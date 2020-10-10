На европейском рынке бронированная модификация Jeep Grand Cherokee почти неизвестна, но в Латинской Америке защищённый внедорожник весьма популярен. Как сообщает издание Motor Illustrated, Jeep выпустил 1000 бронированных Grand Cherokee с уровнем баллистической защиты IIIA в соответствии с американским стандартом Национального института юстиции США NIJ. Внедорожник способен выдержать попадание пяти пуль из пистолета калибра .44 Magnum со стволом длиной не менее 5,5 дюйма и пять пуль из 9-миллиметрового пистолета-пулемёта с длиной ствола не менее 9,5 дюймов.