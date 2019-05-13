В честь 100-летнего юбилея Citroen построил ультракомфортный беспилотник

В Citroen 19_19 Concept дизайнерам удалось объединить элементы из авиации с современными трендами организации жилого пространства. Пассажирский отсек беспилотника представляет собой «парящую» между колесами «жилую комнату», установленную на эволюционной версии подвески с «прогрессивными гидравлическими подушками» (Progressive Hydraulic Cushions) и адаптивным контролем жесткости.
30-дюймовые колеса прототипа разработаны совместно с Goodyear и обуты в покрышки размерности 255/30. Последние интегрированы в конструкцию обода, дизайн которого напоминает зубцы шестерни. Ступицы колес фиксированные, поэтому нанесенные на них логотип всегда остается в горизонтальном положении, усиливая эффект парения над дорогой.
Citroen 19_19 Concept оснащен светодиодной оптикой с рисунком ходовых огней в виде фирменных шевронов, двумя лазерными дальномерами на крыше, напоминающими двойной горизонтальный стабилизатор самолета, а также световой системой оповещения о работе различных технических узлов при движении в полностью автономном режиме. Кроме того, прототип оборудован персональным помощником, работающим на базе искусственного интеллекта и предугадывающим желания пассажиров. Экранов и сенсорных панелей нет — вместо них используются проекционные дисплеи и система распознавания голоса.
Попасть в салон концепта можно через распашные двери. Внутри имеется четыре посадочных места: кресло водителя, шезлонг с электроприводом для переднего пассажира и диван для задних в стиле катеров Riva. Вместо подголовников, сидящим на втором ряду предлагается использоваться эластичные тросы, который одновременно фиксируют груз в багажнике. Система направленного звучания позволяет создать на заднем ряду отдельный звуковой кокон, а элементы кузова с микроперформацией — воспроизвести эффект тонированного стекла.
В движение Citroen 19_19 Concept приводят два электромотора суммарной мощностью 462 лошадиные силы и 800 Нм крутящего момента. Питает их тяговая батарея емкостью 100 киловатт-часов. По заверениям производителя, концепт может разгоняться до «сотни» за пять секунд, а его максимальная скорость составляет 200 километров в час. Запас хода без подзарядки — 800 километров по циклу WLTP. При этом беспилотник можно подпитать от скоростного терминала или беспроводной зарядки, интегрированной в дорожное полотно.