На знакомых шинах, но с новым названием — по асфальту и грунтам Приэльбрусья

Впрочем, по поводу хороших это пока лишь гипотеза, которую предстоит проверить. А поводом для этого стало переименование в России продукции бренда Nordman в Ikon Character. К настоящему моменту завершено переиздание моделей шин Nokian и Nordman в рамках новой единой марки Ikon. Первые (экс-Nokian) теперь составляют премиальную линейку под названием Ikon Autograph, а вторые относятся к масс-маркету и отныне называются Ikon Character.

И это ещё не все метафорфозы нейминга, случившиеся с продукцией некогда финского завода. Вместо сухих индексов моделей, которые были у Нордмана (SZ2 и SX3 в легковой линейке) — теперь более понятные названия Ultra (скоростная модель) и Eco (в интерпретации не нуждается). Да и само слово Nordman ввиду своей семантики у многих пользователей раньше ассоциировалось исключительно с зимними шинами, хотя у бренда была и летняя линейка. Теперь это не Nordman, а Ikon Character — по-прежнему с зимними и летними моделями в ассортименте.