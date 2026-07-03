30 стальных колёс: россиянам предлагают купить 28-метровый двухсоттонник

Автопоезд создавался по индивидуальному заказу от алмазодобывающей компании «Алроса», а в качестве прототипа выступили австралийские «дорожные поезда»: из-за отсутствия железных дорог на Зелёном континенте грузы доставляют сверхдлинные сцепки.

Тягач Тонар-7502 оборудован 19-литровым дизелем Cummins отдачей 760 л.с. и автоматической коробкой передач Allison. Год выпуска, пробег и цена неизвестны: эти нюансы продавец обещает предоставить потенциальному покупателю.

Передвигаться машина может исключительно по специальным дорогам, что существенно ограничивает сферу применения. Единственная возможная специализация такой техники — вывоз карьерной руды.

Читайте также: