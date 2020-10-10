На европейском рынке бронированная модификация Jeep Grand Cherokee почти неизвестна, но в Латинской Америке защищённый внедорожник весьма популярен. Как сообщает издание Motor Illustrated, Jeep выпустил 1000 бронированных Grand Cherokee с уровнем баллистической защиты IIIA в соответствии с американским стандартом Национального института юстиции США NIJ. Внедорожник способен выдержать попадание пяти пуль из пистолета калибра .44 Magnum со стволом длиной не менее 5,5 дюйма и пять пуль из 9-миллиметрового пистолета-пулемёта с длиной ствола не менее 9,5 дюймов.
Это относительно лёгкий уровень защиты, однако такое бронирование считается достаточным для предотвращения большинства нападений с огнестрельным оружием. Кузов Grand Cherokee усилен вставками из баллистической стали по периметру, моторный отсек и днище внедорожника защищены стальными пластинами от взрыва гранат, а стёкла заменены прозрачным многослойным поливинилом толщиной 19 миллиметров. Заодно Jeep получил усиленную подвеску и шины. Бронированный Jeep Grand Cherokee в Мексике стоит 1 850 900 песо — 6,7 миллиона рублей по нынешнему курсу.