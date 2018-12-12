Послушайте, как звучит редчайший Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II

190 E 2.5-16 Evolution II 1990 года уже в базе получил набор PowerPack, новый аэродинамический обвес работы профессора Ричарда Эпплера, массивное заднее антикрыло с возможностью регулировки и уникальные 17-дюймовые колеса. Коэффициент лобового сопротивления седана составлял 0,29 — сегодня таким показателем может «похвастаться» Bentley Continental GT. Тираж второй «эволюции» составил те же 502 экземпляра, а цена на момент выхода — 136 720 немецких марок (69 900 евро или 5,3 миллиона рублей по текущему курсу).