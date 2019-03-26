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9:39

Пятиминутка

Первая (и очень короткая) встреча с обновленным кроссовером Suzuki Vitara

Ефим Репин
«Витара» — знаковое имя. Говоря Suzuki, мы наверняка вспомним именно этот внедорожник: все-таки три поколения и почти четверть века, как автомобиль с нами. Последняя инкарнация модели появилась на российском рынке в 2015 году, а теперь до нас добралась обновленная модификация. К сожалению, знакомство оказалось предельно сжатым, но, с другой стороны, и количество изменений, произошедших с машиной, нельзя назвать серьезным.

Похоже, что внешне он вообще не изменился?

Не совсем так. Хотя реальные изменения с ходу не сможет заметить и владелец дорестайлинговой «Витары». Итак, загибайте пальцы: после обновления вседорожник получил другую решетку радиатора с вертикальными, а не горизонтальными планками, появился новый передний бампер, где поменялся нижний воздухозаборник и секции противотуманных фар, а в заднем бампере изменилось расположение лампы заднего хода, которая переехала в центр его нижней части.

Модель 2015 года
Обновленная Vitara

Также у модели изменился дизайн 17-дюймовых легкосплавных колесных дисков, а оснащение всех комплектаций отныне входят светодиодные задние фонари. Ах да, еще добавились две новые расцветки — ярко-оранжевый и серой-голубой металлик, для которых можно выбрать еще и контрастное оформление крыши.

В салоне тоже все по-прежнему?

Увидеть все изменения в интерьере Витары смогут только владельцы автомобилей в двух старших комплектациях из трех, тогда как у покупателей кроссоверов в базовой версии салон будет прежним.

Что они теряют? Новую приборную панель с цветным экранчиком вместо монохромного, иной дизайн часов на передней панели, большой передний центральный подлокотник и другой дизайн декоративных вставок. Зато у всех автомобилей изменится материал отделки передней панели на более мягкий и качественный, хотя и на обновленных машинах он не очень дорогой, мягко говоря.

Не густо. А что по технике?

Увы, ничего не поменялось — ни в плане подвески, ни в плане гаммы силовых установок. Это по-прежнему автомобиль на шасси Suzuki SX4 с полным приводом (или передним на версиях попроще) с электронно-управляемой многодисковой муфтой и имитацией блокировки «центра». На российском рынке кроссовер по-прежнему доступен с атмосферным мотором 1.6 (117 сил и 156 Нм момента) и турбомотором 1.4 (140 сил и 220 Нм), каждый из которых можно заказать с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

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В кроссовере высокая посадка, крупные зеркала, легкий руль и острые реакции на газ. С базовым мотором «Витара» разгоняется мучительно — чтобы набрать «сотню», нужно 13 секунд слушать надрывную композицию обиженного мотора, которому явно не нравятся все эти издевательства. Толкаться по пробкам — самое то.

С турбированным двигателем ехать становится чуточку веселее, но не намного. Подвеска обеих машин плотная, и её сложно пробить, даже на приличной скорости наваливая по кочковатому полю с ямами и ухабами. В то же время, автомобиль с 1,4-литровым агрегатом показался жестче своего атмосферного собрата, в особенности при проезде лежачих полицейских.

До такой степени, что пассажиры на задних сиденьях жаловались на явный дискомфорт. При этом в компании заявляют, что никаких изменений не проводилось и оба кроссовера абсолютно одинаковые. В общем, придется попозже познакомиться с обновленной Витарой получше, чтобы разобраться в этой разнице самим.

А как дела с оснащением?

Систем предупреждения о сходе с полосы, распознавания дорожных знаков, мониторинга слепых зон, помощи при выезде с парковки задним ходом и предупреждения фронтальных столкновений… у нас не будет (при этом они есть у модели на европейском рынке в базовой комплектации).

Зато у нас в стандартное оснащение под названием GL входят передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, коленная подушка, кондиционер, аудиосистема с Bluetooth и USB, подогрев передних сидений, галогеновые фары и LED-фонари. Витары с таким набором оборудования бывают только переднеприводными и стоят от 1 179 000 рублей (еще 100 тысяч придется доплатить за автомат).

Вариант побогаче, GL+, обойдется минимум в 1 419 000 рублей за автомобиль с передним приводом и в 1 459 000 рублей за полноприводный вариант. В оснащение таких кроссоверов входит климат-контроль, задние электростеклоподъемники, мультимедийная система, камера заднего вида, круиз-контроль, а также такие неожиданные вещи, как подсветка бардачка, например.

Столько Витар было продано в прошлом году. Общий объем продаж Suzuki за 2018 год — почти 6,2 тысячи машин

Топовая комплектация GLX получит передний и задний парктроник, навигацию, бесключевой доступ, датчики света и дождя, светодиодные фары и 17-дюймовые легкосплавные колеса. Такой кроссовер стоит от 1 609 000 рублей за моноприводную машину. Полноприводная топовая «Витара» с мотором 1.6 оценивается в 1 649 000 рублей, а самый навороченный вариант с турбоагрегатом 1.4 будет стоить 1 709 00 рублей.

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В ценовую вилку от миллиона с небольшим и до 1,7 миллиона попадают Kia Soul (правда, он у нас только переднеприводный), 150-сильный полноприводный Mitsubishi ASX, обновленный Ford EcoSport и даже Skoda Kodiaq, правда, в не самых богатых комплектациях. Они — серьезные игроки, но у «Витары», по крайней мере при первом знакомстве, нет ни одной «киллерфичи», чтобы сделать выбор именно в пользу этой модели.

Suzuki Vitara

Нравится
Подвеска, которую сложно пробить
Не нравится
Посредственная динамика, «жесткий» салон
Вердикт
Автомобиль без ярких жирных плюсов, но со своим обаянием
icon engine
1373 см³, L4, 140 л.с., 200 Нм
icon transmission
АКП-6
icon speed
0–100 км/ч — 13 с, 180 км/ч
icon weightkg
1185 кг

Технические характеристики Suzuki Vitara

1.41.6
Тип двигателяБензиновый, с непосредственным впрыскомБензиновый, с распределенным впрыском
Рабочий объем, см³13731586
Макс. мощность, л.с./об/мин140 / 5500117 / 6000
Макс. момент, Нм/об/мин220/1500–4000151/4400
Тип приводапередний/полныйпередний/полный
Трансмиссия6АКП5МКП/6АКП
Передняя подвескаПружинная, McPhersonПружинная, McPherson
Задняя подвескаПружинная, торсионная балкаПружинная, торсионная балка
ТормозаПередние дисковые вентилируемые, задние дисковыеПередние дисковые вентилируемые, задние дисковые
Габариты (ДхШхВ), мм4175×1775×16104175×1775×1610
Колесная база, мм25002500
Объем багажника, л375–710375–710
Масса, кг1075–1185 в зависимости от модификации
Дорожный просвет, мм185185
Разгон 0–100 км/ч, с.10,213,0
Макс. скорость, км/ч200180
Расход топлива (комб.), л/100 км6,26,3
Цена в Россииот 1 609 000от 1 179 000
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