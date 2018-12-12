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15:51

Послушайте, как звучит редчайший Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II

Запись сделана во время практических занятий школы спортивного вождения Scuderia Hanseat

На YouTube-канале Automotive Mike опубликована запись с практических занятий школы спортивного вождения Scuderia Hanseat, которые проводятся на Нюрбургринге. На видео можно увидеть как в боевом режиме трассу проходит редчайший спорткар 90-х — Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II.

Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 дебютировал на автосалоне в Женеве весной 1989 года как прямой конкурент BMW M3 Sport Evolution. От обычного 190-го Evo I отличался расширенные колесными арками и небольшие спойлером. Для омологации гоночной машины в соответствии с правилами DTM было выпущено 502 дорожных экземпляра. Седан оснащался мотором 2.5 мощностью 205 лошадиных сил (с пакетом увеличения мощности PowerPack отдача составляла 235 сил), регулируемой из салона подвеской и усиленными тормозами.

Видео: Automotive Mike

190 E 2.5-16 Evolution II 1990 года уже в базе получил набор PowerPack, новый аэродинамический обвес работы профессора Ричарда Эпплера, массивное заднее антикрыло с возможностью регулировки и уникальные 17-дюймовые колеса. Коэффициент лобового сопротивления седана составлял 0,29 — сегодня таким показателем может «похвастаться» Bentley Continental GT. Тираж второй «эволюции» составил те же 502 экземпляра, а цена на момент выхода — 136 720 немецких марок (69 900 евро или 5,3 миллиона рублей по текущему курсу).

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