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17:16

Джеймс Бонд получит Aston Martin с пулеметами вместо фар

В 14-секундом ролике показали все то, за что мы любим франшизу об агенте 007

Лиза Будрина
В понедельник, 2 декабря, появился короткий тизер 25-й части бондианы, получившей название «Не время умирать». В ролике не обошлось без головокружительных трюков, погони, перестрелки и, конечно, автомобиля Джеймса Бонда от Aston Martin. Полноценный трейлер опубликуют в Сети 4 декабря.

Уже потрепанный в ходе погони Aston Martin показали на восьмой секунде ролика: вместо фар у автомобиля торчат дула пулеметов. По всей видимости, это – одна из многочисленных доработок автомобиля агента 007. Известно, что в 25-м фильме у Бонда будет электрический Aston Martin Rapide E и классический Aston Martin V8 Vantage. Ожидается появление на экране DB5 и Valhalla.

Антигероям же достался Land Rover Defender нового поколения, причем в ходе съемок на внедорожнике были замечены номерные знаки, стилизованные под российские.

Фотография Land Rover Defender со съемок в Италии

Некоторые подробности о сюжете уже имеются. В очередной части бондианы, снятой режиссером Кэри Фукунага, агент 007 отходит от дел и ведет спокойную жизнь на Ямайке. Там его и находят бывшие коллеги из ЦРУ и просят разыскать некого пропавшего ученого.

В новом фильме напарниками Дэниэла Крейга по съемочной площадке стали Кристоф Вальц, Леа Сейду, Рами Малек и Рэйф Файнс. В российском прокате картина появится 9 апреля 2020 года.