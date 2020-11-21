16-колесный царь-КамАЗ 2021 года — самый крутой грузовик страны!

Кстати, это уже не первый ролик об интересных КамАЗах на Моторе. До этого мы показывали концептуальный беспилотник КамАЗ-1221 ШАТЛ, а еще раньше — невероятный 8-колесный монстр «Арктика». Это арктический вездеход с шинами низкого давления (они одни в сумме весят три тонны!), шарнирно-сочлененной рамой и 450-сильным двигателем, который заведется даже при минус 60 градусах за бортом. А еще у «Арктики» есть современная мультимедиа с доступом в интернет и камерой для видеосвязи. В общем, есть на что посмотреть.