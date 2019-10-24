Все о новом Volkswagen Golf

Что до упомянутой аэродинамики, то, как уверяют в компании, каждая деталь кузова была перепрофилирована, а ее форма — уточнена. В результате инженерам удалось добиться снижения коэффициента аэродинамического сопротивления на сотые доли, до 0,275.

Седьмой Golf стал первым Фольксвагеном на модульной платформе MQB. В основе восьмого — эволюция той же архитектуры. В длину автомобиль достигает 4 284 миллиметров, в ширину — 1789 миллиметров, в высоту — 1456 миллиметров, а колесная база равна 2636 миллиметрам. Для сравнения, при равной базе он на 26 миллиметров длиннее, на один миллиметр шире и 36 миллиметров ниже модели предыдущего поколения. Что касается веса, то, в зависимости от модификации, восьмой Golf на 35–70 килограммов легче предшественника.

Эпоха цифровизации

Если изменения в дизайне экстерьера Golf восьмого поколения можно назвать эволюционными, то в салоне автомобиля произошла настоящая революция. Во-первых, физические кнопки остались лишь на руле, и еще пара — на центральном тоннеле. В остальном же управление практически всеми функциями автомобиля, даже панорамным люком, осуществляется с помощью сенсоров.

Во-вторых, появилась внушительных размеров изогнутая панель, которая образует «цифровое рабочее место», как его называют в компании. В едином корпусе объединены 10,25-дюймовый экран с виртуальными шкалами приборов и дисплей мультимедийной системы, диагональ которого, в зависимости от комплектации, составляет от 8,25 до 10,25 дюйма. Кроме того, предусмотрен проекционный дисплей.