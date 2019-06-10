Лидер мнений

Понятно, значит и в салоне все по-старому?

Интерьер осовременили и привели к общему знаменателю с остальными Мерседесами. Тут появился новый руль с сенсорными панелями с обратной связью – такой же, как, например, на Е- и S-Классе.

За ним – 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, а на центральной консоли – дисплей (7- или 10,25-дюймовый) мультимедийного комплекса MBUX.

Им можно управлять сразу четырьмя способами: с самого экрана, с помощью кнопок на руле и голосового управления, а также через новую сенсорную панель на центральной консоли, которая сменила старую шайбу, и при помощи жестов.

Как и в новом GLE, камера в потолочной консоли следит на жестами водителя или пассажира, отслеживая приближение руки к дисплею или сенсорной панели. В темное время суток машина даже сама включит освещение, если заметит, что водитель потянулся к пассажирскому сиденью, чтобы что-то там найти.