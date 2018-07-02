Honda Civic Type R стал самым быстрым переднеприводником Сильверстоуна

Трехкратный чемпион серии BTCC Мэтт Нил за рулем «заряженного» хэтчбека Honda Civic Type R установил новый рекорд трассы Сильверстоун для серийных переднеприводных автомобилей. Британскому гонщику удалось на 13 секунд улучшить время хот-хэтча предыдущего поколения, который в 2016 году проехал круг за 2 минуты 44,45 секунды.

Новый рекорд трассы, протяженность которой составляет 5,89 километра, составил 2 минуты 31,32 секунды. По словам Нила, благодаря продуманной аэродинамике и адаптивной подвеске преимущества новой машины были наиболее заметны при прохождении скоростных поворотов.

Honda Civic Type R оснащается 2,0-литровый «турбочетверкой», отдача которой составлет 320 лошадиных сил и 400 Нм момента. «Сотню» хот-хэтч набирает за 5,7 секунды.

Ранее Honda Civic Type R быстрее всех проехал бельгийский трек Спа-Франкоршам. За рулем хот-хэтча во время рекордного заезда находился чемпион гонок на выносливость в классе LMP2 Бертран Багетт.

Видео с YouTube-канала HondaVideo

Также модель стала быстрейшей на французском автодроме «Маньи-Кур», почти на пять секунд улучшив время машины предыдущего поколения и обогнав более мощный Ford Focus RS. Гонщик WTCC Эстебан Герьери проехал трассу за две минуты 1,5 секунды — хэтчбеку предыдущего поколения на это потребовалось две минуты 6,4 секунды.

В апреле прошлого года Civic Type R установил рекорд Нюрбургринга. Хот-хэтч проехал «Северную петлю» на семь секунд быстрее машины прошлого поколения — за 7 минут 43,8 секунды.