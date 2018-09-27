Новой «трешке» BMW поменяют фирменный элемент кузова

Одним из самых заметных новшеств в дизайне «трешки» станет видоизмененный «изгиб Хофмайстера»: фирменный элемент экстерьера моделей BMW сделаю более угловатым и похожим на стрелку. Помимо этого, у седана поменяется рисунок дневных ходовых огней, а также немного увеличится в размерах решетка радиатора.