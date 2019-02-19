Уникальную лемановскую «Мазду» нашли спустя 35 лет

Последний раз автомобиль видели в 1984 году во время марафона «1000 километров Фудзи». Подтвердить оригинальность 254i удалось по уникальной подвеске и тормозной системе, а также шасси от предыдущей 253i, на которое навестили старый кузов. Всего было собрано два экземпляра 254-й, один из которых разбили на автодроме Фудзи.