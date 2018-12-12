Послушайте, как звучит редчайший Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II

Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 дебютировал на автосалоне в Женеве весной 1989 года как прямой конкурент BMW M3 Sport Evolution. От обычного 190-го Evo I отличался расширенные колесными арками и небольшие спойлером. Для омологации гоночной машины в соответствии с правилами DTM было выпущено 502 дорожных экземпляра. Седан оснащался мотором 2.5 мощностью 205 лошадиных сил (с пакетом увеличения мощности PowerPack отдача составляла 235 сил), регулируемой из салона подвеской и усиленными тормозами.
Видео: Automotive Mike
190 E 2.5-16 Evolution II 1990 года уже в базе получил набор PowerPack, новый аэродинамический обвес работы профессора Ричарда Эпплера, массивное заднее антикрыло с возможностью регулировки и уникальные 17-дюймовые колеса. Коэффициент лобового сопротивления седана составлял 0,29 — сегодня таким показателем может «похвастаться» Bentley Continental GT. Тираж второй «эволюции» составил те же 502 экземпляра, а цена на момент выхода — 136 720 немецких марок (69 900 евро или 5,3 миллиона рублей по текущему курсу).