Видео: гибрид и новое лицо — красавица или дурнушка?

Новая Toyota CamryВидео: гибрид и новое лицо — красавица или дурнушка?
Выяснить это можно было на Пекинском международном автосалоне, где представили новую Toyota Camry 25-го модельного года. А тут всё неоднозначно: например, под капотом помолодевшей Camry предусмотрена только гибридная силовая установка с передним приводом. И пускай это версия для китайского рынка, в Россию в перспективе могут просочиться именно такие автомобили. При этом для США японцы всё-таки предусмотрели и другие моторы с опциональным полным приводом. Но самое главное — новая Camry изменилась и внутри, и снаружи. Посмотрите на это сами:
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