8:30

Видео: новый самосвал-рекордсмен из России

16-колесный царь-КамАЗ 2021 года — самый крутой грузовик страны!

Редакция «Мотора»
Вы можете себе представить, что этот пятиосный красавец-самосвал может увезти на себе целый Boeing-737? А он может! Если, конечно, тушку лайнера получится аккуратно разместить в кузове. Грузоподъемность КАМАЗ-65805 «Атлант» доходит до 75 тонн! Вполне себе вызов самому БелАЗу.

Еще у «Атланта» 500-сильный двигатель, колесная формула 10х6, гидропневматическая подвеска трех задних мостов с системой компенсации крена, а скоро он и вовсе поедет на автопилоте… Еще больше подробностей из личного дела самого дорогого и большого российского самосвала в нашем новом видео.

Кстати, это уже не первый ролик об интересных КамАЗах на Моторе. До этого мы показывали концептуальный беспилотник КамАЗ-1221 ШАТЛ, а еще раньше — невероятный 8-колесный монстр «Арктика». Это арктический вездеход с шинами низкого давления (они одни в сумме весят три тонны!), шарнирно-сочлененной рамой и 450-сильным двигателем, который заведется даже при минус 60 градусах за бортом. А еще у «Арктики» есть современная мультимедиа с доступом в интернет и камерой для видеосвязи. В общем, есть на что посмотреть.