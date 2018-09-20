BMW показала новую «трешку». Пока под покрывалом

На снимке видно, что от машины текущего поколения BMW 3-Series (индекс G20) отличается другим рисунком дневных ходовых огней, а также немного увеличившейся в размерах решеткой радиатора. Ранее BMW подтвердила, что у новой «трешки» станет ниже центр тяжести, на 55 килограммов снизится масса, изменятся настройки пассивной подвески.
Зарубежным журналистам уже удалось протестировать предсерийные прототипы BMW 330i M Sport. Такие машины получили модернизированный двухлитровый турбомотор, выдающий 258 сил и 400 Нм момента, восьмидиапазонный «автомат» и задний дифференциал с электронноуправляемой блокировкой. Не исключено, что в гамму двигателей новой «трешки» войдет 306-сильный турбомотор M Performance, дебютировавший на X2 M35i.
Седан BMW 3-Series текущего поколения доступен на российском рынке по цене от 1 940 000 рублей. Модель предлагается в семи комплектациях с бензиновыми двигателями 1.5, 2.0 и 3.0 мощностью 136, 184, 249 и 326 лошадиных сил, а также 190-сильным дизелем объемом два литра.