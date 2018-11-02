Honda улучшила Civic Type R. С помощью больших подстаканников

В палитре цветов Honda Civic Type R появился новый оттенок серого под названием Sonic Gray Pearl. Обновленная «мультимедийка» предложила не только физические кнопки, но и поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Улучшилось распознание голосовых команд и качество соединения по Bluetooth. Кроме того, обновились кнопки на руле, рычаг электрического стояночного тормоза получил световой индикатор, а у блока климат-контроля появились физические регуляторы интенсивности обдува.