Bugatti поделилась фотографией нового гиперкара

До сих пор остается неизвестным, будет ли это принципиально новая модель или же очередная версия Chiron. Наиболее вероятный вариант – что под чехлом скрывается La Voiture Noire, ультрадорогой гиперкар, выпущенный в единственном экземпляре. Новинка дебютировала в Женеве в марте 2019 года, однако это был лишь прототип.
Можно предположить, что в 2020 году Bugatti продемонстрирует полноценный La Voiture Noire, который, прочем, невозможно будет купить. Дело в том, что еще весной неназваный коллекционер изъявил желание приобрести эксклюзивную машину. По слухам, это был экс-глава Volkswagen Фердинанд Пих.
La Voiture Noire является самым дорогим автомобилем Bugatti в мире – он стоит 11 миллионов евро. Столь высокая цена объясняется эксклюзивностью модели и тем, что каждая ее деталь изготавливается вручную.
Гиперкар оснащен восьмицилиндровым двигателем с четырьмя турбонагнетателями, а его мощность составляет 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. По неофициальным данным, на разгон от 0 до 100 километров в час La Voiture Noire требуется менее 2,4 секунды.