Хот-хэтч показал лучшее время круга трека Спа-Франкоршам

Пульс

Honda Civic Type R установил третий рекорд среди переднеприводников

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19 июня 2018

Хот-хэтч Honda Civic Type R установил очередной рекорд. Модель показала лучшее время круга бельгийского трека Спа-Франкоршам среди переднеприводных автомобилей. Это стало третьим рекордом машины после победных заездов на французском Маньи-Кур и немецком Нюрбургринге.

[Быстрейшие в «Аду»: самые свежие рекорды «Северной петли» Нюрбургринга](https://motor.ru/selector/fastests.htm)

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За рулем хот-хэтча во время рекордного заезда по Спа-Франкоршам находился чемпион гонок на выносливость в классе LMP2 Бертран Багетт. Он смог проехать бельгийский трек за 2 минуты 53,72 секунды.

Абсолютным рекордом этого автодрома является время, показанное Льюисом Хэмилтоном на болиде Формулы-1 Mercedes – 1 минута 42,55 секунды. Среди серийных машин лучшими на Спа являются суперкары Radical и Koenigsegg One:1 – 2 минуты 16 секунд и 2 минуты 32 секунды соответственно.

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В ближайшем будущем «Хонда» намерена также установить рекорды «Сильверстоуна», «Эшторила» и «Хунгароринга». Среди приглашенных пилотов окажутся Дженсон Баттон и Тьяго Монтейро.

Хэтчбек Civic Type R оснащается 320-сильным двухлитровым турбомотором и шестиступенчатой «механикой». «Сотню» автомобиль набирает за 5,7 секунды. Максимальная скорость – 272 секунды. Модель является является быстрейшей переднеприводной моделью «Северной петли» – 7 минут 43,8 секунды.

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