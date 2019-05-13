В честь 100-летнего юбилея Citroen построил ультракомфортный беспилотник

В движение Citroen 19_19 Concept приводят два электромотора суммарной мощностью 462 лошадиные силы и 800 Нм крутящего момента. Питает их тяговая батарея емкостью 100 киловатт-часов. По заверениям производителя, концепт может разгоняться до «сотни» за пять секунд, а его максимальная скорость составляет 200 километров в час. Запас хода без подзарядки — 800 километров по циклу WLTP. При этом беспилотник можно подпитать от скоростного терминала или беспроводной зарядки, интегрированной в дорожное полотно.