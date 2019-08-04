Посмотрите, как может выглядеть трёхдверный Lamborghini Urus

Исправить это взялись художники из Car News Network и опубликовали в Instagram компьютерный рисунок Lamborghini Urus, которому не суждено появиться на свет. Это трёхдверная версия с укороченной колёсной базой и она выглядит как минимум не хуже традиционной пятидверки. У неё даже более привлекательные пропорции! К тому же трёхдверный «Урус» был бы наверняка ещё интереснее в управлении.