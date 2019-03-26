Пятиминутка

Также у модели изменился дизайн 17-дюймовых легкосплавных колесных дисков, а оснащение всех комплектаций отныне входят светодиодные задние фонари. Ах да, еще добавились две новые расцветки — ярко-оранжевый и серой-голубой металлик, для которых можно выбрать еще и контрастное оформление крыши.

В салоне тоже все по-прежнему?

Увидеть все изменения в интерьере Витары смогут только владельцы автомобилей в двух старших комплектациях из трех, тогда как у покупателей кроссоверов в базовой версии салон будет прежним.