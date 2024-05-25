Видео: гибрид и новое лицо — красавица или дурнушка?

Кстати, о Тойотах! На Моторе можно почитать и про самый дорогой автомобиль Японии — историю Toyota 2000GT. По сути это первый японский суперкар, который сейчас стоит миллионы долларов. Все удивительные факты об этой машине читайте по этой ссылке.

А здесь мы рассказывали о Toyota Tacoma нового поколения, с гибридной установкой и версией для бездорожья. В общем, читайте здесь всё о пикапе четвертого поколения, который перебрался на платформу Land Cruiser 300.