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17:02

Уникальную лемановскую «Мазду» нашли спустя 35 лет

В одной из префектур Японии обнаружили спорткар RX-7 254i

Считавшуюся утерянной еще 35 лет назад лемановскую Mazda RX-7 254i нашли в одной из отдаленных префектур Японии. Аутентичность автомобиля подтвердил бывший технический директор Mazdaspeed мистер Татимото.

Последний раз автомобиль видели в 1984 году во время марафона «1000 километров Фудзи». Подтвердить оригинальность 254i удалось по уникальной подвеске и тормозной системе, а также шасси от предыдущей 253i, на которое навестили старый кузов. Всего было собрано два экземпляра 254-й, один из которых разбили на автодроме Фудзи.

По данным bestcarweb.jp, Mazda заказала реставрацию спорткара, чтобы через некоторое время автомобиль мог вернуться в гонки. Ремонтом композитного кузова займется фирма Powercraft, а роторный двигатель поручено изготовить тюнинг-ателье RE Amemiya.

Предполагается, что лемановский спорткар также выступал в гонках под номером 38. При этом автомобиль был окрашен в черно-золотистую ливрею Jun.

В сентябре 2017 года рядом с автодромом «Лагуна-Сека» появилась 10-метровая Mazda 787B. Арт-объект, выполненный по заказу гоночной ассоциации SCRAMP, установлен в память о единственном японском автомобиле, который стал победителем «24 часа Ле-Мана» — спортпрототип под номером 55 выиграл гонку в 1991 году.

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