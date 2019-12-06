В Женеве покажут электрический суперкар-внедорожник

Имя нового шоу-кара отсылает к государственной программе «Видение Саудовской Аравии 2030». Она описывает шаги для постепенного уменьшения нефтезависимости страны, развития промышленности, туризма и усиления инвестиционной активности. Гипервседорожник — своего рода отражение этой радикальной трансформации, попытка воплотить современный облик страны в автомобиле. Простые и чистые линии напоминают пустынные пейзажи Саудовской Аравии, а цветовая схема — флаг страны.
Информации о машине практически нет. В ее основе лежит алюминиевая пространственная рама, кузовные панели изготовлены из углеволокна. Параметры силовой установки не раскрываются, но 2030 сильно похож на представленный в марте концепт Kangaroo, который оснастили двумя электромоторами (360 киловатт или 483 силы и 680 Нм момента) и батареей на 90 киловатт-часов. Без подзарядки 2030 способен проехать 365 километров и может двигаться со скоростью 200 километров в час по любой поверхности. Время разгона до «сотни» — 3,5 секунды.
Сходство с Kangaroo есть и в конструкции, и в самой идее, которая роднит обе машины с французским Mega Track, но данные спецификации разнятся. Так, разгон с места до «сотни» у Kangaroo занимает 3,8 секунды; максимальная скорость — 250 километров в час; на одной зарядке он способен проехать до 450 километров. Гиперкросс оборудовали гидравлической подвеской с регулировкой дорожного просвета (120–260 миллиметров) и угла развала колес, а также подруливающими задними колесами и выдвижным сплиттером.