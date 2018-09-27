Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
11:00

Новой «трешке» BMW поменяют фирменный элемент кузова

Компания решила изменить форму «изгиба Хофмайстера»

Поделиться

Компания BMW разместила в твиттере несколько новых фотографий BMW 3-Series следующего поколения с измененным «изгибом Хофмайстера». Предположительно, на снимках представлена топовая гражданская версия — M340i. Публичный дебют модели состоится 2 октября на автосалоне в Париже.

Одним из самых заметных новшеств в дизайне «трешки» станет видоизмененный «изгиб Хофмайстера»: фирменный элемент экстерьера моделей BMW сделаю более угловатым и похожим на стрелку. Помимо этого, у седана поменяется рисунок дневных ходовых огней, а также немного увеличится в размерах решетка радиатора.

Изгиб Хофмайстера впервые появился на модели BMW 3200 CS в 1961 году. Элемент назван в честь Вильгельма Хофмайстера, работавшего шеф-дизайнером BMW в период с 1955 по 1970 год.

По предварительной информации, BMW M340i оснастят трехлитровой «турбошестеркой», выдающей около 365 лошадиных сил и 501 Нм крутящего момента. Двигатель будет сочетаться с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, задним или полным приводом xDrive.

Ранее BMW подтвердила, что центр тяжести новой «трешки» станет ниже на 10 миллиметров. Масса седана снизится на 55 килограммов, а развесовка по осям приблизится с идеальным 50:50.

Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...