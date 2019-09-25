Тестируем Volvo XC90 на Кольском полуострове

Колонна обновленных вседорожников Volvo XC90 выезжает из аэропорта Мурманска, направляясь в сторону норвежского Киркенеса. Сверху — тяжелое свинцовое небо, не обещающее путешественникам ничего хорошего, а под колесами автомобилей — на удивление прекрасный гладкий асфальт с разметкой, которой могут позавидовать и центральные проспекты столицы.
Обновленные кроссоверы девяностой серии показали еще в начале года. Помимо косметических изменений внешности (другие решетки радиатора, новые колесные диски да пара дополнительных цветов окраски кузова) и расширившегося списка вариантов отделки салона (например, появилась особая ткань из смеси натуральной шерсти), автомобили обзавелись системой рекуперации кинетической энергии при торможении — модификации Volvo XC90 с ней будут носить дополнительный индекс «B».
Звучит, возможно, для кого-то сложновато, но на самом деле ничего необычного здесь нет. Вседорожники стали так называемыми «мягкими гибридами», работающими на базе 48-вольтовой бортовой сети: в состав силовой установки с 235-сильным дизельным мотором добавился электродвигатель мощностью 14 лошадиных сил (40 Нм), который добавляет момента при интенсивном разгоне, придавая машине чуть больше прыти, а при торможении работает в режиме генератора, возвращая специальному аккумулятору, установленному под полом багажника, энергию.
Как говорят в компании Volvo, автомобили с индексом «B» стали на 15 процентов экономичнее и экологичнее XC90 без рекуперации. Клёво, конечно, снижение расходов, вредных выбросов и все такое прочее, но радоваться этому могут только европейцы. Нам вся эта электрификация и «мягкая» гибридизация не светит — на российском рынке все обновления модели сведутся к тем самым доработкам внешности и новым опциям. Грусть и печаль.
Тоску усугубляет однообразный пейзаж за окном, моросящий дождь, туман и скорое приближение к местам, где во время Великой Отечественной войны фашистские войска вместе с горнострелковым корпусом «Норвегия» в ходе операции «Платинфукс» пытались прорваться к Мурманску. Они были остановлены советской армией осенью 1941 года в ходе тяжелых боев. Говорят, в этих местах до сих пор можно легко найти не только оружие и элементы обмундирования тех времен, но вещи пострашнее — огромные «лужи» стреляных гильз, оставшиеся в местах бывших огневых точек.
За воспоминаниями значимых моментов истории мы проезжаем пограничный КПП и поворачиваем в направлении полуострова Средний. Поверхностная проверка документов — и кроссоверы съезжают на разбитую грунтовку с ямами, величина которых порой достигает размеров самого Volvo XC90. Тут есть броды, острые камни, скалы, низкорослые деревца и мох — суровая северная природа. У нее есть своя притягательность и особая красота, которая завораживает.
Но от присутствия человека никуда не деться даже за сотни километров от ближайшего крупнонаселенного города. Здесь можно встретить заброшенные военные казармы, какие-то ветхие небольшие домики и даже остатки непонятно как здесь оказавшейся палатки с надписью «Шаурма».
Наш Volvo XC90 с дизельным мотором мощностью 235 сил и пневматической подвеской был неплох на асфальте: мягко шел по прямой, но кренился и заваливался в поворотах, словно древние американские дредноуты с прожорливыми «восьмерками», не особо радуя обратной связью на руле.
На разбитой дороге стало даже менее радужно. Внедорожный режим управляющей электроники, который настойчиво советовали нам включать местные гиды и инструкторы, с одной стороны увеличивал дорожный просвет (правда, на скромные 32 миллиметра — до 267 миллиметров), но с другой приводил к постоянным пробоям, ударам и «замыканиям» на отбой. Какое-то время терпим, а потом переключаемся в «комфортный» режим, который хоть как-то давал подвеске нормально отрабатывать крупные неровности.
Обычный пружинный вариант на той же дороге не допускал серьезных пробоев — на таком автомобиле ехать гораздо комфортнее. С энергоемкостью у подобного кроссовера не было никаких проблем.
Двигатель — хорош. Куча тяги и экономичность — сочетание что надо. Очень жаль, на самом деле, что Volvo намерена постепенно выводить агрегаты на «тяжелом топливе» из линейки, оставляя только бензиновые и гибридные силовые установки.
Помимо 235-сильного дизеля, у Volvo XC90 на российском рынке есть еще два двухлитровых бензиновых мотора, выдающих 249 и 320 лошадиных сил, а также гибридный 407-сильный вариант. Топовый «неэлектрифицированный» вариант вседорожника хорошо тянет во всем диапазоне оборотов, и с ним гораздо спокойнее чувствуешь себя на трассе при обгонах, но экономичность — не про него. Расход этого агрегата может легко доходить до 15 литров на «сотню», даже если не «вжаривать» на все деньги.
В общем, Volvo XC90 — по-прежнему один из лучших кроссоверов в своем классе. Он тих и комфортен в городе, у него шикарный интерьер, удобная мультимедийка (хотя с этим многие не согласятся), и он, как выяснилось, может довезти туда, где закачивается и цивилизация, и граница России.
Но соваться в такие места на автомобиле за четыре-пять миллионов рублей все-таки немножко неуютно. Поэтому пусть уж лучше туда, где не нужны дороги, интернет и сотовая связь, ездят КАМАЗы, УАЗики или суровые тру-внедорожники вроде «Дефендера». А шведским кроссоверам оставьте то в чем они действительно хороши — ездить по городам, трассам и до собственной фазенды где-нибудь на Новой Риге.
Volvo XC90 D5
Технические характеристики Volvo XC90 D5
|Дизель 2.0
|Тип двигателя
|дизельный, L4 турбо
|Рабочий объем, см³
|1969
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|235/4000
|Макс. момент, Нм/об/мин
|480/1750–2250
|Тип привода
|полный
|Коробка передач
|автоматическая, 8-ступенчатая
|Передняя подвеска
|Независимая, пружинная, многорычажная
|Задняя подвеска
|Независимая, пружинная, многорычажная
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4950х2008х1775
|Колесная база, мм
|2984
|Снаряженная масса, кг
|2004
|Объем багажника, л
|368
|Разгон 0–100 км/ч, с
|7,6
|Макс. скорость, км/ч
|220
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|7,7
|Объем топливного бака, л
|71
|Цена, руб.
|от 4 379 000