Пятиминутка

Похоже, что внешне он вообще не изменился?
Не совсем так. Хотя реальные изменения с ходу не сможет заметить и владелец дорестайлинговой «Витары». Итак, загибайте пальцы: после обновления вседорожник получил другую решетку радиатора с вертикальными, а не горизонтальными планками, появился новый передний бампер, где поменялся нижний воздухозаборник и секции противотуманных фар, а в заднем бампере изменилось расположение лампы заднего хода, которая переехала в центр его нижней части.
Также у модели изменился дизайн 17-дюймовых легкосплавных колесных дисков, а оснащение всех комплектаций отныне входят светодиодные задние фонари. Ах да, еще добавились две новые расцветки — ярко-оранжевый и серой-голубой металлик, для которых можно выбрать еще и контрастное оформление крыши.
В салоне тоже все по-прежнему?
Увидеть все изменения в интерьере Витары смогут только владельцы автомобилей в двух старших комплектациях из трех, тогда как у покупателей кроссоверов в базовой версии салон будет прежним.
Что они теряют? Новую приборную панель с цветным экранчиком вместо монохромного, иной дизайн часов на передней панели, большой передний центральный подлокотник и другой дизайн декоративных вставок. Зато у всех автомобилей изменится материал отделки передней панели на более мягкий и качественный, хотя и на обновленных машинах он не очень дорогой, мягко говоря.
Не густо. А что по технике?
Увы, ничего не поменялось — ни в плане подвески, ни в плане гаммы силовых установок. Это по-прежнему автомобиль на шасси Suzuki SX4 с полным приводом (или передним на версиях попроще) с электронно-управляемой многодисковой муфтой и имитацией блокировки «центра». На российском рынке кроссовер по-прежнему доступен с атмосферным мотором 1.6 (117 сил и 156 Нм момента) и турбомотором 1.4 (140 сил и 220 Нм), каждый из которых можно заказать с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
В кроссовере высокая посадка, крупные зеркала, легкий руль и острые реакции на газ. С базовым мотором «Витара» разгоняется мучительно — чтобы набрать «сотню», нужно 13 секунд слушать надрывную композицию обиженного мотора, которому явно не нравятся все эти издевательства. Толкаться по пробкам — самое то.
С турбированным двигателем ехать становится чуточку веселее, но не намного. Подвеска обеих машин плотная, и её сложно пробить, даже на приличной скорости наваливая по кочковатому полю с ямами и ухабами. В то же время, автомобиль с 1,4-литровым агрегатом показался жестче своего атмосферного собрата, в особенности при проезде лежачих полицейских.
До такой степени, что пассажиры на задних сиденьях жаловались на явный дискомфорт. При этом в компании заявляют, что никаких изменений не проводилось и оба кроссовера абсолютно одинаковые. В общем, придется попозже познакомиться с обновленной Витарой получше, чтобы разобраться в этой разнице самим.
А как дела с оснащением?
Систем предупреждения о сходе с полосы, распознавания дорожных знаков, мониторинга слепых зон, помощи при выезде с парковки задним ходом и предупреждения фронтальных столкновений… у нас не будет (при этом они есть у модели на европейском рынке в базовой комплектации).
Зато у нас в стандартное оснащение под названием GL входят передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, коленная подушка, кондиционер, аудиосистема с Bluetooth и USB, подогрев передних сидений, галогеновые фары и LED-фонари. Витары с таким набором оборудования бывают только переднеприводными и стоят от 1 179 000 рублей (еще 100 тысяч придется доплатить за автомат).
Вариант побогаче, GL+, обойдется минимум в 1 419 000 рублей за автомобиль с передним приводом и в 1 459 000 рублей за полноприводный вариант. В оснащение таких кроссоверов входит климат-контроль, задние электростеклоподъемники, мультимедийная система, камера заднего вида, круиз-контроль, а также такие неожиданные вещи, как подсветка бардачка, например.
Топовая комплектация GLX получит передний и задний парктроник, навигацию, бесключевой доступ, датчики света и дождя, светодиодные фары и 17-дюймовые легкосплавные колеса. Такой кроссовер стоит от 1 609 000 рублей за моноприводную машину. Полноприводная топовая «Витара» с мотором 1.6 оценивается в 1 649 000 рублей, а самый навороченный вариант с турбоагрегатом 1.4 будет стоить 1 709 00 рублей.
В ценовую вилку от миллиона с небольшим и до 1,7 миллиона попадают Kia Soul (правда, он у нас только переднеприводный), 150-сильный полноприводный Mitsubishi ASX, обновленный Ford EcoSport и даже Skoda Kodiaq, правда, в не самых богатых комплектациях. Они — серьезные игроки, но у «Витары», по крайней мере при первом знакомстве, нет ни одной «киллерфичи», чтобы сделать выбор именно в пользу этой модели.
Suzuki Vitara
Технические характеристики Suzuki Vitara
|1.4
|1.6
|Тип двигателя
|Бензиновый, с непосредственным впрыском
|Бензиновый, с распределенным впрыском
|Рабочий объем, см³
|1373
|1586
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|140 / 5500
|117 / 6000
|Макс. момент, Нм/об/мин
|220/1500–4000
|151/4400
|Тип привода
|передний/полный
|передний/полный
|Трансмиссия
|6АКП
|5МКП/6АКП
|Передняя подвеска
|Пружинная, McPherson
|Пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|Пружинная, торсионная балка
|Пружинная, торсионная балка
|Тормоза
|Передние дисковые вентилируемые, задние дисковые
|Передние дисковые вентилируемые, задние дисковые
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4175×1775×1610
|4175×1775×1610
|Колесная база, мм
|2500
|2500
|Объем багажника, л
|375–710
|375–710
|Масса, кг
|1075–1185 в зависимости от модификации
|Дорожный просвет, мм
|185
|185
|Разгон 0–100 км/ч, с.
|10,2
|13,0
|Макс. скорость, км/ч
|200
|180
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|6,2
|6,3
|Цена в России
|от 1 609 000
|от 1 179 000