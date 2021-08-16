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Vision Gran Turismo
Новости
Lamborghini V12 Vision Gran Turismo превратили в деревянный электромобиль
Модель построил своими руками мастер для своего сына
9 марта, 17:13
Новый виртуальный гиперкар Jaguar: одно место и 1020 сил
Представлен электрокар для игры Gran Turismo 7
Genesis представил гоночный G70 и другие машины для игры Gran Turismo
В том числе флагманский Vision Gran Turismo
16 августа 2021, 11:37
Новости
Алексей Носаченко
16 декабря 2020, 9:44
Jaguar раскрыл дату дебюта виртуального суперкара Vision Gran Turismo
Премьера машины для гоночного симулятора Gran Turismo Sport состоится 16 декабря
25 октября 2019, 12:12
Jaguar представил свой первый виртуальный суперкар
Электрический Vision GT Coupé дебютирует в игре Gran Turismo Sport
9 октября 2017, 11:31
Виртуальному суперкару Peugeot добавили крыльев и лошадиных сил
Французы сделали новый прототип для симулятора Gran Turismo
Виртуальный спорткар Zagato посвятили создателю «Изетты»
Ателье показало тизер прототипа для Gran Turismo
11 сентября 2017, 12:32
Новости
Александр Мирошкин
25 декабря 2014, 13:26
Mazda посвятила виртуальный прототип победителю "24 часов Ле-Мана"
Концепт-кар Mazda для игры Gran Turismo 6 назвали LM55
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