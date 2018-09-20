BMW показала новую «трешку». Пока под покрывалом

На снимке видно, что от машины текущего поколения BMW 3-Series (индекс G20) отличается другим рисунком дневных ходовых огней, а также немного увеличившейся в размерах решеткой радиатора. Ранее BMW подтвердила, что у новой «трешки» станет ниже центр тяжести, на 55 килограммов снизится масса, изменятся настройки пассивной подвески.