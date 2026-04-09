Обзор: чем китайский кроссовер Toyota RAV4 отличается от японского
Стоимость китайских «Рафиков» уже подсчитана продавцами-доставщиками и колеблется в районе 4,6 млн рублей за среднюю версию «под ключ» в Москве. Разброс цен, впрочем, велик: начальные варианты можно найти в диапазоне 3,8−4,1 млн рублей, но итоговая сумма сильно зависит от модификации, аппетитов конкретного поставщика и географии доставки.
Под капотом
Шестое поколение RAV4, как и предыдущее, базируется на модульной платформе TNGA-K. Как и положено у Toyota, это не революция, а эволюция: инженеры поработали над жёсткостью кузова, усилили подрамники и доработали элементы подвески, что в теории должно положительно сказываться на управляемости и плавности хода.
Однако самое заметное изменение скрыто под капотом. Глобальная версия RAV4 теперь предлагается исключительно с гибридными силовыми установками, это особая версия, разработанная для китайского рынка. В её основе лежит знакомый двухлитровый атмосферный двигатель M20A-FKS мощностью 152 лошадиные силы и крутящим моментом 188 Н·м, которому помогает электромотор с пиковой отдачей 112 лошадиных сил. Суммарная мощность системы, заявленная производителем, составляет 196 лошадиных сил.
Основная модификация из Китая, которую чаще всего предлагают доставщики, — это чисто бензиновая версия с классическим 2,0-литровым атмосферным двигателем без электрического «довеска», которая выпускается исключительно для китайского рынка. В документах будет указана мощность в 171 л.с. Также есть вариант заказать гибрид 2.5 (236 л.с.) — это топовая и самая мощная гибридная версия. Её также ввозят по параллельному импорту, и с мощностью в документах здесь разночтений нет — везде фигурирует 236 л.с.
Что дают
Внешне новый RAV4, безусловно, узнаваем, но воспринимается иначе, чем предшественник. Дизайнеры пошли по пути придания облику большей строгости и даже некоторой брутальности: появились чёткие горизонтальные линии, рубленые грани и вертикальная тема в оформлении передней части.
Китайская версия, которую поставляют в Россию, имеет собственные отличия в оформлении бамперов и светотехники, но по основным габаритам она идентична глобальной: длина составляет 4620 мм, ширина — 1855 мм, высота — 1680 мм, а размер колёсной базы остался прежним — 2690 мм.
Интерьер также переработан в духе времени: на передней панели теперь установлены два цифровых экрана — приборная панель диагональю до 12,3 дюйма и центральный дисплей мультимедийной системы, размер которого в зависимости от комплектации может достигать 15,6 дюйма в версиях для китайского рынка. Архитектура панели стала строже, материалы отделки изменились.
Что хвалят владельцы
Чтобы составить объективное представление о машине, имеет смысл обратиться к опыту первых владельцев, которые уже успели получить свои автомобили и поделиться впечатлениями на профильных форумах. Сразу оговоримся: отзывы носят частный характер, но в совокупности позволяют выявить определённые тенденции.
К безусловным плюсам нового RAV4, даже в китайской спецификации, традиционно относят его проверенную техническую начинку. Двухлитровый мотор и вариатор Aisin — пара, заслужившая репутацию надёжной и ресурсной, что для многих покупателей является первостепенным фактором.
Подвеска, по отзывам, осталась в меру упругой и комфортной, хорошо справляющейся с неровностями российских дорог. Отмечают и простор в салоне: места для пассажиров второго ряда стало чуть больше, а объём багажника сохранился на достойном уровне. Плюсом также считают экономичность у гибридов, которые в смешанном цикле укладываются в расход 5−6 литров на 100 километров.
Что критикуют
Однако есть и аспекты, которые вызывают у владельцев сдержанные замечания. В первую очередь речь идёт о качестве некоторых материалов отделки салона и сборки в целом. Владельцы обращают внимание на то, что пластик в китайской версии может восприниматься как более жёсткий и менее приятный на ощупь, чем в машинах предыдущего поколения японской сборки. Иногда упоминаются незначительные, но заметные глазу неравномерности зазоров между кузовными панелями.
Некоторые отмечают, что изображение с камер кругового обзора не отличается высокой чёткостью, особенно в условиях недостаточной освещённости. Кроме того, мультимедийная система в поставляемых к нам машинах не имеет русскоязычного интерфейса, что создаёт определённые неудобства при настройке и эксплуатации.
И наконец, звукоизоляция, традиционно не являвшаяся сильной стороной RAV4, по первым отзывам, осталась примерно на прежнем уровне, то есть не выдающемся, но и не критичном.
Резюме
Новый Toyota RAV4 — это, безусловно, современный автомобиль с проверенной и ресурсными силовыми установками, свежим дизайном и предсказуемо высокой остаточной стоимостью на вторичном рынке. Эти качества делают его серьёзным претендентом на кошелёк прагматичного покупателя, для которого важны надёжность и ликвидность. С другой стороны, цена в 4,6 миллиона рублей за версию китайской сборки с нюансами по качеству отделки и отсутствием русификации ставит потенциального владельца перед непростым выбором.
За сопоставимые деньги рынок предлагает широкий спектр альтернатив, включая хорошо оснащённые модели китайских брендов, которые могут предложить более богатое оснащение и премиальные материалы.
