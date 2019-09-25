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9:27

Тестируем Volvo XC90 на Кольском полуострове

Проверяем, на что способен шведский кроссовер на бездорожье за Полярным кругом

© Volvo
Ефим Репин
«Дороги? Там, куда мы едем, они не нужны» — эта знаменитая фраза Дока Брауна из фильма «Назад в будущее» как нельзя лучше описывает всё, что происходило с нами эти несколько дней. Холод, сырость, серость, дующий с Баренцева моря шквалистый ветер и полное отсутствие сотовой связи и ведущих сюда нормальных дорог, которые здесь в любом случае были бы лишними, потому что на десятки километров вокруг здесь нет ничего.

Колонна обновленных вседорожников Volvo XC90 выезжает из аэропорта Мурманска, направляясь в сторону норвежского Киркенеса. Сверху — тяжелое свинцовое небо, не обещающее путешественникам ничего хорошего, а под колесами автомобилей — на удивление прекрасный гладкий асфальт с разметкой, которой могут позавидовать и центральные проспекты столицы.

Обновленные кроссоверы девяностой серии показали еще в начале года. Помимо косметических изменений внешности (другие решетки радиатора, новые колесные диски да пара дополнительных цветов окраски кузова) и расширившегося списка вариантов отделки салона (например, появилась особая ткань из смеси натуральной шерсти), автомобили обзавелись системой рекуперации кинетической энергии при торможении — модификации Volvo XC90 с ней будут носить дополнительный индекс «B».

Звучит, возможно, для кого-то сложновато, но на самом деле ничего необычного здесь нет. Вседорожники стали так называемыми «мягкими гибридами», работающими на базе 48-вольтовой бортовой сети: в состав силовой установки с 235-сильным дизельным мотором добавился электродвигатель мощностью 14 лошадиных сил (40 Нм), который добавляет момента при интенсивном разгоне, придавая машине чуть больше прыти, а при торможении работает в режиме генератора, возвращая специальному аккумулятору, установленному под полом багажника, энергию.

Как говорят в компании Volvo, автомобили с индексом «B» стали на 15 процентов экономичнее и экологичнее XC90 без рекуперации. Клёво, конечно, снижение расходов, вредных выбросов и все такое прочее, но радоваться этому могут только европейцы. Нам вся эта электрификация и «мягкая» гибридизация не светит — на российском рынке все обновления модели сведутся к тем самым доработкам внешности и новым опциям. Грусть и печаль.

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Тоску усугубляет однообразный пейзаж за окном, моросящий дождь, туман и скорое приближение к местам, где во время Великой Отечественной войны фашистские войска вместе с горнострелковым корпусом «Норвегия» в ходе операции «Платинфукс» пытались прорваться к Мурманску. Они были остановлены советской армией осенью 1941 года в ходе тяжелых боев. Говорят, в этих местах до сих пор можно легко найти не только оружие и элементы обмундирования тех времен, но вещи пострашнее — огромные «лужи» стреляных гильз, оставшиеся в местах бывших огневых точек.

За воспоминаниями значимых моментов истории мы проезжаем пограничный КПП и поворачиваем в направлении полуострова Средний. Поверхностная проверка документов — и кроссоверы съезжают на разбитую грунтовку с ямами, величина которых порой достигает размеров самого Volvo XC90. Тут есть броды, острые камни, скалы, низкорослые деревца и мох — суровая северная природа. У нее есть своя притягательность и особая красота, которая завораживает.

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Но от присутствия человека никуда не деться даже за сотни километров от ближайшего крупнонаселенного города. Здесь можно встретить заброшенные военные казармы, какие-то ветхие небольшие домики и даже остатки непонятно как здесь оказавшейся палатки с надписью «Шаурма».

Наш Volvo XC90 с дизельным мотором мощностью 235 сил и пневматической подвеской был неплох на асфальте: мягко шел по прямой, но кренился и заваливался в поворотах, словно древние американские дредноуты с прожорливыми «восьмерками», не особо радуя обратной связью на руле.

На разбитой дороге стало даже менее радужно. Внедорожный режим управляющей электроники, который настойчиво советовали нам включать местные гиды и инструкторы, с одной стороны увеличивал дорожный просвет (правда, на скромные 32 миллиметра — до 267 миллиметров), но с другой приводил к постоянным пробоям, ударам и «замыканиям» на отбой. Какое-то время терпим, а потом переключаемся в «комфортный» режим, который хоть как-то давал подвеске нормально отрабатывать крупные неровности.

Обычный пружинный вариант на той же дороге не допускал серьезных пробоев — на таком автомобиле ехать гораздо комфортнее. С энергоемкостью у подобного кроссовера не было никаких проблем.

Двигатель — хорош. Куча тяги и экономичность — сочетание что надо. Очень жаль, на самом деле, что Volvo намерена постепенно выводить агрегаты на «тяжелом топливе» из линейки, оставляя только бензиновые и гибридные силовые установки.

Помимо 235-сильного дизеля, у Volvo XC90 на российском рынке есть еще два двухлитровых бензиновых мотора, выдающих 249 и 320 лошадиных сил, а также гибридный 407-сильный вариант. Топовый «неэлектрифицированный» вариант вседорожника хорошо тянет во всем диапазоне оборотов, и с ним гораздо спокойнее чувствуешь себя на трассе при обгонах, но экономичность — не про него. Расход этого агрегата может легко доходить до 15 литров на «сотню», даже если не «вжаривать» на все деньги.

В общем, Volvo XC90 — по-прежнему один из лучших кроссоверов в своем классе. Он тих и комфортен в городе, у него шикарный интерьер, удобная мультимедийка (хотя с этим многие не согласятся), и он, как выяснилось, может довезти туда, где закачивается и цивилизация, и граница России.

Но соваться в такие места на автомобиле за четыре-пять миллионов рублей все-таки немножко неуютно. Поэтому пусть уж лучше туда, где не нужны дороги, интернет и сотовая связь, ездят КАМАЗы, УАЗики или суровые тру-внедорожники вроде «Дефендера». А шведским кроссоверам оставьте то в чем они действительно хороши — ездить по городам, трассам и до собственной фазенды где-нибудь на Новой Риге.

Volvo XC90 D5

Нравится
Ездить на нем по городу в тишине и покое
Не нравится
Думать о стоимости ремонта после вылазки на бездорожье
Вердикт
Крошечное обновление не сделало кроссовер ни лучше, ни хуже. И это даже хорошо
icon engine
1969 см³, L4, 235 л.с., 480 Нм
icon transmission
АКП-8
icon speed
0–100 км/ч — 7,6 с, 220 км/ч
icon weightkg
2004 кг

Технические характеристики Volvo XC90 D5

Дизель 2.0
Тип двигателядизельный, L4 турбо
Рабочий объем, см³1969
Макс. мощность, л.с./об/мин235/4000
Макс. момент, Нм/об/мин480/1750–2250
Тип приводаполный
Коробка передачавтоматическая, 8-ступенчатая
Передняя подвескаНезависимая, пружинная, многорычажная
Задняя подвескаНезависимая, пружинная, многорычажная
Габариты (ДхШхВ), мм4950х2008х1775
Колесная база, мм2984
Снаряженная масса, кг2004
Объем багажника, л368
Разгон 0–100 км/ч, с7,6
Макс. скорость, км/ч220
Расход топлива (комб.), л/100 км7,7
Объем топливного бака, л71
Цена, руб.от 4 379 000