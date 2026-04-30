Опубликовано 30 апреля 2026, 08:521 мин.
30 километров: на видео сняли гигантскую пробку на Крымском мосту
На Крымском мосту растянулась гигантская пробка в 30 километров . Движение транспорта перекрыли в 3:11 (мск) из-за украинских атак и до сих пор не сняли ограничения. Сейчас на данном участке дороги скопилась большая очередь из четырех тысяч машин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
© нейросеть
«К 10 утра мост так и не открыли, и все рванувшие к морю туристы коротают время как могут — курят кальян, угощают друг друга бутербродами, раздают воду и лекарства. Уничтожены 10 БЭКов ВСУ, спецы проверяют акваторию», — говорится в публикации.
На размещенных в сети кадрах видно, что в результате перекрытий образовался большой автомобильный затор. Последний раз такую длину пробки фиксировали 3 августа 2025 года.
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Арина Лысенко
Тег: