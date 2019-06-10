Лидер мнений

Так это та же самая машина!
А вот и нет. Изменения косметические, но они есть. Прежде всего поменялась решетка радиатора – большая ромбовидная, с тремя вариантами дизайна в зависимости от модификации.
Появились другие фары головного света: их размер уменьшился, а главная отличительная особенность теперь – полоски дневных ходовых огней, выполненные в форме «факела». Фары отныне всегда только светодиодные, при этом за доплату предлагается адаптивная матричная оптика.
Также поменялись задние фонари, появился новый задний бампер с хромированной «защитой» кузова снизу и иные патрубки выпускной системы. В общем, доработано было не так уж и много, но от обычного рестайлинга большего и не требуется.
Понятно, значит и в салоне все по-старому?
Интерьер осовременили и привели к общему знаменателю с остальными Мерседесами. Тут появился новый руль с сенсорными панелями с обратной связью – такой же, как, например, на Е- и S-Классе.
За ним – 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, а на центральной консоли – дисплей (7- или 10,25-дюймовый) мультимедийного комплекса MBUX.
Им можно управлять сразу четырьмя способами: с самого экрана, с помощью кнопок на руле и голосового управления, а также через новую сенсорную панель на центральной консоли, которая сменила старую шайбу, и при помощи жестов.
Как и в новом GLE, камера в потолочной консоли следит на жестами водителя или пассажира, отслеживая приближение руки к дисплею или сенсорной панели. В темное время суток машина даже сама включит освещение, если заметит, что водитель потянулся к пассажирскому сиденью, чтобы что-то там найти.
За короткое время теста разобраться, как именно работает эта система так и не получилось — мультимедийка никак не хотела откликаться на наши попытки заставить ее сделать хоть что-нибудь при помощи жестов. Так что придется пока поверить Мерседесу на слово. Хотя коллеги, поездившие на GLE, говорят, что это очень крутая штука.
Еще одной особенностью комплекса MBUX является навигация с дополненной реальностью. Вот это действительно чертовски удобно: когда ты подъезжаешь к нужному съезду или повороту, включается видеокамера в верхней части лобового стекла, показывая ситуацию перед машиной на центральном дисплее в реальном времени. На эту картинку накладывается необходимая навигационная информация, например, крупная стрелка, наглядно показывающая нужный маневр.
И если для европейцев это уже не в новинку, то у нас автомобили с MBUX пока такой функции не имели. Во всем виноваты особенности российского законодательства и проблемы с сертификацией. В Мерседесе обещают, что ситуация разрешится уже этим летом – тогда навигация с дополненной реальностью заработает и на наших машинах.
Неужели и доработки техники прошли «на минималках»?
Вот тут уже поинтереснее: все двигатели, кроме AMG-автомобилей, новые. GLC получил двухлитровые турбированные «четверки» M 264 (бензиновый) и OM 654 (дизельный), которые работают в паре с девятиступенчатым «автоматом» и полным приводом 4Matic.
Бензиновых версий две и обе теперь – гибриды. Двигатель дополнен 10-киловаттным (150 Нм) электромотором, который используется для рекуперации энергии при торможении, помогает при интенсивных разгонах и работает при помощи 48-вольтовой электросети. Базовый GLC 200 выдает 197 лошадиных сил (280 Нм), а модификация с индексом 300 – 249 сил и 370 Нм крутящего момента.
Дизели – 220 d и 300 d – выдают 194 (400 Нм) и 245 (500 Нм) лошадиных сил соответственно. Основная их доработка заключается в том, что их привели в соответствие с последними экологическими требованиями в Европе.
И как это все едет?
К сожалению, из-за недостатка времени, познакомиться удалось только с бензиновым Mercedes-Benz GLC 300. И первое впечатление — вау. Кроссовер, оснащенный пневматической подвеской Air Body Control, на автобане оказался безумно комфортным. Но стоило начаться поворотам, как оказалось, что до настоящего «вау» тут далековато. Комфорт превратился в вальяжность, коробка нагло отправилась на сиесту, крены стали слишком уж велики, а руль — излишне расслабленным. Настолько, что руление, чуть более активное, чем поворот в вялотекущей городской пробке, становилось совсем невеселым занятием.
Спасение от этой тоски — спортивный режим. Руля становится тяжелее, коробка начинает понимать что же от нее хотят и когда, а подвеска слегка зажимается. Она становится чувствительнее к неровностям, но оставаясь при этом достаточно комфортной для езды по городу даже с неважнецким покрытием.
Наверное, именно этот режим нужно было сделать базовым и «комфортным», поскольку следующий режим — Sport+ — кажется слишком хардкорным для обычного, не AMG, кроссовера. В нем звук мотора становится громче, машину начинает еще сильнее потряхивать на плохой дороге, а коробка театрально изображает разъяренного боксера, пытаясь пробить тебя под дых при каждой смене передачи.
Помимо пневматики, для обновленного GLC доступно обычное шасси с адаптивными амортизаторами и подвеска Dynamic Body Control, в которой в зависимости от дорожных условий и режима движения, амортизаторы настраиваются автоматически по отдельности для каждого колеса. Но, к сожалению, прокатиться на таких машинах не получилось — будет ждать полноценного теста в России.
Что касается 249-сильного мотора, то согласно официальным характеристикам, «сотню» автомобиль набирает за 6,2 секунды. И в это веришь на все сто процентов — двигатель отлично тянет в очень широком диапазоне оборотов и позволяет дать жару на скоростных магистралях.
В «Мерседесе» говорят, что двигатель стал на 15 процентов экономичнее. Поверим на слово: за тест средний расход топлива составил около 10 литров на «сотню», учитывая, что мы передвигались в основном по безлимитным автобанам и узким петляющим дорожкам, да еще и в трафике.
И это всё?
Обновленный GLC обзавелся и продвинутой вспомогательной электроникой. Например, машина получила адаптивный круиз, который способен считывать дорожные знаки и подстраиваться под соответствующие ограничения скорости, а также благодаря данным с навигационной системы самостоятельно снижать скорость перед поворотами. Последнее, правда, пока работает не очень: электроника то не видит поворотов, то тормозит слишком поздно, то вообще отказывается это делать. В общем, не айс.
Кроме того, электроника вернет машину в свой ряд при опасном перестроении, будет практически полностью автономна в пробках, при помощи автоматического экстренного торможения попробует спасти вас в случае, если водитель не заметил встречное движение при повороте через встречную полосу, и постарается улучшить вам настроение за счет системы Energizing.
Она состоит из набора программ релаксации, совместима с носимыми устройствами Garmin и может самостоятельно выбрать нужный плейлист под ваше настроение, включить вентиляцию или массаж кресел или настроить климат-контроль.
Окей, когда в России?
Все обновленные GLC (кроме AMG-версий) будут предлагаться в фиксированных комплектациях — сборка машин начнется на подмосковном заводе Daimler. Продажи обычного кроссовера и его купе-варианта начнутся в июле-августе этого года, а живые автомобили доберутся до нас к зиме. «Заряженные» модификации можно будет заказать с конца лета.
Цены на кроссовер уже есть на сайте Мерседеса. Самый доступный GLC стоит 3 650 000 рублей — как за бензиновый «двухсотый», так и за вариант 220 d. «Трехсотые» стоят от 4 160 000 и 4 200 000 рублей (дизель и бензин соответственно), а Mercedes-AMG GLC 63 S — 7 770 000 рублей.
Технические характеристики Mercedes-Benz GLC 300
|Бензин 2.0
|Тип двигателя
|Безин I4
|Рабочий объем
|1991 см³
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|249
|Макс. момент, Нм/об/мин
|370/1800-4000
|Тип привода
|Полный
|Трансмиссия
|9АКП
|Передняя подвеска
|Независимая, многорычажная, пружинная
|Задняя подвеска
|Независимая, многорычажная
|Тормоза
|Дисковые вентилируемые спереди и дисковые вентилируемые сзади
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4655х1890х1644
|Колесная база, мм
|2873
|Масса, кг
|1805
|Макс. скорость, км/ч
|240
|Разгон 0-100 км/ч, с
|6,2
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|7,4
|Емкость топливного бака, л
|66
|Объем багажного отделения, л
|550
|Цена, рублей
|от 4 200 000