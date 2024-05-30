Новый Haval H3: брутальный и музыкальный

Этот кроссовер займет место между Jolion и Dargo. Что скрывается за его воинственной внешностью?

Круглые фары, прямые линии, тупые углы — классика внедорожного дизайна. Так можно описать многие культовые внедорожники, будь то Wrangler, G-Class, Defender или Jimny. Производители кроссоверов тоже эксплуатируют угловатый дизайн, чтобы вдохнуть в дачно-городские модели немного модной сегодня брутальности. В Haval такое успешно провернули ещё с Dargo — тогда это ещё даже не стало мейнстримом. А теперь у марки появился угловатый H3, который по размерам, цене и технике встал в модельном ряду аккурат между Jolion и Dargo.