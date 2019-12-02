Джеймс Бонд получит Aston Martin с пулеметами вместо фар

Некоторые подробности о сюжете уже имеются. В очередной части бондианы, снятой режиссером Кэри Фукунага, агент 007 отходит от дел и ведет спокойную жизнь на Ямайке. Там его и находят бывшие коллеги из ЦРУ и просят разыскать некого пропавшего ученого.

В новом фильме напарниками Дэниэла Крейга по съемочной площадке стали Кристоф Вальц, Леа Сейду, Рами Малек и Рэйф Файнс. В российском прокате картина появится 9 апреля 2020 года.