Bugatti поделилась фотографией нового гиперкара

La Voiture Noire является самым дорогим автомобилем Bugatti в мире – он стоит 11 миллионов евро. Столь высокая цена объясняется эксклюзивностью модели и тем, что каждая ее деталь изготавливается вручную.

Гиперкар оснащен восьмицилиндровым двигателем с четырьмя турбонагнетателями, а его мощность составляет 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. По неофициальным данным, на разгон от 0 до 100 километров в час La Voiture Noire требуется менее 2,4 секунды.