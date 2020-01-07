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15:15

Bugatti поделилась фотографией нового гиперкара

2020 год будет «годом Bugatti»

© instagram.com/bugatti
Лиза Будрина
Компания Bugatti опубликовала в Instagram снимок некой модели, накрытой чехлом. Комментарий к фотографии гласит, что «2020 год – это год Bugatti». Таким образом автопроизводитель намекнул на появление нового гиперкара.

До сих пор остается неизвестным, будет ли это принципиально новая модель или же очередная версия Chiron. Наиболее вероятный вариант – что под чехлом скрывается La Voiture Noire, ультрадорогой гиперкар, выпущенный в единственном экземпляре. Новинка дебютировала в Женеве в марте 2019 года, однако это был лишь прототип.

Bugatti La Voiture Noire

Можно предположить, что в 2020 году Bugatti продемонстрирует полноценный La Voiture Noire, который, прочем, невозможно будет купить. Дело в том, что еще весной неназваный коллекционер изъявил желание приобрести эксклюзивную машину. По слухам, это был экс-глава Volkswagen Фердинанд Пих.

La Voiture Noire является самым дорогим автомобилем Bugatti в мире – он стоит 11 миллионов евро. Столь высокая цена объясняется эксклюзивностью модели и тем, что каждая ее деталь изготавливается вручную.

Гиперкар оснащен восьмицилиндровым двигателем с четырьмя турбонагнетателями, а его мощность составляет 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. По неофициальным данным, на разгон от 0 до 100 километров в час La Voiture Noire требуется менее 2,4 секунды.

Источник: Instagram.com/bugatti