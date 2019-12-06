В Женеве покажут электрический суперкар-внедорожник

Сходство с Kangaroo есть и в конструкции, и в самой идее, которая роднит обе машины с французским Mega Track, но данные спецификации разнятся. Так, разгон с места до «сотни» у Kangaroo занимает 3,8 секунды; максимальная скорость — 250 километров в час; на одной зарядке он способен проехать до 450 километров. Гиперкросс оборудовали гидравлической подвеской с регулировкой дорожного просвета (120–260 миллиметров) и угла развала колес, а также подруливающими задними колесами и выдвижным сплиттером.