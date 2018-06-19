Honda Civic Type R установил третий рекорд среди переднеприводников

Хот-хэтч Honda Civic Type R установил очередной рекорд. Модель показала лучшее время круга бельгийского трека Спа-Франкоршам среди переднеприводных автомобилей. Это стало третьим рекордом машины после победных заездов на французском Маньи-Кур и немецком Нюрбургринге.

За рулем хот-хэтча во время рекордного заезда по Спа-Франкоршам находился чемпион гонок на выносливость в классе LMP2 Бертран Багетт. Он смог проехать бельгийский трек за 2 минуты 53,72 секунды.

Абсолютным рекордом этого автодрома является время, показанное Льюисом Хэмилтоном на болиде Формулы-1 Mercedes – 1 минута 42,55 секунды. Среди серийных машин лучшими на Спа являются суперкары Radical и Koenigsegg One:1 – 2 минуты 16 секунд и 2 минуты 32 секунды соответственно.

В ближайшем будущем «Хонда» намерена также установить рекорды «Сильверстоуна», «Эшторила» и «Хунгароринга». Среди приглашенных пилотов окажутся Дженсон Баттон и Тьяго Монтейро.

Хэтчбек Civic Type R оснащается 320-сильным двухлитровым турбомотором и шестиступенчатой «механикой». «Сотню» автомобиль набирает за 5,7 секунды. Максимальная скорость – 272 секунды. Модель является является быстрейшей переднеприводной моделью «Северной петли» – 7 минут 43,8 секунды.