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16:57

Honda улучшила Civic Type R. С помощью больших подстаканников

Японская марка представила хэтчбек 2019 модельного года

Компания Honda представила Civic Type R 2019 модельного года для североамериканского рынка. Среди прочего, хот-хэтч получил обновленную мультимедийную систему с физическими кнопками и регулятором громкости, а также подстаканники увеличенного размера. Техническая начинка модели осталась без изменений.

В палитре цветов Honda Civic Type R появился новый оттенок серого под названием Sonic Gray Pearl. Обновленная «мультимедийка» предложила не только физические кнопки, но и поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Улучшилось распознание голосовых команд и качество соединения по Bluetooth. Кроме того, обновились кнопки на руле, рычаг электрического стояночного тормоза получил световой индикатор, а у блока климат-контроля появились физические регуляторы интенсивности обдува.

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Хот-хэтч по-прежнему оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 320 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента, шестиступенчатой «механикой», адаптивной подвеской и переключателем режимов движения. С места до 100 километров в час он разгоняется за 5,7 секунды. Его максимальная скорость составляет 272 километра в час.

В течение 2018 года Honda Civic Type R установил пять рекордов на известных европейских гоночных трассах. Хэтчбек быстрее всех проехал «Эшторил», «Сильверстоун», бельгийский трек «Спа-Франкоршам», а также французскую трассу «Маньи-Кур».

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