогда навигация с дополненной реальностью заработает и на наших машинах.

Неужели и доработки техники прошли «на минималках»?

Вот тут уже поинтереснее: все двигатели, кроме AMG-автомобилей, новые. GLC получил двухлитровые турбированные «четверки» M 264 (бензиновый) и OM 654 (дизельный), которые работают в паре с девятиступенчатым «автоматом» и полным приводом 4Matic.

Бензиновых версий две и обе теперь гибриды. Двигатель дополнен 10-киловаттным (150 Нм) электромотором, который используется для рекуперации энергии при торможении, помогает при интенсивных разгонах и работает при помощи 48-вольтовой электросети. Базовый GLC 200 выдает 197 лошадиных сил (280 Нм), а модификация с индексом 300 249 сил и 370 Нм крутящего момента.

Дизели 220 d и 300 d выдают 194 (400 Нм) и 245 (500 Нм) лошадиных сил соответственно. Основная их доработка заключается в том, что их привели в соответствие с последними экологическими требованиями в Европе.

И как это все едет?

К сожалению, из-за недостатка времени, познакомиться удалось только с бензиновым Mercedes-Benz GLC 300. И первое впечатление — вау. Кроссовер, оснащенный пневматической подвеской Air Body Control, на автобане оказался безумно комфортным. Но стоило начаться поворотам, как оказалось, что до настоящего «вау» тут далековато. Комфорт превратился в вальяжность, коробка нагло отправилась на сиесту, крены стали слишком уж велики, а руль — излишне расслабленным. Настолько, что руление, чуть более активное, чем поворот в вялотекущей городской пробке, становилось совсем невеселым занятием.

Спасение от этой тоски — спортивный режим. Руля становится тяжелее, коробка начинает понимать что же от нее хотят и когда, а подвеска слегка зажимается. Она становится чувствительнее к неровностям, но оставаясь при этом достаточно комфортной для езды по городу даже с неважнецким покрытием.

Наверное, именно этот режим нужно было сделать базовым и «комфортным», поскольку следующий режим — Sport+ — кажется слишком хардкорным для обычного, не AMG, кроссовера. В нем звук мотора становится громче, машину начинает еще сильнее потряхивать на плохой дороге, а коробка театрально изображает разъяренного боксера, пытаясь пробить тебя под дых при каждой смене передачи.

Помимо пневматики, для обновленного GLC доступно обычное шасси с адаптивными амортизаторами и подвеска Dynamic Body Control, в которой в зависимости от дорожных условий и режима движения, амортизаторы настраиваются автоматически по отдельности для каждого колеса. Но, к сожалению, прокатиться на таких машинах не получилось — будет ждать полноценного теста в России.

Что касается 249-сильного мотора, то согласно официальным характеристикам, «сотню» автомобиль набирает за 6,2 секунды. И в это веришь на все сто процентов — двигатель отлично тянет в очень широком диапазоне оборотов и позволяет дать жару на скоростных магистралях.

В «Мерседесе» говорят, что двигатель стал на 15 процентов экономичнее. Поверим на слово: за тест средний расход топлива составил около 10 литров на «сотню», учитывая, что мы передвигались в основном по безлимитным автобанам и узким петляющим дорожкам, да еще и в трафике.

И это всё?

Обновленный GLC обзавелся и продвинутой вспомогательной электроникой. Например, машина получила адаптивный круиз, который способен считывать дорожные знаки и подстраиваться под соответствующие ограничения скорости, а также благодаря данным с навигационной системы самостоятельно снижать скорость перед поворотами. Последнее, правда, пока работает не очень: электроника то не видит поворотов, то тормозит слишком поздно, то вообще отказывается это делать. В общем, не айс.

Кроме того, электроника вернет машину в свой ряд при опасном перестроении, будет практически полностью автономна в пробках, при помощи автоматического экстренного торможения попробует спасти вас в случае, если водитель не заметил встречное движение при повороте через встречную полосу, и постарается улучшить вам настроение за счет системы Energizing.

Она состоит из набора программ релаксации, совместима с носимыми устройствами Garmin и может самостоятельно выбрать нужный плейлист под ваше настроение, включить вентиляцию или массаж кресел или настроить климат-контроль.

Окей, когда в России?

Все обновленные GLC (кроме AMG-версий) будут предлагаться в фиксированных комплектациях — сборка машин начнется на подмосковном заводе Daimler. Продажи обычного кроссовера и его купе-варианта начнутся в июле-августе этого года, а живые автомобили доберутся до нас к зиме. «Заряженные» модификации можно будет заказать с конца лета.

Цены на кроссовер уже есть на сайте Мерседеса. Самый доступный GLC стоит 3 650 000 рублей — как за бензиновый «двухсотый», так и за вариант 220 d. «Трехсотые» стоят от 4 160 000 и 4 200 000 рублей (дизель и бензин соответственно), а Mercedes-AMG GLC 63 S — 7 770 000 рублей.

Технические характеристики Mercedes-Benz GLC 300

Бензин 2.0
Тип двигателяБезин I4
Рабочий объем1991 см³
Макс. мощность, л.с./об/мин249
Макс. момент, Нм/об/мин370/1800-4000
Тип приводаПолный
Трансмиссия9АКП
Передняя подвескаНезависимая, многорычажная, пружинная
Задняя подвескаНезависимая, многорычажная
ТормозаДисковые вентилируемые спереди и дисковые вентилируемые сзади
Габариты (ДхШхВ), мм4655х1890х1644
Колесная база, мм2873
Масса, кг1805
Макс. скорость, км/ч240
Разгон 0-100 км/ч, с6,2
Расход топлива (комб.), л/100 км7,4
Емкость топливного бака, л66
Объем багажного отделения, л550
Цена, рублейот 4 200 000

Mercedes-Benz GLC 300

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Как едет на пневме и система MBUX
Не нравится
Модные электронные помощники пока работают не так хорошо, как хотелось бы
Вердикт
Приятная и сбалансированная машина, которая стала технологичнее
icon engine
1991 см³, I4, 249 л.с., 370 Нм
icon transmission
9АКП
icon speed
0-100 км/ч — 6,2, 240 км/ч
icon weightkg
1805 кг
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