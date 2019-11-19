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8:30

Тест: угадай, где Skoda

Угадываем, какой из автомобилей действительно выпустила Skoda

© компаний производителей
Анастасия Дубина
Фанаты чешской марки уважают ее за практичность, остальные ругают за отсутствие креатива и за слишком похожие друг на друга модели. Волна критики не обошла стороной и новое поколение Octavia — радость от того, что пропала «четырехглазая» оптика, сменилась недовольством из-за напоминающего Superb дизайна. Да, модели решены в общей стилистике. Зато Шкоду можно узнать, кажется, с километра, да и спутать ни с чем нельзя. Или все-таки можно? Давайте проверим, сможете ли вы опознать модели Skoda и отличить их от конкурентов?

Прошли тест на «отлично» и думаете, что он был слишком легкий? Тогда попробуйте найти советские модели среди иностранных «клонов», отличить модели Audi друг от друга по фотографиям деталей и опознать автомобили без кузовных панелей!