Тестируем Volvo XC90 на Кольском полуострове

Звучит, возможно, для кого-то сложновато, но на самом деле ничего необычного здесь нет. Вседорожники стали так называемыми «мягкими гибридами», работающими на базе 48-вольтовой бортовой сети: в состав силовой установки с 235-сильным дизельным мотором добавился электродвигатель мощностью 14 лошадиных сил (40 Нм), который добавляет момента при интенсивном разгоне, придавая машине чуть больше прыти, а при торможении работает в режиме генератора, возвращая специальному аккумулятору, установленному под полом багажника, энергию.

Как говорят в компании Volvo, автомобили с индексом «B» стали на 15 процентов экономичнее и экологичнее XC90 без рекуперации. Клёво, конечно, снижение расходов, вредных выбросов и все такое прочее, но радоваться этому могут только европейцы. Нам вся эта электрификация и «мягкая» гибридизация не светит — на российском рынке все обновления модели сведутся к тем самым доработкам внешности и новым опциям. Грусть и печаль.