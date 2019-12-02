Джеймс Бонд получит Aston Martin с пулеметами вместо фар

Уже потрепанный в ходе погони Aston Martin показали на восьмой секунде ролика: вместо фар у автомобиля торчат дула пулеметов. По всей видимости, это – одна из многочисленных доработок автомобиля агента 007. Известно, что в 25-м фильме у Бонда будет электрический Aston Martin Rapide E и классический Aston Martin V8 Vantage. Ожидается появление на экране DB5 и Valhalla.
Антигероям же достался Land Rover Defender нового поколения, причем в ходе съемок на внедорожнике были замечены номерные знаки, стилизованные под российские.
Некоторые подробности о сюжете уже имеются. В очередной части бондианы, снятой режиссером Кэри Фукунага, агент 007 отходит от дел и ведет спокойную жизнь на Ямайке. Там его и находят бывшие коллеги из ЦРУ и просят разыскать некого пропавшего ученого.
В новом фильме напарниками Дэниэла Крейга по съемочной площадке стали Кристоф Вальц, Леа Сейду, Рами Малек и Рэйф Файнс. В российском прокате картина появится 9 апреля 2020 года.